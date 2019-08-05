Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent в понедельник, 5 августа, опустилась ниже отметки $60 за баррель, свидетельствуют данные торгов. На бирже ICE в Лондоне по состоянию на 20:00 мск фьючерсы на нефть Brent с поставкой в октябре снижались на 3,1% — до $59,97 за баррель.

Нефть Brent опустилась ниже $60 за баррель

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