Энергетика
Цена на нефть марки Brent в ходе торгов опустилась ниже $59МонаВиста 07 августа в 09:30
На бирже ICE в Лондоне цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2019 года снизилась на 1,9%, до $57,82 за баррель.
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Политика
Царские долги: французский депутат требует российские деньги
Внуки и правнуки разоренных держателей облигаций через сто с лишним лет, подчеркнул депутат, продолжают требовать возврата вложенных средств, несмотря на договор 27 мая 1997 года, по которому Россия согласилась выплатить 400 миллионов долларов.
Обновлено в 05:07
Происшествия
В Грузии предъявили обвинения бывшему гендиректору «Рустави 2»
Генеральная прокуратура Грузии предъявила обвинения бывшему гендиректору грузинского телеканала «Рустави 2» Нике Гварамии.
Обновлено в 06:32
Происшествия
Кузнецова рассказала о состоянии девочки из Ингушетии после ампутации
Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова рассказала о послеоперационном состоянии семилетней Аиши Ажиговой, которой после избиения потребовалась ампутация части правой руки.
Обновлено в 05:40
Политика
Глава ЦИК: эксперты перепроверят подписи за кандидатов в Мосгордуму
Подписи, ставшие причиной отказа в регистрации для участия в выборах в МГД, будут перепроверены.
Обновлено в 07:14
Технологии
Navicon совместно с Breffi разработали ИТ-решение для омниканального продвижения фармацевтических брендов
Navicon и Breffi создали новое решение, которое поможет фармацевтическим компаниям внедрить омниканальный подход к маркетингу.
Обновлено в 04:58
Происшествия
В Забайкалье осудят экс-полицейского, виновного в убийстве
Следователи установили, что мотивом у экс-полицейского стала неприязнь к потерпевшему.
Обновлено в 06:14
Общество
Минкультуры предложило запретить приносить еду в кино
Что предлагается изменить Подготовленные Минкультуры поправки в закон "О государственной поддержке кинематографии РФ" предполагают законодательно закрепить положение, устанавливающее запрет на пронос на территорию кинотеатра продуктов и напитков, приобретенных за его пределами.
Обновлено в 04:45
Политика
Как двадцать лет назад Путин был назван преемником Бориса Ельцина
Первый президент России в телеобращении к россиянам 20 лет назад, 9 августа, заявил о том, что правительство Сергея Степашина уходит в отставку, а новым премьером станет Владимир Путин.
Обновлено в 06:37
Шоу-бизнес
Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз
Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.
Обновлено вчера в 06:54
Политика
В ЕР предложили определить в Москве место для проведения митингов
Фракция "Единая Россия" выступает с предложением определить в Москве место для проведения санкционированных митингов, им может стать проспект Сахарова, заявил журналистам глава фракции Сергей Неверов.
Обновлено в 05:34
Политика
Украина пустила российский самолет в свое воздушное пространство
Российские авиакомпании не имеют права осуществлять перелеты через территорию Украины, в отношении украинских самолетов Москва ввела аналогичные меры.
Обновлено в 03:39
Политика
В России оценили слова Эрдогана о Крыме
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спекулирует темой крымско-татарского народа в беседах с лидером Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы выглядеть хорошо в глазах руководства Евросоюза, заявили российские власти.
Обновлено вчера в 13:49
Хоккей
Панарин поддержал призыв выйти на митинг в Москве
Нападающий хоккейного клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» россиянин Артемий Панарин поддержал призыв блогера Юрия Дудя выйти 10 августа на митинг в Москве, в поддержку арестованных участников предыдущих акций протеста.
Обновлено в 06:57
Общество
В России впервые замечен сельдяной король
Первого в России сельдяного короля нашли 5 августа в бухте Паллада.
Обновлено вчера в 09:05
Футбол
Игрока «Гамбурга» подозревают в подмене имени и возраста
Полузащитник "Гамбурга" Бейкери Джатта подозревается в подмене имени и возраста, сообщает Sport Bild.
Обновлено в 03:53
Общество
Площадь пожаров в Сибири и на ДФО уменьшилась на 1,2 миллиона гектаров
Площадь природных пожаров в трех субъектах Сибирского и Дальневосточного федеральных округов удалось снизить более чем на 1,2 миллиона гектаров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 06:37
Политика
Трамп раскритиковал Макрона за переговоры с Ираном
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что его французский коллега Эммануэль Макрон якобы посылает иранской стороне «смешанные сигналы» от имени Вашингтона.
Обновлено вчера в 14:59
Энергетика
Задержка строительства Nord Stream 2 обойдётся в 660 миллионов евро
Агентство Routers узнало о том, что компания Nord Stream 2 AG пожала жалобу к властям Дании, в которой сообщается, что такая длительная задержка при согласовании строительства маршрута газопровода «Северный поток - 2» в водах Балтийского моря, может стоить компании ещё восемь месяцев работы и дополнительные 660 миллионов евро.
Обновлено вчера в 13:27
Экономика
«Мечел» подписал крупный контракт с китайской Baosteel Resources
"Мечел" подписал долгосрочный контракт на поставку коксующегося угля с Baosteel Resources, входящей в China Baowu Steel, крупнейший сталелитейный холдинг КНР.
Обновлено в 07:09
Шоу-бизнес
В Москве проходит прощание с Вилли Токаревым
Церемония началась в храме Святителя Николая в Котельниках.
Обновлено в 03:40
Происшествия
Лимузин Aurus впервые попал в ДТП
Впервые лимузин Aurus был использован на церемонии инаугурации президента России Владимира Путина, которая состоялась 7 мая 2018 года.
Обновлено в 06:30
Технологии
Facebook заплатит миллионы долларов за новости
Соцсеть уже решает, какой контент её пользователи поглощают и с кем общаются, а вскоре она будет также решать, какие новости им видеть.
Обновлено в 05:10
Авто
Паркетник Buick Encore GX получил в США трёхцилиндровые моторы
Кроссовер Encore GX для Северной Америки будет выпускаться в Южной Корее.
Обновлено в 06:36
Общество
Задержанной на митинге журналистке пришла повестка в военкомат
Корреспондент агентства Reuters Мария Цветкова сообщила, что после несогласованной акции 27 июля ей пришла повестка в военкомат.
Обновлено в 07:02
Происшествия
СМИ сообщили о пропаже йода в аптеках после взрыва под Архангельском
В Архангельске и Северодвинске с прилавков некоторых аптек пропал йод. Об этом сообщает местный портал 29.ru.
Обновлено вчера в 21:11
Общество
Штормовые порывы ветра зафиксировали в Москве
Днем в пятницу на территории новой Москвы зафиксировали порывы ветра до 21 метра в секунду, сильный ветер сохранится в городе до вечера, сообщается на сайте «Метеоновости».
Обновлено в 06:14
Общество
Щенок лабрадора родился с шестью лапами в Великобритании
Лабрадора в возрасте восьми недель, родившегося с двумя дополнительными лапками, выкупила семья у заводчиков, которые хотели его усыпить.
Обновлено вчера в 21:09
Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак показал свою девушку
Влюбленные, не стесняясь, целовались на публике, не боясь быть узнанными, и, похоже, уже тогда Мурату не терпелось показать миру свою новую любовь.
Обновлено в 07:31
Культура
Едва не потеряла голос в детстве: неизвестные факты о Уитни Хьюстон
Едва не лишилась голоса Мир мог не услышать потрясающего голоса Уитни Хьюстон.
Обновлено в 05:29