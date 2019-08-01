Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $61 за баррельТАСС 14:33
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне в четверг снизилась на 6,24%, до $60,60 за баррель, свидетельствуют данные биржи на 21:00 мск.
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Вечером в четверг президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что с 1 сентября Вашингтон введет новые пошлины в размере 10% на товары из Китая стоимостью $300 млрд.Forbes15:00
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 18:12, Ашберн
Происшествия
В Сургуте мужчина с ножом напал на полицейских
В Сургуте злоумышленник с ножом убил полицейского, еще один ранен, сообщила пресс-служба управления МВД по Ханты-Мансийскому АО — Югре.
Обновлено в 15:42
Происшествия
Мужчина убил приятеля мечом на улице в Германии
В Германии средь бела дня мужчина убил приятеля мечом, сообщают в штаб-квартире полиции Штутгарта.
Обновлено в 06:19
Политика
В офисе Зеленского прокомментировали информацию об отставке Богдана
Замруководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что руководитель офиса Андрей Богдан уходит в отставку.
Обновлено в 16:54
Шоу-бизнес
Александр Петров и Стася Милославская пришли вместе на премьеру
Сперва Александра и Стасю пару раз заметили вместе за кулисами, на днях Милославская вслед за Петровым прилетела к нему в Нижний Новгород, а тридцатого июля актеры появились вместе на премьере картины «Гив ми либерти».
Обновлено в 02:40
Общество
Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян
Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:07
Музыка
Канадка спаслась от пумы, включив песню Metallica
Ди Галлант из Ванкувера спаслась от пумы, включив песню рок-группы Metallica Don’t Tread On Me, когда столкнулась с хищником во время прогулки с собакой, сообщает vicnews.com.
Обновлено в 17:10
Здоровье
Совет по развитию здравоохранения создадут в Санкт-Петербурге
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил создать в городе совет по развитию здравоохранения.
Обновлено в 15:28
Кино
Киану Ривз сыграет злодея во втором спин-оффе «Форсажа»
Большим сюрпризом для фанатов франшизы стало то, что роль главного антагониста в новой части «Форсажа» достанется не кому-нибудь, а настоящему любимцу публики актеру Киану Ривзу.
Обновлено в 08:41
Общество
2 августа православные Твери отмечают Ильин день
Обновлено в 16:26
Футбол
Семак: Кузяев работает в общей группе перед матчем с «Краснодаром»
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак заявил, что полузащитник Далер Кузяев работает в общей группе перед матчем чемпионата России по футболу с "Краснодаром".
Обновлено в 04:35
Политика
Суд в США подтвердил, что Мюллер и Барр не знают американских законов
Напомним, в конце апреля принадлежащая Евгению Пригожину компания «Конкорд» («Конкорд Менеджмент и Консалтинг»; Concord Management and Consulting LLC.), которая является ответчиком в деле о якобы «вмешательстве» в выборы в США в 2016 году, потребовала привлечь к уголовной ответственности генерального прокурора США Уильяма Барра и специального прокурора Роберта Мюллера.
Обновлено в 10:51
Кино
В Сети опубликовали сценарий финала «Игры престолов»
На сайте премии "Эмми", на которую сериал претендует сразу в нескольких номинациях, выложили текст сценария финальной серии.
Обновлено в 10:55
Политика
Генсек ООН призвал РФ и США продлить договор СНВ-3
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратился к России и США с призывом продлить двусторонний договор о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений – СНВ-3.
Обновлено в 12:52
Происшествия
На КАД в ДТП скончался мотоциклист
В результате шумахер получил серьезные травмы и не смог дождаться помощи медиков – он скончался на месте происшествия.
Обновлено в 14:14
Футбол
«Арсенал» проиграл «Нефтчи» и не попал в следующий раунд Лиги Европы
Тульский "Арсенал" проиграл азербайджанскому "Нефтчи" в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено в 15:00
Армия и оружие
ВКС 12 раз за неделю поднимались на перехват разведчиков у границ РФ
Экипажи истребителей ВКС РФ за неделю 12 раз поднялись на перехват и сопровождение разведчиков у границ Российской Федерации.
Обновлено в 18:00
Политика
Ляшко рассказал об объединении с Кличко против «зелёной чумы»
Обновлено вчера в 22:35
Авто
В Китае представили кроссовер с девятью дверьми без ручек
Китайский стартап Human Horizons, возглавляемый экс-руководителем спецпроектов Jaguar Land Rover, представил концепт кроссовера HiPhi 1, пишет «Российская газета».
Обновлено в 11:55
Армия и оружие
США закупают оружия на 2 трлн долларов
Минобороны закупает оружия на $624 млрд; ВВС США на $269 млрд; сухопутные войска на $199 млрд.
Обновлено в 18:02
Авто
Новый кросс-вэн Renault Triber пользуется ажиотажным спросом
Официальный старт продаж нового внедорожного компакт-вэна Renault Triber запланирован на август текущего года, но уже сейчас дилеры марки начали принимать предварительные заказы на новинку.
Обновлено в 00:07
Кино
Ефремов записал видеообращение к главе МВД
Актер и режиссер Михаил Ефремов записал открытое видеообращение к министру внутренних дел Российской Федерации Владимиру Колокольцеву после ареста актера Дмитрия Смолева, изображающего пьяного сотрудника ГИБДД.
Обновлено в 14:34
Политика
Трамп назвал хорошим разговор с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил, что разговор с российским коллегой Владимиром Путиным был «коротким, но хорошим».
Обновлено в 16:35
Экономика
Россияне выплатили 44,5 млрд рублей долгов ради выезда за рубеж
В общей сложности за первое полугодие 2019 года ФССП РФ смогла взыскать с должников 342,7 млрд рублей, в том числе более 5 млрд рублей долгов по зарплате.
Обновлено в 07:43
Общество
Роскосмос показал снимки пожаров в Сибири
Обновлено в 10:10
Шоу-бизнес
Константин Богомолов признался в любви Ксении Собчак
Поклонники пары радовались за звезд, а режиссер решил окончательно расставить все точки над i. На своей странице Богомолов опубликовал видео, на котором запечатлена Ксения, волосы телеведущей развевает ветер, а сама она кокетливо позирует перед камерой.
Обновлено в 12:26
Космос
Из центра Млечного Пути вылетела звезда с рекордной скоростью
Согласно теории астрономов, двойная звезда, в состав которой вошла S5-HVS1, подошла достаточно близко к черной дыре в центре Млечного Пути.
Обновлено в 06:52
Футбол
Футболист АЗ Гус Тил назвал переход в «Спартак» делом времени
Капитан голландского клуба АЗ Гус Тил подтвердил, что может перейти в московский футбольный клуб "Спартак".
Обновлено в 17:21