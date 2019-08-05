Мировые цены на нефть снижаются в среду третий день подряд на фоне торговой напряженности между Вашингтоном и Пекином, которая увеличивает опасения относительно спроса на сырьевой товар со стороны двух его крупнейших мировых потребителей, свидетельствуют данные торгов.

Нефть продолжает дешеветь на опасениях за перспективы спроса

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