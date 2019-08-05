Энергетика
Цена на нефть Brent опустилась ниже $60Газета.Ru 13:15
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 20:09, Ашберн
Политика
Столтенберг объяснил присоединение Крыма «конкуренцией великих держав»
Присоединение Крыма к России стало следствием усиления конкуренции между великими державами.
Обновлено в 19:38
Армия и оружие
США и Южная Корея начали военные учения, пишут СМИ
Обновлено в 04:19
Шоу-бизнес
Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве
Комбинезон исполнительницы Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве.
Обновлено в 09:53
Происшествия
МЧС винит в лесных пожарах в Сибири человека
Обновлено в 06:11
Общество
Илон Маск сравнил Елизавету II с телепузиками
Глава американского производителя электромобилей Tesla и компании SpaceX Илон Маск сравнил британскую королеву Елизавету II с персонажами старого детского шоу «Телепузики».
Обновлено в 15:30
Финансы
Минфин увеличит покупки иностранной валюты в августе
Операции по покупке валюты будут проходить с 7 августа по 5 сентября, ежедневный объем покупок составит 11,2 миллиарда рублей (в июле было 10 миллиардов рублей).
Обновлено в 05:08
Армия и оружие
Как 74 года назад атомная бомба уничтожила Хиросиму
Жуткие кадры первого в истории случая боевого применения ядерного оружия Утром 6 августа 1945 года американский бомбардировщик сбросил на японский город Хиросиму атомную бомбу с безобидным названием Little Boy (" Малыш").
Обновлено в 19:48
Политика
ЦИК повторно проверит подписи кандидатов в Мосгордуму, подавших жалобы
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) проведет еще одну повторную экспертизу подписей за кандидатов в Мосгордуму, которые подали жалобу.
Обновлено в 14:23
Наука
Личность умершего 200 лет назад «вампира» установили по ДНК
Обновлено в 04:53
Транспорт
Две трассы в Магаданской области пострадали из-за подъема воды в реках
На трассе «Колыма» в Магаданской области ввели ограничение движения из-за подъема воды в реке Нехай.
Обновлено в 06:49
Экономика
Испанская прокуратура вызвала Фридмана в суд по делу Zed WorldWide
Испанский прокурор по борьбе с коррупцией Хосе Гринда направил запрос о вызове миллиардера Михаила Фридмана в качестве подозреваемого в Центральный следственный суд №6 для дачи показаний, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на соответствующий документ.
Обновлено в 16:25
Экономика
Акционер «Уралкалия» объявил о принудительном выкупе акций
В свободном обращении находится 3,27% обыкновенных акций "Уралкалия", то есть на выкуп Rinsoco потребуется 11,5 млрд руб. По итогам закрытия торгов Московской биржи в понедельник, 5 августа, стоимость акции составила 100,4 руб. за акцию, капитализация компании – 294,77 млрд руб. Предъявить бумаги к выкупу смогут владельцы акций по состоянию на 20 сентября.
Обновлено в 13:40
Футбол
«Порту» прилетел в Россию на матч с «Краснодаром»
Португальский «Порту» прибыл на матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов с «Краснодаром». Об этом сообщает официальный Twitter команды.
Обновлено в 16:38
Происшествия
Осужденный за убийство зампреда ЦБ даст показания на Магомедовых
Финансист Алексей Френкель, осужденный в 2008 г. как заказчик убийства первого зампредседателя ЦБ Андрея Козлова, хочет дать показания о причастности братьев Магомедовых к заказному убийству и отмыванию денег.
Обновлено в 05:25
Происшествия
СК объявил в розыск фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве
Следственный комитет заявил, что один из участников массовых беспорядков в ходе несогласованной с властями акции в Москве, которая прошла 27 июля, скрылся от органов следствия и объявлен в розыск.
Обновлено в 09:53
Политика
Обама призвал изменить закон об использовании оружия
Бывший президент США Барак Обама заявил, что ни в одной стране мира нет стольких массовых стрельб, как в США, и призывал объединиться для изменения закона по использованию оружия.
Обновлено в 15:55
Наука
Климатические мигранты: новое великое переселение народов
Исследование, проведенное учеными Международного института прикладного системного анализа, впервые продемонстрировало причинно-следственную связь между изменением климата и ростом числа конфликтов, а также массовой миграцией из регионов, пострадавших от вызванных им природных катаклизмов.
Обновлено в 09:17
Политика
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
Обновлено в 11:46
Здоровье
В Екатеринбурге зарегистрирован новый случай кори
В доме на Автомагистральной, 19 на екатеринбургской Сортировке зарегистрировали новый случай кори - заболел ребенок из семьи мигрантов.
Обновлено в 09:22
Гаджеты
Apple может повысить цены на iPhone из-за торговой войны
Аналитик уверен, что производств за пределами Китая будет достаточно хотя бы для удовлетворения спроса жителей США.
Обновлено в 18:41
Футбол
Бывший вратарь «Вест Хэма» Адриан стал игроком «Ливерпуля»
Бывший голкипер "Вест Хэма" Адриан стал игроком "Ливерпуля", сообщает официальный сайт мерсисайдцев.
Обновлено в 09:09
Политика
В Москве суд заочно арестовал молдавского олигарха Плахотнюка
Тверской суд Москвы заочно арестовал олигарха и экс-лидера Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря суда Светлану Скачкову.
Обновлено в 07:13
Авто
Китайцы готовятся продавать свои подержанные авто в России
Китайцы готовы завалить рынок России своими подержанными авто, которые будут ввозить через Владивосток, сообщают СМИ со ссылкой на осведомленные источники в Приморье.
Обновлено в 05:33
Происшествия
Врачи решили ампутировать руку избитой в Ингушетии девочки
Как сообщалось 13 июля, врачи полагали, что смогут избежать ампутации и сохранят девочке правую руку.
Обновлено в 18:16
Футбол
Наингголан перешел из «Интера» в «Кальяри»
«Кальяри» объявил о переходе в команду полузащитника миланского «Интера» Раджи Наингголана.
Обновлено в 09:16
Происшествия
В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу
Родители утонувших в Черном море в Севастополе спортсменок вылетели на место происшествия.
Обновлено в 05:48
Происшествия
Беженец в Германии покусал полицейского и собаку при задержании
В немецком городе Ротвайл беженец покусал полицейского и служебную собаку, пытаясь скрыться от задержания, сообщает Germania.one.
Обновлено в 18:00