Мировые цены на нефть в ходе недавних торгов свидетельствуют о росте.

Шоу-бизнес Наташа Королева вдохновилась Лободой и оголилась перед страной Певица Наташа Королева, вдохновившись фотографией коллеги Светланы Лободы, которая якобы обнаженная стояла на голове, решила повторить фотоснимок на свой лад.

Футбол ФК «Спартак» разместит специальный знак на форме в память о жертвах трагедии в «Лужниках» Московский футбольный клуб "Спартак" совместно с болельщиками принял решение разместить специальный знак на игровой форме в память о жертвах трагедии, произошедшей на стадионе "Лужники" 20 октября 1982 года.

Происшествия В ПФР прокомментировали информацию о задержании замглавы фонда В Пенсионном фонде России (ПФР) отреагировали на задержание заместителя председателя правления организации Алексея Иванова.

Происшествия Десятерых таможенников задержали в Домодедове за получение взятки Силовики задержали десятерых сотрудников таможни в аэропорту Домодедово. Как стало известно, их подозревают в получении крупных взяток.

Происшествия В Татарстане завели дело после заявления о рабстве в семье полицейских Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о похищении человека после заявления Идриса Садыкова из Нурлатского района, заявившего, что провел несколько недель в рабстве в семье полицейских.

Авто Toyota готовит к выпуску новый кроссовер Компания Toyota объявила об изменении производственных планов на совместном предприятии с Mazda в США, чтобы собирать на заводе новый, еще не анонсированный кроссовер.

Происшествия В Москве задержаны четверо мужчин за нападение на полицейских в ТЦ Четверо мужчин напали на двух сотрудников полиции в торговом центре в Москве.

Политика Главу Счетной палаты Красноярского края отправили в отставку Сегодня на сессии Законодательного Собрания Красноярского края депутаты почти единогласно, за исключением одного воздержавшегося и одного, проголосовавшего против, отправили в отставку Главу краевой Счетной палаты Татьяну Давыденко.

Происшествия Еще одного россиянина арестовали по подозрению в госизмене Россиянина Константина Антонца арестовали до 3 сентября по подозрению в государственной измене.

Происшествия В 800 тысяч раз радиация затонувшей АПЛ «Комсомолец» превышает норму Норвежский институт морских исследований сообщает, что радиация в районе вентиляционной трубы реакторного отсека затонувшей советской атомной подводной лодки (АПЛ) К-278 "Комсомолец" превышает норму в 800 тысяч раз.

Политика В Киеве началась акция в поддержку журналистов канала NewsOne Акция в поддержку журналистов украинского телеканала NewsOne, против которого возбудили дело из-за намерения провести телемост с РФ, проходит Киеве, трансляцию ведет сам телеканал.

Общество УФАС начал внеплановую проверку в мэрии Перми Управление федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю проводит внеплановую проверку в администрации Перми по выявлению возможных нарушений при выдаче субсидий СМИ, выделяемых для освещения информационной деятельности мэрии, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Футбол Дмитрий Комбаров: моя лучшая игра ещё впереди Дмитрий Комбаров начинает новую жизнь в самарских "Крыльях Советов" и убеждает Анатолия Самохвалова, что в будущем он будет только прогрессировать.

Авто В России Bugatti и Tesla забыли признать роскошью Счетная палата обнаружила, что в списке дорогостоящих автомобилей, подпадающих под налог на роскошь, нет Bugatti Veyron Grand Sport.

Происшествия Россияне погибли из-за шторма в Греции Два россиянина и пять иностранцев стали жертвами шторма на севере полуострова Халкидики в Греции, сообщает ТАСС.

Общество В Иркутской области объявили день траура по жертвам наводнения В Иркутской области 12 июля объявлено днем траура по жертвам наводнения.

Общество Облдума попросит прокуроров разрешить отстрел бакланов и диких собак Напомним, парламентарии предлагают дополнить законопроект "Об охотничьих ресурсах на территории Саратовской области" дикими собаками и бакланами, таким образом наделив их статусом "охотничьи ресурсы" и разрешив охоту на них.

Общество Опубликована переписка помощника Алибасова об инсценировке отравления Телеведущий Дмитрий Шепелев показал в эфире Первого канала скриншоты переписки, которая свидетельствует об инсценировке отравления Бари Алибасова.

Гаджеты В Роскачестве рассказали, как избежать взрыва аккумулятора смартфона В Центре цифровой экспертизы Роскачества утверждают: никто не застрахован от покупки девайса с бракованной батареей, а вот взрыва или возгорания из-за старения аппарата или его перегрева можно избежать.

Политика Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос Петр Порошенко должен явиться на допрос в Госбюро расследований 17 июля, сообщает издание "тнеБабель" со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Анжелику Иванову.

Спорт CAS удовлетворил апелляцию Мутко на пожизненное отстранение от ОИ Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию бывшего министра спорта, а ныне вице-премьера России Виталия Мутко на решение о пожизненном запрете на посещение и участие в Олимпийских играх в любом качестве.

Происшествия В Белоруссии двое россиян заключены под стражу в связи с ЧП при салюте Двое россиян заключены под стражу в Белоруссии после ЧП при салюте в Минске, во время которого погибла женщина.