Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 3,1%, до $59,97 за баррель, свидетельствуют данные биржи на 20:03 мск. В последний раз цена нефти этого сорта находилась ниже уровня в $60 за баррель 18 июня.

Цена нефти Brent опустилась ниже $60 за баррель

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