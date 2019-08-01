Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $61 за баррельТАСС 14:33
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне в четверг снизилась на 6,24%, до $60,60 за баррель, свидетельствуют данные биржи на 21:00 мск.
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Вечером в четверг президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что с 1 сентября Вашингтон введет новые пошлины в размере 10% на товары из Китая стоимостью $300 млрд.Forbes15:00
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 19:27, Ашберн
Политика
Роскомнадзор пригрозил «миллионными штрафами» иностранным СМИ
Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что поправки в российское законодательство, которые позволят зеркально отвечать на действия зарубежных медиарегуляторов, в частности, на решение Ofcom по RT, будут предусматривать миллионные штрафы для иностранных СМИ.
Обновлено в 10:16
Армия и оружие
Власти Сирии договорились с боевиками о прекращении огня в Идлибе
Власти Сирии дали согласие на прекращение огня в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на источник.
Обновлено в 15:32
Экономика
Инициатор преследования Калви написал ему о встрече в день задержания
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви прилетел в Москву за несколько дней до его задержания.
Обновлено в 14:04
Политика
МИД прокомментировал проект санкций против «Северного потока-2»
Законопроект Сената США о введении ограничительных мер в отношении компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2", является очередным витком русофобской кампании.
Обновлено в 11:38
Кино
«Форсаж: Хоббс и Шоу» возглавит российский бокс-офис
Обновлено в 15:17
Шоу-бизнес
Алена Водонаева закончила свой «цивилизованный» отпуск в Америке
Бывшая участница известной телестройки Алена Водонаева закончила свой длительный отпуск в Америке.
Обновлено в 13:51
Происшествия
Актера «Современника» арестовали за роль пьяного инспектора ГИБДД
Актера «Современника» арестовали на восемь суток после исполнения роли инспектора ГИБДД в клипе, на него завели административное дело о незаконном ношении формы и мелком хулиганстве, сообщается на сайте МВД по Москве.
Обновлено вчера в 12:33
Общество
Полицейские остались без премий за разгон митинга в Москве
Обновлено в 09:22
Происшествия
В 224 гарнизонном военном суде впервые вынесли вердикт присяжных
В 224 гарнизонном военном суде коллегия присяжных впервые вынесла вердикт — Сергея Семенова признали виновным в убийстве и умышленном причинении легкого вреда здоровью.
Обновлено в 14:02
Политика
Шойгу приказал ввести надбавки в половину оклада ряду контрактников
Военнослужащие контрактной службы с первого по четвертый тарифный разряд с 1 сентября начнут получать ежемесячные надбавки в половину размера своего оклада.
Обновлено в 07:08
Энергетика
Падение объемов экспорта нефти из Венесуэлы в июле составило более 17%
Экспорт нефти Венесуэлы в июле упал на 17,5% по причине нехватки покупателей у государственной нефтяной компании PDVSA ("Петролеос де Венесуэла"), как сообщает в четверг агентство Рейтер.
Обновлено в 19:17
Общество
S7 вернула название «Сибирь» из-за лесных пожаров
Авиаперевозчик решил привлечь внимание к проблеме масштабных лесных пожаров в Сибири.
Обновлено в 16:42
Здоровье
Лечение россиян с ВИЧ оказалось под угрозой из-за закупок лекарства
Ранее сообщалось, что повторный тендер на поставку препарата против ВИЧ под названием ламивудин вновь сорвался из-за слишком низкой максимальной цены контракта.
Обновлено в 06:55
Шоу-бизнес
Яна Рудковская показала тренирующего сына на отдыхе Евгения Плющенко
Фанаты заметили, что Евгений Плющенко проводит много времени с сыном, а также содействует ему в спорте.
Обновлено в 07:44
Гаджеты
Intel представила 10-нм мобильные процессоры Ice Lake
Сегодня Intel анонсировала долгожданные 10-нм мобильные процессоры Core 10-го поколения Ice Lake.
Обновлено в 14:16
Футбол
«Арсенал» купил Пепе за рекордную сумму
Лондонский "Арсенал" объявил о подписании контракта с полузащитником французского "Лилля" и сборной Кот-д'Ивуара Николя Пепе.
Обновлено в 11:51
Игры
Авторы Call of Duty: Modern Warfare представили мультиплеер
Обновлено в 13:27
Происшествия
СК предъявил обвинение второму фигуранту дела о массовых беспорядках
Следственный комитет России предъявил обвинение Алексею Миняйло, второму фигуранту дела о массовых беспорядках на несанкционированном митинге в центре Москвы 27 июля, заявил РБК его адвокат Алан Гамазов.
Обновлено в 11:19
Транспорт
ГИБДД опубликовала первую интерактивную карту с дорожными камерами
Обновлено вчера в 03:59
Шоу-бизнес
13-летняя дочь Анджелины Джоли захотела переехать к Брэду Питту
В семье голливудской актрисы Анджелины Джоли разразился новый скандал: 13-летняя дочь звезды Шайло Нувель Джоли-Питт собирается переехать жить к отцу.
Обновлено в 13:17
Политика
Хайко Мас попросил поляков простить Германию за преступления нацизма
Извинения от имени Германии за преступления нацизма принёс гражданам Польши немецкий министр иностранных дел Хайко Мас на церемонии в честь 75-летней годовщины Варшавского восстания, передаёт Deutsche Welle.
Обновлено в 18:53
Политика
Горбачев: слом ДРСМД делает непредсказуемой мировую политику
США 2 февраля 2019 года объявили, что приостанавливают участие в ДРСМД, а через шесть месяцев, то есть 2 августа, выйдут из договора, если Россия не вернется к его соблюдению.
Обновлено в 08:13
Армия и оружие
Истребители ВКС за неделю 12 раз поднимались на перехват у границ РФ
За неделю истребители ВКС России 12 раз поднимались на перехват и сопровождение иностранных воздушных судов.
Обновлено в 18:19
Общество
Уровень воды в реке Ия в Тулуне достиг десяти метров
Ранее 30 июля чиновники сообщили, что река перехлестнула через дамбу в Тулуне и на 10 утра уровень воды в Ие поднялся до 990 сантиметров при критической отметке в 700 сантиметров.
Обновлено 30 июля в 01:39
Общество
«Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок пожаров в Сибири
Госкопорация «Роскосмос» опубликовала на своей странице в Twitter спутниковый снимок пожаров в Сибири.
Обновлено в 09:38
Футбол
Габигол о продолжении карьеры: «Мое будущее не зависит от меня»
Полузащитник «Интера» Габриэл Барбоза, выступающий на правах аренды за «Фламенго», прокомментировал ситуацию с продолжением карьеры.
Обновлено в 13:20
Здоровье
Медики назвали болезни, при которых противопоказано купание
"Как и любая физическая нагрузка, купание имеет медицинские противопоказания – заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания органов дыхания, наличие инфекционно-воспалительных процессов, заболевания нервной системы, сахарный диабет, эпилепсия", - сказал главный внештатный специалист психиатр-нарколог министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.
Обновлено в 11:21
Политика
Борис Джонсон установил в резиденции часы для обратного отсчета Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон установил в своей резиденции часы, которые ведут обратный отсчет до выхода страны из Евросоюза, сообщает газета Mirror.
Обновлено в 14:21
Культура
Крымчанка выиграла грант на реализацию проекта на форуме «Таврида 5.0»
1 августа в Крыму на закрытии 11 смены форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0» подвели итоги грантового конкурса.
Обновлено в 07:33