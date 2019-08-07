Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $57ТАСС 09:26
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 3,78% - до $56,71 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 16:50 мск.
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Финансовый мир напуган глобальным замедлением экономики: нефть продолжит стремительно дешеветь
Московский Комсомолец22:59
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 23:22, Вашингтон
Происшествия
Актер Дэнни Трехо помог спасти ребенка из разбившейся машины в США
Американский актер Дэнни Трехо, сыгравший главную роль в фильме "Мачете убивает", помог вытащить младенца из перевернувшейся в ДТП машины в Лос-Анджелесе, сообщает в четверг телеканал abc7.
Обновлено в 22:10
Происшествия
Под Новороссийском автобус упал с обрыва, 30 человек пострадали
На трассе А-146 под Новороссийском рейсовый автобус столкнулся с двумя легковыми автомобилями, после чего упал с обрыва, передает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.
Обновлено в 16:52
Политика
В России оценили заявление Зеленского о возвращении Крыма Украине
Ранее 7 августа во время встречи с украинской общиной в Анкаре Зеленский выразил уверенность в возвращении Крыма в состав Украины.
Обновлено в 15:34
Культура
83-летний Валентин Гафт был экстренно госпитализирован с инсультом
Утром 7 августа телеканал «РЕН ТВ» передал, что Валентин Гафт был доставлен в одну из московских больниц около недели назад.
Обновлено в 05:18
Общество
ОНФ предложил разрешить россиянам иногда работать удаленно
Представители «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) обратились в Министерство труда и социальной защиты РФ с предложением разрешить штатным сотрудникам компаний время от времени работать удаленно.
Обновлено в 15:00
Экономика
Япония одобрила первую после ограничений поставку материалов в Южную Корею
Правительство Японии впервые после введение экспортных ограничений в отношении Южной Кореи одобрило поставку туда ряда высокотехнологических материалов, заявил в ходе пресс-конференции в четверг глава японского министерства экономики, торговли и промышленности Хиросигэ Сэко.
Обновлено в 21:55
Политика
Зеленский обсудил с Макроном возможность созыва «нормандской четвёрки»
Президент Украины Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщает 7 августа пресс-служба украинского лидера.
Обновлено в 09:57
Кино
Создатели «Игры престолов» ушли c HBO ради Netflix, пишут СМИ
Издание добавило, что создатели "Игры престолов" также обсуждали возможность сотрудничества с Disney и Amazon, но после продолжительных переговоров с Netflix пришли к окончательному решению.
Обновлено в 23:04
Наука
Старый саркофаг Чернобыльской АЭС ликвидируют к 2023 году
Защитное сооружение «Укрытие-1» ( в народе - саркофаг) было установлено в 1986 году над разрушенным 4-ым энергоблоком Чернобыльской АЭС.
Обновлено в 20:00
Общество
Названы страны с большим числом краж денег с банковских карт россиян
У россиян чаще всего воруют деньги с банковских карт в Индонезии, Индии и странах Латинской Америки.
Обновлено в 21:33
Происшествия
Число пострадавших при штурме резиденции Атамбаева выросло до 48
Число пострадавших в результате спецоперации по задержанию экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева возросло до 48.
Обновлено в 23:11
Авто
Грузовик, побеждавший в трак-триале, восстановил МАЗ
Знаменитая машина, которая в составе команды «МАЗ-Яровит» выступала очень успешно в соревнованиях по трак-триалу, восстановлен.
Обновлено в 13:46
Кино
Тарантино назвал любимый советский фильм
Голливудский режиссер Квентин Тарантино рассказал, что в детстве любил смотреть советский фильм «Человек-амфибия», снятый по одноименному роману Александра Беляева.
Обновлено в 22:16
Кино
Disney перезапустит комедии «Один дома» и «Ночь в музее»
Обновлено в 03:29
Технологии
«Гагаринский старт» на Байконуре закроют на модернизацию
«Гагаринский старт» на космодроме Байконур модернизируют для пусков новых ракет «Союз-2» к 2023 году, сообщили «РИА Новости» в аэрокосмическом комитете Министерства аэрокосмической промышленности Казахстана (Казкосмос).
Обновлено в 21:59
Общество
Любимую дачу Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей
Государственную дачу генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей.
Обновлено в 09:40
Происшествия
Под Красноярском при разрушении фуры с сухим льдом погиб водитель
На трассе в Красноярском крае фура, которая перевозила сухой лёд, разрушилась в ходе движения. В результате происшествия погиб водитель.
Обновлено в 21:38
Политика
Мадуро прервал переговоры с оппозицией из-за санкций США
Глава Венесуэлы Николас Мадуро поручил прервать переговоры с оппозицией, запланированные на Барбадосе, из-за санкций, которые накануне ввел президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 22:50
Экономика
Суд отложил слушания по иску Evision к банку «Восточный» до 5 сентября
Арбитражный суд Амурской области в четверг отложил до 5 сентября предварительные слушания по иску компании Evison Holdings Ltd. к банку "Восточный" о признании незаконными решений нового совета директоров банка, в том числе о назначении Вячеслава Арутюняна исполняющим обязанности председателя правления, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 22:26
Армия и оружие
Украина готовится начать боевые действия под Мариуполем
Украинская армия готовится к активным боевым действиям против республики на Мариупольском направлении.
Обновлено в 08:03
Космос
Венера превратилась в ад, Земля следующая
Обновлено в 08:21
Экономика
Дрозденко: Ленобласть входит в топ-4 регионов по объемам ввода жилья
Ленинградская область входит в первую четверку регионов России по объемам ввода жилья, ежегодно в регионе сдается в эксплуатацию 2,5 миллиона квадратных метров жилых помещений, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Обновлено в 13:02
Здоровье
Эксперт рассказал о возможности развития рака от курения кальяна
Эксперт департамента по неинфекционным заболеваниям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Андре Илбави рассказал, может ли развиться онкологическое заболевание от курения кальяна или электронных сигарет.
Обновлено в 22:19
Политика
Пакистан решил снизить уровень дипотношений с Индией
Власти Пакистана приняли решение снизить уровень дипломатических отношений с Индией.
Обновлено в 12:17
Армия и оружие
Появилось видео первого полета российского беспилотника «Охотник»
Министерство обороны РФ опубликовало на YouTube видео испытательного полета нового тяжелого ударного беспилотника "Охотник".
Обновлено в 12:00
Происшествия
Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга
Обновлено в 08:21
Общество
У половины российских семей оказались непогашенные кредиты
Каждая вторая российская семья (51%) имеет непогашенный кредит, чуть меньше половины семей в России (48%) не связаны такого рода обязательствами, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в среду в "Интерфакс".
Обновлено в 03:45
Футбол
Экс-защитник «Зенита» и «Сочи» может перейти в белорусский клуб
Коваленко играл в Юношеской лиге УЕФА за «Зенит». Прошлый сезон он начинал в «Сочи», откуда еще летом перешел в «Тюмень».
Обновлено в 16:21