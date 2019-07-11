Энергетика
Мировые цены на нефть показали ростНьюс-НН 08 июля в 09:53
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 06:19, Вашингтон
Происшествия
Факельное горение на ТЭЦ в подмосковных Мытищах потушили
Обновлено в 05:42
Шоу-бизнес
Наташа Королева вдохновилась Лободой и оголилась перед страной
Певица Наташа Королева, вдохновившись фотографией коллеги Светланы Лободы, которая якобы обнаженная стояла на голове, решила повторить фотоснимок на свой лад.
Обновлено вчера в 17:43
Футбол
ФК «Спартак» разместит специальный знак на форме в память о жертвах трагедии в «Лужниках»
Московский футбольный клуб "Спартак" совместно с болельщиками принял решение разместить специальный знак на игровой форме в память о жертвах трагедии, произошедшей на стадионе "Лужники" 20 октября 1982 года.
Обновлено в 06:09
Происшествия
В ПФР прокомментировали информацию о задержании замглавы фонда
В Пенсионном фонде России (ПФР) отреагировали на задержание заместителя председателя правления организации Алексея Иванова.
Обновлено в 06:10
Происшествия
Десятерых таможенников задержали в Домодедове за получение взятки
Силовики задержали десятерых сотрудников таможни в аэропорту Домодедово. Как стало известно, их подозревают в получении крупных взяток.
Обновлено в 06:09
Происшествия
В Татарстане завели дело после заявления о рабстве в семье полицейских
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о похищении человека после заявления Идриса Садыкова из Нурлатского района, заявившего, что провел несколько недель в рабстве в семье полицейских.
Обновлено в 04:40
Авто
Toyota готовит к выпуску новый кроссовер
Компания Toyota объявила об изменении производственных планов на совместном предприятии с Mazda в США, чтобы собирать на заводе новый, еще не анонсированный кроссовер.
Обновлено в 04:01
Происшествия
В Москве задержаны четверо мужчин за нападение на полицейских в ТЦ
Четверо мужчин напали на двух сотрудников полиции в торговом центре в Москве.
Обновлено в 04:27
Политика
Главу Счетной палаты Красноярского края отправили в отставку
Сегодня на сессии Законодательного Собрания Красноярского края депутаты почти единогласно, за исключением одного воздержавшегося и одного, проголосовавшего против, отправили в отставку Главу краевой Счетной палаты Татьяну Давыденко.
Обновлено в 05:38
Происшествия
Еще одного россиянина арестовали по подозрению в госизмене
Россиянина Константина Антонца арестовали до 3 сентября по подозрению в государственной измене.
Обновлено в 04:55
Происшествия
В 800 тысяч раз радиация затонувшей АПЛ «Комсомолец» превышает норму
Норвежский институт морских исследований сообщает, что радиация в районе вентиляционной трубы реакторного отсека затонувшей советской атомной подводной лодки (АПЛ) К-278 "Комсомолец" превышает норму в 800 тысяч раз.
Обновлено в 06:01
Политика
В Киеве началась акция в поддержку журналистов канала NewsOne
Акция в поддержку журналистов украинского телеканала NewsOne, против которого возбудили дело из-за намерения провести телемост с РФ, проходит Киеве, трансляцию ведет сам телеканал.
Обновлено в 02:59
Музыка
Дима Билан выпустил клип «Про белые розы»
Обновлено в 01:01
Общество
УФАС начал внеплановую проверку в мэрии Перми
Управление федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю проводит внеплановую проверку в администрации Перми по выявлению возможных нарушений при выдаче субсидий СМИ, выделяемых для освещения информационной деятельности мэрии, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 05:59
Происшествия
Опубликовано видео с места убийства стюардессы в Москве
Обновлено вчера в 09:53
Футбол
Дмитрий Комбаров: моя лучшая игра ещё впереди
Дмитрий Комбаров начинает новую жизнь в самарских "Крыльях Советов" и убеждает Анатолия Самохвалова, что в будущем он будет только прогрессировать.
Обновлено в 01:00
Авто
В России Bugatti и Tesla забыли признать роскошью
Счетная палата обнаружила, что в списке дорогостоящих автомобилей, подпадающих под налог на роскошь, нет Bugatti Veyron Grand Sport.
Обновлено в 05:50
Происшествия
Россияне погибли из-за шторма в Греции
Два россиянина и пять иностранцев стали жертвами шторма на севере полуострова Халкидики в Греции, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:13
Космос
Запуск ракеты-носителя Vega со спутником ОАЭ завершился неудачей
Обновлено вчера в 22:23
Футбол
У жены Наингголана обнаружили рак
Обновлено в 04:51
Общество
В Иркутской области объявили день траура по жертвам наводнения
В Иркутской области 12 июля объявлено днем траура по жертвам наводнения.
Обновлено в 05:21
Общество
Облдума попросит прокуроров разрешить отстрел бакланов и диких собак
Напомним, парламентарии предлагают дополнить законопроект "Об охотничьих ресурсах на территории Саратовской области" дикими собаками и бакланами, таким образом наделив их статусом "охотничьи ресурсы" и разрешив охоту на них.
Обновлено в 03:27
Общество
Опубликована переписка помощника Алибасова об инсценировке отравления
Телеведущий Дмитрий Шепелев показал в эфире Первого канала скриншоты переписки, которая свидетельствует об инсценировке отравления Бари Алибасова.
Обновлено в 03:20
Гаджеты
В Роскачестве рассказали, как избежать взрыва аккумулятора смартфона
В Центре цифровой экспертизы Роскачества утверждают: никто не застрахован от покупки девайса с бракованной батареей, а вот взрыва или возгорания из-за старения аппарата или его перегрева можно избежать.
Обновлено в 01:01
Политика
Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос
Петр Порошенко должен явиться на допрос в Госбюро расследований 17 июля, сообщает издание "тнеБабель" со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Анжелику Иванову.
Обновлено в 05:46
Армия и оружие
Зеленский распорядился «усилить активность» ВСУ в Донбассе
Обновлено вчера в 14:26
Спорт
CAS удовлетворил апелляцию Мутко на пожизненное отстранение от ОИ
Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию бывшего министра спорта, а ныне вице-премьера России Виталия Мутко на решение о пожизненном запрете на посещение и участие в Олимпийских играх в любом качестве.
Обновлено в 05:28
Происшествия
В Белоруссии двое россиян заключены под стражу в связи с ЧП при салюте
Двое россиян заключены под стражу в Белоруссии после ЧП при салюте в Минске, во время которого погибла женщина.
Обновлено в 05:42
Политика
Арестованного Воробьева исключили из списка помощников полпреда
Арестованного по подозрению в госизмене Александра Воробьева исключили из списка помощников полпреда президента в УрФО Николая Цуканова.
Обновлено в 05:31
Происшествия
Назван возможный виновник гибели 20-летней российской гандболистки
Обновлено вчера в 11:47