Энергетика
Цена на нефть Brent опустилась ниже $60Газета.Ru 05 августа в 13:15
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 10:11, Вашингтон
Политика
Пакистан понизит уровень дипломатических отношений с Индией
Пакистан понизит уровень дипломатических отношений с Индией и приостановит двухстороннюю торговлю в связи с ситуацией вокруг штата Джамму и Кашмир, сообщило пакистанское правительство.
Обновлено в 09:49
Авто
Определены самые популярные праворульные автомобили в РФ
Обновлено в 03:06
Происшествия
Шойгу поручил за две недели отремонтировать дома в Ачинском районе
"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу поручил своему заместителю генералу армии Дмитрию Булгакову в кратчайшие сроки реализовать комплекс мероприятий по ремонту жилого фонда в населенных пунктах Ачинского района Красноярского края", - говорится в сообщении Минобороны.
Обновлено в 07:43
Общество
Скончалась fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
В Италии на 62-м году жизни скончалась предприниматель Алла Вербер.
Обновлено вчера в 11:35
Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено в 05:20
Общество
Похороны Вилли Токарева не состоятся 7 августа
Похороны певца Вилли Токарева, который умер 4 августа в возрасте 84 лет, не состоятся в среду, дата еще не определена.
Обновлено в 03:25
Политика
Скотланд-Ярд рассказал о роли Кремля в деле об отравлении Скрипалей
Британская полиция не может доказать причастность Кремля к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Скрипалей.
Обновлено в 10:00
Политика
Посольство США в РФ подтвердило отставку Хантсмана
Посольство США в России подтвердило подлинность прошения посла Джона Хантсмана о сложении полномочий.
Обновлено в 07:59
Политика
В России создадут экзамен по русскому языку по IELTS для иностранцев
Минпросвещения России разрабатывает экзамен по русскому языку для иностранцев по типу IELTS.
Обновлено в 08:37
Политика
Зеленский позвонил Путину и обсудил ситуацию в Донбассе
6 августа Владимир Зеленский публично призвал лидеров стран нормандского формата - президента России Владимира Путина, президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Ангелу Меркель собраться на встречу для обсуждения вопроса гибели в Донбассе четырех военнослужащих Украины якобы от действий со стороны военнослужащих Донецкой народной республики (ДНР).
Обновлено в 04:51
Транспорт
Всех водителей трамваев уволили в Твери
Обновлено в 09:23
Армия и оружие
В ДНР заявили, что не причастны к гибели четырех украинских военных
Минобороны Украины ранее обвинило ополченцев в двух обстрелах позиций силовиков Представители ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили, что ополченцы не имеют отношения к обстрелу, жертвами которого якобы стали четверо украинских силовиков в Донбассе.
Обновлено в 07:40
Экономика
Власти Алтая задумались над введением курортного сбора
В июле сообщалось, что с начала 2019 года туристы в России заплатили около 250 млн рублей курортного сбора.
Обновлено в 09:04
Происшествия
В сочинской больнице умер несуществующий по документам младенец
В одной из больниц Сочи скончался ребенок, родители которого увлеклись духовными практиками и решили не регистрировать его и не оказывать необходимую медицинскую помощь.
Обновлено в 09:29
Происшествия
Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга
Обновлено в 08:21
Происшествия
У горящего битумохранилища в Дзержинском обрушилась крыша
В подмосковном Дзержинском обрушилась кровля в битумном хранилище возле ТЭЦ-22.
Обновлено в 07:48
Общество
Комбинат питания «Кремлевский» подал в суд на Киркорова
Обновлено в 06:34
Футбол
Райт обвинил Косьельни в неуважении к «Арсеналу»
Легендарный в прошлом игрок "Арсенала" Иан Райт раскритиковал защитника Лорана Косьельни за презентацию в "Бордо".
Обновлено в 06:09
Общество
Москвичей предупредили о погодном коллапсе
Обновлено в 07:25
Общество
У половины российских семей оказались непогашенные кредиты
Каждая вторая российская семья (51%) имеет непогашенный кредит, чуть меньше половины семей в России (48%) не связаны такого рода обязательствами, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в среду в "Интерфакс".
Обновлено в 03:45
Культура
Бельгиец случайно купил картину Рембрандта за €500
Бельгиец из Льежа несколько лет назад случайно приобрел подлинник Рембрандта за €500.
Обновлено вчера в 21:32
Политика
В Германии предупредили об опасности санкций США для энергетики ЕС
Санкции Соединённых Штатов, направленные против газопровода «Северный поток — 2», превратят энергетическую политику Евросоюза в «игрушку США».
Обновлено в 07:27
Общество
Любимую дачу Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей
Государственную дачу генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей.
Обновлено в 09:40
Армия и оружие
США заявили о возрождении ИГ в Сирии
Пентагон заявил об укреплении позиций террористов «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России) в Ираке и возрождении группировки в Сирии.
Обновлено вчера в 23:49
Культура
Актер Валентин Гафт перенес инсульт
Актер Валентин Гафт попал в больницу с инсультом. Артист почувствовал себя плохо около недели назад. Его срочно доставили в реанимацию.
Обновлено в 04:15
Общество
Организаторы митинга 10 августа сообщили о запрете мэрии на выступления музыкантов
Мэрия Москвы хочет запретить музыкальные выступления на согласованном митинге в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму 10 августа.
Обновлено в 10:09
Кино
Disney переснимет «Один дома» и «Ночь в музее»
Компания Disney решила снять ремейки на фильмы "Один дома" (Home Alone) и "Ночь в музее" (Night at the Museum).
Обновлено в 05:40
Экономика
«Теремок» вложит 400 млн рублей в новое производство в Петербурге
Инвестиции в проект составят 400 миллионов рублей. Компания начнет строительство нового производственного комплекса в текущем году.
Обновлено в 09:14