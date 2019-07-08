Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $64 за баррельКоммерсантъ 01:59
В ходе торгов на Интерконтинентальной бирже стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась на 0,375%, до $63,99 за баррель. Цена на нефть марки WTI опустилась на 0,035%, до $57,49 за баррель.
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