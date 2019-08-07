Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $57ТАСС 09:26
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 3,78% - до $56,71 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 16:50 мск.
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