Энергетика

Цена нефти Brent рухнула ниже $57 за баррельИнтерфакс 10:06

Нефтяной рынок ускорил падение в среду на опасениях замедления темпов роста мировой экономики, при этом котировки Brent впервые с 4 января опустились ниже $57 за баррель.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Цена нефти Brent опустилась ниже $57

Газета.Ru09:55

Нефть марки Brent упала ниже 58 долларов с начала января

Российская газета11:05

Нефть подешевела почти на 2%

Эхо Москвы09:30

Цена нефти Brent рухнула ниже $57 за баррель

Интерфакс10:06

Цена на нефть Brent в ходе торгов упала ниже $57

RT на русском09:55

Цена на нефть опустилась ниже 58 долларов за баррель

Взгляд.ру09:06

Мировые цены на нефть снижаются более чем на 3,5%

ПРАЙМ10:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 11:26, Вашингтон
Кино

Квентин Тарантино раскрыл концепцию своего самого последнего фильма

Обновлено в 10:50
Армия и оружие

Минобороны показало первый полет беспилотника «Охотник»

Министерство обороны России опубликовало на своем канале в YouTube в среду, 7 августа, первый полет нового российского тяжелого беспилотника «Охотник».
Обновлено в 08:26
Политика

Пакистан высылает посла Индии из-за решения по штату Джамму и Кашмир

Власти Пакистана приняли решение выслать посла Индии в связи с решением Нью-Дели упразднить индийский штат Джамму и Кашмир.
Обновлено в 10:10
Политика

Глава ЛНР пригласил Зеленского на переговоры в Луганск

Глава провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник пригласил президента Украины Владимира Зеленского в Луганск для проведения прямых переговоров о способах достижения мира в Донбассе.
Обновлено в 10:01
Происшествия

ФСИН проверит информацию о пытках в «Крестах»

Центральный аппарат Федеральной службы исполнения наказаний проверит информацию о пытках в "Крестах-2" в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 08:44
Общество

Скончалась fashion-директор ЦУМа Алла Вербер

В Италии на 62-м году жизни скончалась предприниматель Алла Вербер.
Обновлено вчера в 11:35
Политика

В Кремле раскрыли детали разговора Путина и Зеленского

По инициативе Киева состоялся телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщает официальный сайт Кремля.
Обновлено в 05:52
Политика

В Киргизии началась операция по задержанию экс-президента Атамбаева

В киргизском селе Кой-Таш проходит операция под задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева, сообщила РИА Новости его советница Кундуз Жолдубаева.
Обновлено в 10:45
Происшествия

В Ставропольском крае женщина подожгла сотрудницу полиции

Следователи на Ставрополье возбудили уголовное дело в отношении 31-летней женщины, которая подожгла инспектора по делам несовершеннолетних, не желая говорить о пропаже дочери, сообщает следственное управление СК РФ по краю.
Обновлено в 08:40
Общество

Похороны Вилли Токарева не состоятся 7 августа

Обновлено в 03:25
Экономика

Проблемный дом в Ленобласти достроит региональный фонд дольщиков

Обновлено в 08:07
Политика

Госдума может обсудить иностранное вмешательство в выборы в России

Депутаты Госдумы могут созвать внеочередное заседание совета нижней палаты парламента для обсуждения иностранного вмешательства во внутренние дела России.
Обновлено в 09:16
Происшествия

Utair оштрафовали за продажу 11 билетов для двух детей-инвалидов

В феврале мать-одиночка из Хабаровска возвращалась из Кургана с двумя сыновьями, после того как им сделали операцию в Центре им. Илизарова.
Обновлено в 11:21
Кино

Disney выпустит ремейки «Один дома» и «Ночь в музее»

Обновлено в 04:18
Происшествия

Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга

Обновлено в 08:21
Армия и оружие

В ДНР заявили о непричастности к гибели четырёх украинских военных

Представительство самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило о непричастности ДНР к обстрелу, в результате которого погибли четверо украинских военнослужащих.
Обновлено в 05:51
Общество

Любимую дачу Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей

Обновлено в 09:40
Происшествия

Рабочие скончались после отравления газом в люке в Москве

Обновлено в 10:40
Политика

Берлин не смог назвать дату встречи «нормандской четверки»

Представительница правительства Германии Ульрике Деммер заявила, что Берлин не готов озвучить дату возможной встречи лидеров стран "нормандского формата".
Обновлено в 07:35
Происшествия

Пассажирка остановила сбивший людей автобус в Долгопрудном

Обновлено в 09:33
Общество

Четверть детей в России живут за чертой бедности

В России более четверти детей в возрасте до 18 лет живут за чертой бедности, следует из данных Росстата, на которые обратил внимание принадлежащий Григорию Березкину РБК.
Обновлено в 04:54
Происшествия

В Москве остановили движение поездов на участке синей ветки метро

Движение поездов на Арбатско-Покровской линии столичного метрополитена остановлено из-за падения пассажира, сообщает Московский метрополитен на своей странице в Twitter.
Обновлено в 10:12
Происшествия

В Мосгоризбирком поступила угроза взрыва

Мосгоризбирком заявил о поступившем им сообщении о "минировании", которое впоследствии не подтвердилось.
Обновлено в 07:37
Технологии

OneWeb отозвала заявку на получение частот в России и подаст новую

Первую заявку компания подала в июле 2017-го, но «с тех пор были введены новые требования к получению этих прав, касающиеся национальной безопасности».
Обновлено в 09:44
Политика

ЦИК отказала Гудкову в регистрации на выборах в Мосгордуму

Центральная избирательная комиссия вынесла окончательное решение по жалобе бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова, отказав ему в регистрации в качестве независимого кандидата в депутаты Московской городской думы.
Обновлено в 07:02
Авто

Спорткар с золотым мотором. Продается McLaren за 1,5 млрд рублей

Стартовая стоимость автомобиля составляет 23 000 000 долларов, что составляет примерно 1,5 миллиарда рублей.
Обновлено в 05:29
Политика

Зеленский пообещал упростить получение разрешений на поездки в Крым

В ближайшее время Верховная рада закрепит на законодательном уровне упрощение получения разрешений на посещение Крыма гражданами Украины.
Обновлено в 09:09
Политика

Немецкий бизнес предостерег США от санкций против «Северного потока-2»

Как считают эксперты, американские санкции являются угрозой для Европы Председатель Восточного комитета германской экономики Вольфганг Бюхель рассказал Die Welt, что немецкие бизнесмены считают санкции США в отношении "Северного потока-2" угрозой для Европы.
Обновлено в 10:11
Экономика

Минздрав заверил, что решит проблему закупок жизненно важных лекарств

В Минздраве РФ заверили, что принимают меры, чтобы обеспечить россиян жизненно важными лекарствами, несмотря на срыв четверти закупок в этом году.
Обновлено в 10:35
Общество

Росгидромет назвал причину аномальной погоды этим летом

В Росгидромете эксперты назвали причину аномальной погоды летом 2019 года. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено в 10:17
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное