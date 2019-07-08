Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $64 за баррельКоммерсантъ 01:59

В ходе торгов на Интерконтинентальной бирже стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась на 0,375%, до $63,99 за баррель. Цена на нефть марки WTI опустилась на 0,035%, до $57,49 за баррель.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Цена на нефть марки Brent упала ниже $64 за баррель

РБК03:14

Цены на нефть снижаются

RT на русском01:05

Нефть дешевеет на опасениях по поводу снижения спроса

News.ru02:29

Brent подешевела до $63,96 за баррель

Интерфакс01:41

Цена на нефть марки Brent упала до $63,91 за баррель

Московский Комсомолец01:26

Цена нефти Brent опустилась ниже $64 за баррель

Коммерсантъ01:59

Стоимость нефти Brent опустилась ниже $64 за баррель

Росбалт02:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 06:43, Вашингтон
Экономика

Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России

Обновлено в 03:37
Шоу-бизнес

Лайма Вайкуле рассказала о тяжелой борьбе с раком

Певица Лайма Вайкуле в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала о своей борьбе с онкологическим заболеванием.
Обновлено вчера в 07:41
Политика

Симоньян прокомментировала отказ Лондона аккредитовать Sputnik и RT

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала заявление британского МИД о причинах отказа в аккредитации RT и агентства Sputnik на конференцию по свободе СМИ.
Обновлено в 05:54
Происшествия

Житель Курска отсудил у Минфина 2 млн рублей за пропавший клад

Суд выслушал все стороны и признал требования господина Снегирева законными. С Минфина предстоит взыскать 2 млн 152 тыс. 284 руб.
Обновлено вчера в 21:41
Происшествия

В амстердамском аэропорту столкнулись два самолета

Два пассажирских самолета, принадлежащих авиакомпаниям EasyJet и KLM, столкнулись около терминала в амстердамском аэропорту Схипхол, пострадавших нет, сообщает интернет-издание Dutch News со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 06:19
Футбол

Джикия назначен капитаном «Спартака»

Обновлено в 05:51
Экономика

Названы главные способы кражи денег с карт россиян

По данным Центробанка, главная причина кражи денег с банковских карт россиян стала их недостаточная защищенность.
Обновлено в 06:03
Политика

Лукашенко обвинил Россию в торможении интеграции

Президент Республики Белоруссия Александр Лукашенко заявил, что Россия "тормозит" переговоров по интеграции и призвал выйти на конкретику перед встречей президентов.
Обновлено в 05:16
Хоккей

Форвард «Колорадо» Андригетто перейдет в «Авангард»

Обновлено в 01:50
Транспорт

Проливной дождь затопил петербургские улицы

Во вторник, 9 июля, в Петербурге из-за ливня затопило несколько улиц.
Обновлено в 05:37
Происшествия

Судьбу похищенных кассиршей более 20 млн рублей выяснили СМИ

Обновлено вчера в 16:25
Армия и оружие

Россия предложила Индии вместе разработать новую подлодку

Совместную разработку новой дизель-электрической подводной лодки на базе проекта «Амур-1650» предлагает Индии российская сторона.
Обновлено в 02:49
Финансы

Эксперты предупредили о риске дефолта в США в сентябре

По данным экспертов, день X может наступить в первой половине сентября. Раньше BPC говорил, что дефолт грозит произойти в октябре-ноябре.
Обновлено в 02:37
Политика

Госдума приняла заявление об экономических мерах против Грузии

Государственная Дума рекомендовала правительству рассмотреть целесообразность применения санкций в отношении Грузии и представить соответствующие предложения президенту.
Обновлено в 06:19
Экономика

В Томской области арестовали 92 тысячи литров пива

Сотрудники управления Федеральной службы судебных приставов по Томской области арестовали более 92 тысяч литров пива на сумму почти 14 миллионов рублей.
Обновлено в 05:02
Происшествия

Землетрясение в Калифорнии создало разлом, который виден из космоса

Землетрясение магнитудой 7,1, которое произошло в американском штате Калифорния в прошлую пятницу, создало на поверхности Земли разлом, который виден из космоса, сообщает портал SFGATE.
Обновлено в 04:29
Футбол

Прядкин заявил, что РПЛ постарается запустить VAR с первого тура

Вчера прошло заседание рабочей группы в рамках РФC, на которой я присутствовал, постараемся запустить систему с первого тура.
Обновлено в 06:17
Политика

На Украине подготовили ходатайство об аресте активов Порошенко

Следователи государственного бюро расследований (ГБР) Украины подготовили ходатайство на арест всего движимого и недвижимого имущества завода «Кузня на Рыбальском» и его акций по делу против бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 05:41
Политика

«Рустави 2» отказался увольнять оскорбившего Путина журналиста

Журналист «Рустави 2» Георгий Габуния, оскорбивший президента России Владимира Путина в прямом эфире, не будет уволен.
Обновлено в 04:04
Политика

Гройсман обвинил Порошенко в скандале на саммите Украина-ЕС

Глава правительства Украины Владимир Гройсман заявил, что бывший глава государства Петр Порошенко виновен в скандале с участием действующего вице-премьера Иванны Климпуш-Цинцадзе, которую не пустили на саммит Украина-ЕС.
Обновлено в 03:48
Политика

Путин подарил красноярскому школьнику щенка ретривера

12-летний красноярец Арсений Федоров получил в подарок от президента РФ Владимира Путина щенка золотистого ретривера.
Обновлено в 03:41
Политика

Нацсовет по телевидению Украины проведет проверку NewsOne

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины решил провести внеплановую проверку украинского телеканала NewsOne после попытки провести телемост Киев - Москва.
Обновлено в 04:54
Происшествия

Врачи рассказали о состоянии покалеченной девочки из Ингушетии

Обновлено 07 июля в 05:40
Авто

«Евросиб» выставил на продажу все свои автосервисы

Группа компаний «Евросиб» Дмитрия Никитина, которая специализируется на железнодорожных перевозках, продаже автомобилей и девелопменте, выставила на продажу все принадлежащие ей автосервисы.
Обновлено вчера в 09:53
Общество

Чиновница в ЯНАО назначила сына-слесаря режиссером культурного центра

В Ямало-Ненецком автономном округе директор Пуровского районного центра национальных культур взяла на работу режиссером сына, который был по образованию слесарем и имел стаж работы методистом.
Обновлено в 03:34
Происшествия

В Абхазии россияне пострадали в ДТП с маршруткой

Инцидент произошел в понедельник утром под Пицундой. В результате аварии, маршрутка, в которой находились 15 человек, опрокинулась на бок.
Обновлено вчера в 19:45
Политика

Зеленский предложил Путину провести переговоры по Крыму в Минске

Президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину провести в Минске переговоры и обсудить Крым и ситуацию в Донбассе.
Обновлено вчера в 05:47
Армия и оружие

В сети появилось видео самоподрыва кондиционеров на позициях ВСУ

Обновлено вчера в 17:15
Происшествия

ЕСПЧ присудил россиянке €25 тысяч по жалобе на домашнее насилие

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил присудить €25 тыс. гражданке РФ Валерии Володиной, пожаловавшейся на насилие со стороны сожителя.
Обновлено в 05:19
Политика

Зеленский рассказал об особом статусе русского языка в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам о том, что когда в Донбассе закончится война, то надо будет дать местным жителям возможность разговаривать на том языке, на котором они хотят.
Обновлено в 03:04
Как работают Яндекс.Новости?
Главное