Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $60 за баррельТАСС вчера в 13:23
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 3,1%, до $59,97 за баррель, свидетельствуют данные биржи на 20:03 мск. В последний раз цена нефти этого сорта находилась ниже уровня в $60 за баррель 18 июня.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 00:21, Ашберн
Здоровье
Минэкономразвития не поддержало запрет крепкого алкоголя до 21 года
Минэкономразвития раскритиковало законопроект Минздрава о запрете на продажу алкогольной продукции с содержанием этилового спирта от 16,5% лицам, не достигшим возраста 21 года.
Обновлено вчера в 22:42
Экономика
Эксперты Титова предсказали рецессию в 2019 году
Техническая рецессия в российской экономике может быть зафиксирована уже в этом году, а не в 2021-м, как допускало Минэкономразвития.
Обновлено вчера в 00:00
Происшествия
Число пострадавших от взрывов под Ачинском увеличилось до 12
Обновлено вчера в 23:55
Политика
Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.
Обновлено вчера в 19:33
Политика
В Германии ответили на заявление МИД России о вмешательстве
В МИД Германии ответили на обвинения России во вмешательстве во внутренние дела страны. Об этом 5 августа сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 15:53
Происшествия
В Рязанской области в ДТП с микроавтобусом погибли семь человек
В Рязанской области при столкновении легкового автомобиля и микроавтобуса погибли семь человек.
Обновлено вчера в 23:53
Армия и оружие
В КНДР оценили проведение США и Южной Кореей совместных учений
Ранее США и Южная Корея начали серию военных учений, несмотря на требования КНДР об их отмене.
Обновлено в 00:12
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева снова решилась на рискованный модный эксперимент
Обновлено вчера в 19:30
Политика
Трамп заблокировал собственность Венесуэлы в США
Президент США Дональд Трамп подписал указ о блокировке собственности властей Венесуэлы в юрисдикции Штатов.
Обновлено вчера в 21:15
Экономика
Россия столкнулась с дефицитом рабочей силы
В начале 2019 года в России ускорились темпы снижения численности рабочей силы, следует из мониторинга Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС), имеющемся в распоряжении «Ленты.ру».
Обновлено вчера в 19:00
Футбол
Тренер сборной России по футболу: Чалов не играет, так как есть Дзюба
Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов пока не может стать основным форвардом сборной России по футболу, заявил главный тренер команды Станислав Черчесов 5 августа в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».
Обновлено вчера в 19:25
Происшествия
В МЧС назвали основную причину лесных пожаров в Сибири
Обновлено вчера в 05:59
Экономика
Закон о страховании жилья от ЧС вступил в силу в РФ
В России вступил в силу закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций (ЧС).
Обновлено 04 августа в 04:00
Политика
Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.
Обновлено вчера в 12:54
Политика
Укладка шведского участка «Северного потока-2» завершится в октябре
В Германии, Швеции, Финляндии и России уложено уже более 1,7 тысячи км газопровода Укладка газопровода "Северный поток-2" в шведских водах практически завершена.
Обновлено вчера в 12:09
Энергетика
На 36,3% сократилась чистая прибыль ExxonMobil
По итогам первого полугодия 2019 года чистая прибыль американской ExxonMobil сократилась на 36,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, составив $5,48 млрд, сообщила компания.
Обновлено вчера в 05:01
Происшествия
Третью партию косаток из «китовой тюрьмы» выпустили в Охотское море
Обновлено вчера в 22:44
Политика
Акции производителей видеоигр упали после слов Трампа
Акции крупных компаний, производящих видеоигры, сильно упали после выступления президента США Дональда Трампа.
Обновлено вчера в 17:59
Общество
Женщину-пилота не пустили в первый загранрейс из-за штрафов ГИБДД
Жительницу Пушкинского района Санкт-Петербурга, которая работала в должности второго пилота в одной из российских авиакомпаний, сняли с заграничного рейса по причине налоговой задолженности, долгов по штрафам ГИБДД и по кредитам на общую сумму практически в 1 млн рублей.
Обновлено вчера в 07:40
Политика
Россияне назвали правительство Брежнева лучше современного
Россияне относятся к правительству времен Брежнева лучше, чем к тому, что имеется на данный момент, сообщает «Ведомости» со ссылкой на исследование «Левада-центра».
Обновлено вчера в 03:36
Футбол
Наставник «Порту» дисквалифицирован на первый матч ЛЧ с «Краснодаром»
Как сообщает O Jogo, Сержиу Консейсау был дисквалифицирован еще в прошлом розыгрыше турнира, когда его комада вышла на ответный матч 1/4 финала против "Ливерпуля" с опозданием.
Обновлено вчера в 23:41
Армия и оружие
Сегодня отмечают День Железнодорожных войск России
Сегодня в России отмечают День Железнодорожных войск. Сегодня, 6 августа, в России отмечается праздник - День Железнодорожных войск.
Обновлено вчера в 23:30
Армия и оружие
Великобритания присоединилась к коалиции США в Ормузском проливе
Великобритания присоединилась к возглавляемой США морской миссии по наблюдению за безопасностью в Ормузском проливе, в водах которого недавно произошло несколько инцидентов с танкерами, спровоцировавших военную напряженность между Ираном и странами Запада.
Обновлено вчера в 21:50
Политика
На Порошенко завели дело о подделке паспортов
Госбюро расследований Украины возбудило дело против бывшего президента Петра Порошенко из-за выезда на отдых на Мальдивы в 2018 году по якобы поддельным документам, сообщил экс-замглавы администрации времен Януковича юрист Андрей Портнов.
Обновлено вчера в 14:13
Политика
В Москве суд отменил арест счетов группы компаний «Востокцемент»
Решением Мосгорсуда было отменено решение Басманного суда об аресте счетов группы компаний «Востокцемент», принадлежащих бывшему главе Владивостока Игорю Пушкарёву, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 22:48
Экономика
СМИ назвали долю россиян с зарплатами выше 75 тысяч в месяц
Исследование, проведенное агентством РИА Рейтинг по заказу РИА Новости, показало, сколько россиян получают зарплату выше 75 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 00:52
Футбол
«АЗ Алкмар» обратился к «Спартаку» после перехода Тиля
Обновлено вчера в 21:10
Футбол
«Ахмат» переиграл «Оренбург» в дебютном матче Глушакова
«Ахмат» нанёс поражение «Оренбургу» в матче четвёртого тура чемпионата России.
Обновлено вчера в 14:50
Финансы
Украине придется выплатить $6,6 млрд по госдолгу до конца 2019 года
В украинском минфине заявили, что Киеву придется выплатить до конца 2019 года 169 млрд гривен (примерно $6,6 млрд) по внутреннему и внешнему госдолгу.
Обновлено вчера в 20:29
Наука
Раскрыта тайна подземного моря под пустыней
Израильские исследователи Университета имени Бен-Гуриона изучили гигантский естестенный резервуар воды, располагающийся под пустыней Негев в Израиле и связанный с Нубийским водоносным слоем.
Обновлено вчера в 21:23