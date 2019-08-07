Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $57 за баррельNews.ru 10:21
Цена на нефть Brent впервые с 4 января опустилась ниже $57 за баррель. Стоимость контрактов чёрного золота с поставками в октябре по состоянию на 17:00 мск упала на торгах в Лондоне на $2,26, до $56,68. В США нефть также заметно снижается в цене.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 18:46, Вашингтон
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