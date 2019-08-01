Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $61 за баррельТАСС 14:33
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне в четверг снизилась на 6,24%, до $60,60 за баррель, свидетельствуют данные биржи на 21:00 мск.
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Вечером в четверг президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что с 1 сентября Вашингтон введет новые пошлины в размере 10% на товары из Китая стоимостью $300 млрд.Forbes15:00
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 19:14, Ашберн
Политика
ЕК предложила России и Украине заключить газовый контракт на 10 лет
Еврокомиссия (ЕК) предложила России и Украине заключить транзитный газовый контракт на 10 лет с начала 2020 года.
Обновлено в 10:37
Экономика
С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры
С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры. Перерасчет будет проведен автоматически.
Обновлено вчера в 13:26
Происшествия
В Сургуте мужчина с ножом напал на полицейских
В Сургуте злоумышленник с ножом убил полицейского, еще один ранен, сообщила пресс-служба управления МВД по Ханты-Мансийскому АО — Югре.
Обновлено в 15:42
Политика
Москвичи назвали виновных в массовых задержаниях на акции оппозиции
По результатам субботней акции треть опрошенных назвали виновными в большом количестве задержаний участников и организаторов протеста (12,5% — организаторов, 20,9% — участников митинга).
Обновлено в 13:37
Общество
Власти разрешат продажу алкоголя и лекарств через интернет с 2020 года
В случае с продажей лекарств Минздраву, Минпромторгу, Минэкономразвития, Минсельхозу, Роспотребнадзору и ФАС поручено принять участие в доработке ко второму чтению законопроекта, разрешающего их продажу через интернет.
Обновлено в 11:30
Политика
Системы бронирования авиабилетов обязали перенести серверы в Россию
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому работающие в России системы бронирования авиабилетов будут обязаны перенести серверы и базы данных на территорию РФ.
Обновлено в 10:33
Авто
Новый кросс-вэн Renault Triber пользуется ажиотажным спросом
Официальный старт продаж нового внедорожного компакт-вэна Renault Triber запланирован на август текущего года, но уже сейчас дилеры марки начали принимать предварительные заказы на новинку.
Обновлено в 00:07
Авто
Представлены изображения обновленного УАЗ 469
УАЗ продлил его жизнь еще на 3 года, оформив новый сертификат на модель, а 1 марта стартовали продажи обновленной версии отечественного внедорожника.
Обновлено в 02:20
Политика
Трамп вновь призвал страны ЕС «взять обратно» боевиков ИГ
Ранее Трамп призвал страны ЕС «взять обратно» более 800 боевиков ИГ и предать их суду.
Обновлено в 19:04
Экономика
Медведев подписал постановление о создании ТОР «Забайкалье»
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что в Забайкалье будет создана территория опережающего развития (ТОР).
Обновлено в 01:36
Интернет
Одноклассники запустили маску дополненной реальности к юбилею ВДНХ
Одноклассники запустили 3D-маску дополненной реальности, посвященную юбилею ВДНХ.
Обновлено в 10:51
Игры
Авторы Call of Duty: Modern Warfare представили мультиплеер
Обновлено в 13:27
Общество
Медведев пообещал улучшить качество главной дороги Сахалина
Дмитрий Медведев пообещал Сахалину улучшить качество главной автомобильной дороги в регионе Южно-Сахалинск – Оха.
Обновлено в 10:52
Армия и оружие
На Балтике начались учения ВМФ России «Океанский щит»
Кстати Впервые учения "Океанский щит" прошли с 1 по 8 сентября 2018 года в Средиземном море.
Обновлено в 06:59
Политика
США объявили главу МИД Ирана нелегитимным представителем своей страны
Санкции США против министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа являются сигналом о том, что Вашингтон считает его нелегитимным представителем своей страны, а его деятельность - незаконной, заявил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в интервью Fox Business.
Обновлено вчера в 22:12
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в августе
Заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимир Тищенко в беседе с «Российской газетой» рассказал, какая погода ожидает россиян в августе.
Обновлено в 01:45
Гаджеты
Lenovo выпустит в России флагманский смартфон Z6 Pro
В числе других основных характеристик флагманского смартфона Lenovo отмечают AMOLED-дисплей с диагональю 6,39 дюймов и разрешением Full HD+, дактилоскопический сканер, основная камера с четырьмя сенсорами, работающими по схеме "48+16+2+8" и фронтальная камера на 32 Мп, а также поддержка 5G и ГЛОНАСС.
Обновлено в 11:23
Кино
Ефремов записал видеообращение к главе МВД
Актер и режиссер Михаил Ефремов записал открытое видеообращение к министру внутренних дел Российской Федерации Владимиру Колокольцеву после ареста актера Дмитрия Смолева, изображающего пьяного сотрудника ГИБДД.
Обновлено в 14:34
Авто
АвтоВАЗ снова поднял цены на автомобили Lada
Обновлено в 03:17
Политика
В партии Зеленского отказались подтвердить отставку главы его офиса
Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков в беседе с «Радио Свобода» заявил, что ему ничего неизвестно об уходе Андрея Богдана с поста руководителя офиса президента Владимира Зеленского.
Обновлено в 18:07
Происшествия
Азиатских леопардовых кошек изъяли во Внуково
Обновлено в 03:48
Общество
Россия приостанавливает ввоз фруктов из Китая
Россия приостанавливает с 10 августа ввоз фруктов из Китая.
Обновлено вчера в 16:40
Космос
Астрономы обнаружили новую звезду, вылетевшую из центра Млечного Пути
Астрономам в ходе исследований удалось обнаружить новую звезду, вылетевшую из центра Млечного Пути.
Обновлено в 05:31
Шоу-бизнес
13-летняя дочь Анджелины Джоли захотела переехать к Брэду Питту
В семье голливудской актрисы Анджелины Джоли разразился новый скандал: 13-летняя дочь звезды Шайло Нувель Джоли-Питт собирается переехать жить к отцу.
Обновлено в 13:17
Происшествия
Магия облачка. Самолет Emirates появился из ниоткуда и попал на видео
В Сети появилось видео с посадкой лайнера авиакомпании Emirates.
Обновлено в 18:13
Политика
Борис Джонсон установил в резиденции часы для обратного отсчета Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон установил в своей резиденции часы, которые ведут обратный отсчет до выхода страны из Евросоюза, сообщает газета Mirror.
Обновлено в 14:21
Культура
Первое издание «Гарри Поттера» продали за 35 тысяч долларов
Обновлено в 11:25
Гаджеты
Рынок смартфонов за год сократился на 2,3%, продажи смартфонов Apple — на 18%
Китайская компания, оказавшаяся под давлением США, смогла нарастить поставки даже больше, чем Samsung — с 54,2 до 58,7 млн штук, то есть на 8,3%.
Обновлено в 06:06