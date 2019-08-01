Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $64,4 за баррельИнтерфакс 01:45
Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:17 по Москве подешевели на $0,69 (на 1,06%) - до $64,36 за баррель. В среду их цена поднялась на $0,45 (на 0,7%), составив на закрытие $65,17 за баррель.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 16:21, Ашберн
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