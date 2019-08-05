Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $60 за баррельТАСС 13:23
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 3,1%, до $59,97 за баррель, свидетельствуют данные биржи на 20:03 мск. В последний раз цена нефти этого сорта находилась ниже уровня в $60 за баррель 18 июня.
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Цены на нефть WTI и Brent снизились более чем на 6%
Энергетика и промышленность России02 августа в 01:37
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