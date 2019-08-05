Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 3,1%, до $59,97 за баррель, свидетельствуют данные биржи на 20:03 мск. В последний раз цена нефти этого сорта находилась ниже уровня в $60 за баррель 18 июня.

Цена нефти Brent опустилась ниже $60 за баррель

Финансы ЦБ Китая перестал сдерживать ослабление юаня ЦБ Китая перестал сдерживать ослабление юаня На фоне готовности США ввести пошлины на остававшийся необложенным импорт из КНР Центробанк Китая не стал препятствовать ослаблению курса китайской валюты, который впервые за 11 лет превысил порог 7 юаней за $1.

Происшествия В Коми волк загрыз 14-летнюю девочку В Коми волк загрыз девочку-подростка, возбуждено уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека.

Происшествия Число пострадавших от взрывов под Ачинском увеличилось до девяти Число пострадавших в результате взрывов на складе боеприпасов в Красноярском крае возросло до девяти, сообщает ТАСС со ссылкой на данные горячей линии Ачинской центральной районной больницы.

Экономика Рецессия в экономике России наступит уже в 2019 году Рецессия в российской экономике может начаться уже в 2019 году.

Политика Кандидат в президенты со смехом отреагировал на стрельбу в США Кандидат в президенты США от Демократической партии и уроженец Эль-Пасо Бето О'Рурк прокомментировал стрельбу в Техасе.

Политика Дело о поездке Порошенко на Мальдивы завели на Украине Госбюро расследований Украины зарегистрировало уголовное дело по возможной поездке экс-президента страны Петра Порошенко на Мальдивы, передает ТАСС.

Происшествия В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу Родители утонувших в Черном море в Севастополе спортсменок вылетели на место происшествия.

Футбол Малком поделился эмоциями после дебюта за «Зенит» Бразильский нападающий Малком — новичок петербургского «Зенита» — поделился своими эмоциями после дебюта за команду в матче 4-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».

Технологии Трамп обвинил видеоигры в недавних массовых убийствах В течение суток на территории США произошли уже два случая массового расстрела, в ходе которого в Эль-Пасо, штат Техас, были убиты двадцать человек и двадцать шесть ранены, а в Дейтоне, штат Огайо погибли девять человек и десятки раненых.

Политика Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.

Политика Глазьев рассказал, чем закончится для Украины интеграция с ЕС Экономист Сергей Глазьев в интервью главному редактору издания Украина.ру Искандеру Хисамову, опубликованном 5 августа, рассказал о плюсах и минусах евроинтеграции Украины "Этот сценарий предполагает реальную интеграцию в Европейский союз, что возможно при условии перехода контроля за основными активами украинской экономики в руки европейских и вообще западных корпораций", — сообщил Глазьев.

Политика Facebook отменил штурм секретной военной базы с инопланетянами в США Администрация Facebook удалила шуточную группу, в которой координировались желающие штурмовать территорию базы «Зона 51» в американском штате Невада.

Общество Гигантский смерч в Сочи попал на видео Очевидцы сняли на видео смерчи, бушующие в районе Сочи.

Футбол Нобоа продолжит карьеру в «Сочи» Хавбек «Зенита» Кристиан Нобоа определился со своим будущим. 34-летний эквадорец продолжит карьеру в «Сочи».

Политика Политолог оценил приостановку Китаем импорта сельхозпродукции из США По словам эксперта, решение Китая временно прекратить закупать сельхозпродукцию из США может привести к «форсированию торговых переговоров».

Авто В России стартовали продажи китайского семиместного кроссовера DFM 580 Китайская марка Dongfeng начала продажи в России нового семиместного кроссовера DFM 580.

Футбол Сегодня «Спартак» узнает имя возможного соперника в Лиге Европы Сегодня станет известно имя возможного соперника московского "Спартака" в раунде плей-офф Лиги европы.

Шоу-бизнес 81-летней маме Валерии провели серьезную операцию в Швейцарии 81-летняя мама российской эстрадной певицы Валерии Галина Николаевна Перфилова была в Швейцарии на операции, и медики заменили ей коленные суставы.

Экономика Смольный планирует продать акции авиакомпании «Россия» Петербургское правительство собирается выставить на продажу пакет акций авиакомпании "Россия".

Происшествия Избитой в Ингушетии девочке решили ампутировать руку Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль сообщил, что консилиум врачей решил ампутировать правую руку у избитой в Ингушетии девочки.

Шоу-бизнес Нюша и Игорь Сивов отметили годовщину свадьбы в Париже Имя малышки супруги не раскрывают. На днях Нюша и Игорь Сивов отправились в Париж, чтобы отметить годовщину свадьбы.