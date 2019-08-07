Энергетика
Цена нефти Brent рухнула ниже $57 за баррельИнтерфакс 10:06
Нефтяной рынок ускорил падение в среду на опасениях замедления темпов роста мировой экономики, при этом котировки Brent впервые с 4 января опустились ниже $57 за баррель.
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Армия и оружие
Минобороны показало первый полет беспилотника «Охотник»
Министерство обороны России опубликовало на своем канале в YouTube в среду, 7 августа, первый полет нового российского тяжелого беспилотника «Охотник».
Обновлено в 08:26
Политика
Пакистан высылает посла Индии из-за решения по штату Джамму и Кашмир
Власти Пакистана приняли решение выслать посла Индии в связи с решением Нью-Дели упразднить индийский штат Джамму и Кашмир.
Обновлено в 10:10
Политика
Глава ЛНР пригласил Зеленского на переговоры в Луганск
Глава провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник пригласил президента Украины Владимира Зеленского в Луганск для проведения прямых переговоров о способах достижения мира в Донбассе.
Обновлено в 10:01
Происшествия
ФСИН проверит информацию о пытках в «Крестах»
Центральный аппарат Федеральной службы исполнения наказаний проверит информацию о пытках в "Крестах-2" в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 08:44
Общество
Скончалась fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
В Италии на 62-м году жизни скончалась предприниматель Алла Вербер.
Обновлено вчера в 11:35
Политика
В Кремле раскрыли детали разговора Путина и Зеленского
По инициативе Киева состоялся телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщает официальный сайт Кремля.
Обновлено в 05:52
Политика
В Киргизии началась операция по задержанию экс-президента Атамбаева
В киргизском селе Кой-Таш проходит операция под задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева, сообщила РИА Новости его советница Кундуз Жолдубаева.
Обновлено в 10:45
Происшествия
В Ставропольском крае женщина подожгла сотрудницу полиции
Следователи на Ставрополье возбудили уголовное дело в отношении 31-летней женщины, которая подожгла инспектора по делам несовершеннолетних, не желая говорить о пропаже дочери, сообщает следственное управление СК РФ по краю.
Обновлено в 08:40
Общество
Похороны Вилли Токарева не состоятся 7 августа
Обновлено в 03:25
Политика
Госдума может обсудить иностранное вмешательство в выборы в России
Депутаты Госдумы могут созвать внеочередное заседание совета нижней палаты парламента для обсуждения иностранного вмешательства во внутренние дела России.
Обновлено в 09:16
Происшествия
Utair оштрафовали за продажу 11 билетов для двух детей-инвалидов
В феврале мать-одиночка из Хабаровска возвращалась из Кургана с двумя сыновьями, после того как им сделали операцию в Центре им. Илизарова.
Обновлено в 11:21
Кино
Disney выпустит ремейки «Один дома» и «Ночь в музее»
Обновлено в 04:18
Происшествия
Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга
Обновлено в 08:21
Армия и оружие
В ДНР заявили о непричастности к гибели четырёх украинских военных
Представительство самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило о непричастности ДНР к обстрелу, в результате которого погибли четверо украинских военнослужащих.
Обновлено в 05:51
Общество
Любимую дачу Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей
Обновлено в 09:40
Политика
Берлин не смог назвать дату встречи «нормандской четверки»
Представительница правительства Германии Ульрике Деммер заявила, что Берлин не готов озвучить дату возможной встречи лидеров стран "нормандского формата".
Обновлено в 07:35
Общество
Четверть детей в России живут за чертой бедности
В России более четверти детей в возрасте до 18 лет живут за чертой бедности, следует из данных Росстата, на которые обратил внимание принадлежащий Григорию Березкину РБК.
Обновлено в 04:54
Происшествия
В Москве остановили движение поездов на участке синей ветки метро
Движение поездов на Арбатско-Покровской линии столичного метрополитена остановлено из-за падения пассажира, сообщает Московский метрополитен на своей странице в Twitter.
Обновлено в 10:12
Происшествия
В Мосгоризбирком поступила угроза взрыва
Мосгоризбирком заявил о поступившем им сообщении о "минировании", которое впоследствии не подтвердилось.
Обновлено в 07:37
Технологии
OneWeb отозвала заявку на получение частот в России и подаст новую
Первую заявку компания подала в июле 2017-го, но «с тех пор были введены новые требования к получению этих прав, касающиеся национальной безопасности».
Обновлено в 09:44
Политика
ЦИК отказала Гудкову в регистрации на выборах в Мосгордуму
Центральная избирательная комиссия вынесла окончательное решение по жалобе бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова, отказав ему в регистрации в качестве независимого кандидата в депутаты Московской городской думы.
Обновлено в 07:02
Авто
Спорткар с золотым мотором. Продается McLaren за 1,5 млрд рублей
Стартовая стоимость автомобиля составляет 23 000 000 долларов, что составляет примерно 1,5 миллиарда рублей.
Обновлено в 05:29
Политика
Зеленский пообещал упростить получение разрешений на поездки в Крым
В ближайшее время Верховная рада закрепит на законодательном уровне упрощение получения разрешений на посещение Крыма гражданами Украины.
Обновлено в 09:09
Политика
Немецкий бизнес предостерег США от санкций против «Северного потока-2»
Как считают эксперты, американские санкции являются угрозой для Европы Председатель Восточного комитета германской экономики Вольфганг Бюхель рассказал Die Welt, что немецкие бизнесмены считают санкции США в отношении "Северного потока-2" угрозой для Европы.
Обновлено в 10:11
Экономика
Минздрав заверил, что решит проблему закупок жизненно важных лекарств
В Минздраве РФ заверили, что принимают меры, чтобы обеспечить россиян жизненно важными лекарствами, несмотря на срыв четверти закупок в этом году.
Обновлено в 10:35
Общество
Росгидромет назвал причину аномальной погоды этим летом
В Росгидромете эксперты назвали причину аномальной погоды летом 2019 года. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено в 10:17