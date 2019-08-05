Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $60 за баррель.

Цена на нефть Brent опустилась ниже $60

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