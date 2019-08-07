Энергетика

Цена за нефть Brent опустилась ниже $56Газета.Ru 14:31

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent опустилась ниже $56 за баррель.
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Цена на нефть марки Brent упала ниже $58 за баррель

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Народный артист РСФСР Валентин Гафт перенес инсульт в больнице, куда он месяц назад был госпитализирован из-за проблем со здоровьем.
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Названа причина падения автобуса с обрыва в Новороссийске

Определена причина падения экскурсионного автобуса с обрыва в Новороссийске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГИБДД России.
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Именно в Торонто Алла Вербер открыла свой первый модный бутик "Katia of Italy", который назвала в честь своей любимой дочери Екатерины.
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Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что военную операцию Грузии на территории республики в 2008 году собираются признать геноцидом.
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Происшествия

Появилось видео штурма резиденции экс-президента Киргизии Атамбаева

Появилась видеозапись с места столкновений между сторонниками экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева и спецназом правоохранительных органов Киргизии, который пытается задержать Атамбаева.
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Рук не хватит: Эрдоган не оценил байки Зеленского о браслетах с именами моряков

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Тиль и Ларссон присоединятся к «Спартаку» в четверг в Швейцарии

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Обновлено в 08:20
Кино

Квентин Тарантино прогулялся по Кремлю

Американский кинорежиссер Квентин Тарантино 6 августа прибыл в Москву. Тарантино встретился с министром культуры РФ Владимиром Мединским.
Обновлено вчера в 14:57
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Стала известна цена огромного игрового монитора Asus ROG Strix XG438Q

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Подростку отказали в пересадке сердца из-за украденных документов

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Сальвини заявил о проблемах в правительственной коалиции Италии

Вице-премьер Италии и лидер "Лиги" Маттео Сальвини констатировал разногласия в правящей коалиции, которую его партия составляет с "Движением 5 звезд", и в очередной раз заявил о возможности проведения досрочных выборов.
Обновлено в 19:02
Происшествия

Utair оштрафовали за продажу 11 билетов для двух детей-инвалидов

В феврале мать-одиночка из Хабаровска возвращалась из Кургана с двумя сыновьями, после того как им сделали операцию в Центре им. Илизарова.
Обновлено в 11:21
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Вместо тампона с губкой для посуды неделю проходила москвичка

Чтобы решить проблему, она решила использовать вместо тампона губку для мытья посуды.
Обновлено в 07:46
Политика

Зеленский заявил, что обсудил с Путиным ситуацию в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня звонил лидеру России Владимиру Путину, они обсуждали ситуацию в Донбассе.
Обновлено в 04:17
Политика

Артемий Лебедев уехал из России

Обновлено в 01:26
Общество

Четверть детей в России живут за чертой бедности

В России более четверти детей в возрасте до 18 лет живут за чертой бедности, следует из данных Росстата, на которые обратил внимание принадлежащий Григорию Березкину РБК.
Обновлено в 04:54
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Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга

Обновлено в 08:21
Армия и оружие

Пентагон заявил о возрождении ИГ в Ираке и Сирии

Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» (ИГ) начала укреплять подпольную сеть в Сирии и Ираке, говорится в докладе (.pdf) генерального инспектора Пентагона Гленна Файна по итогам операции «Непоколебимая решимость» за последний квартал.
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Samsung представила два новых смартфона

Компания Samsung Electronics представила новые флагманы: Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+.
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Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова на встрече с представителями КПРФ допустила возможность рассмотрения вопроса о вотуме недоверия руководителю Мосгоризбиркома Валентину Горбунову, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 13:39
Политика

На Украине потребовали смены мирового порядка

Глобальному сообществу необходимо построить новый миропорядок, чтобы выйти из кризиса, заявил заместитель министра по вопросам "временно оккупированных территорий" и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 22:09
Шоу-бизнес

Вилли Токарева похоронят на Калитниковском кладбище в Москве

Причиной смерти стало онкологическое заболевание. Вилли Токарев известен как поэт-песенник, композитор и певец в стиле русский шансон.
Обновлено в 16:37
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Саратовцев предупреждают о второй волне мышиной лихорадки

В управлении Роспотребнадзора по Саратовской области назвали самые опасные очаги мышиной лихорадки в регионе.
Обновлено в 02:08
Наука

Медики раскрыли необычную особенность рака у самых пожилых людей

Обновлено в 10:52
Музыка

Вилли Токарев посвятил последнюю песню Чечне и Кадырову

Обновлено в 10:21
Армия и оружие

Bell готовится адаптировать гражданские конвертопланы под военные нужды

БПЛА V-247 Vigilant Гражданские технологии - военным Генеральный директор компани Митч Снайдер отметил, что вооруженным силам, вероятно, понадобится модернизированный Nexus с большей "дальностью полета и большей полезной нагрузкой", но "когда у вас будет очень тихий самолет или конвертоплан, всегда будет возможность сделать из него военную версию".
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Обновлено вчера в 07:34
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Twitter признал использование данных пользователей без разрешения

Руководство Twitter признало, что могло использовать данные некоторых пользователей без их разрешения.
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Экономика

Bloomberg: дочерние компании могут продать еще 3,7% акций «Газпрома»

Дочерние компании «Газпрома» могут продать оставшиеся у них квазиказначейские акции «Газпрома» на сумму $3 млрд этой осенью, пишет Bloomberg со ссылкой на два источника, которые знакомы с планами компании.
Обновлено в 06:26
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