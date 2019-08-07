Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 3,78% - до $56,71 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 16:50 мск.

Общество Эксперты: молодежь увольняется с первой работы из-за низких зарплат Около половины представителей молодежи трудятся на первом месте работы не более года, причем в основном причиной увольнения для большинства становится низкая заработная плата.

Политика В России ответили на заявление Зеленского о «возвращении» Крыма Российские политики и эксперты прокомментировали заявление украинского президента Владимира Зеленского о Крыме.

Происшествия Медведь прибежал в центр Магадана Молодой медведь прибежал в центр Магадана, передает РИА "Новости" со ссылкой на МВД.

Общество Умерла топ-менеджер ЦУМа Алла Вербер Фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни, сообщили РИА Новости в окружении Вербер.

Культура Российский хореограф создал благотворительный фонд поддержки искусств Сергей Полунин, хореограф и артист балета, создал фонд для того, чтобы поддержать талантливых детей по всей России.

Политика Скотланд-Ярд рассказал о роли Кремля в деле об отравлении Скрипалей По данным Скотланд-Ярда, в деле существуют лишь теории - никаких доказательств, позволяющих выдвинуть обвинение против российских властей, выявлено не было.

Политика США рассчитывают на помощь Британии в борьбе с Ираном Соединённые Штаты рассчитывают на помощь Великобритании в борьбе с Ираном, в том числе по вопросу свободы судоходства.

Общество В парке Горького 10 и 11 августа пройдет фестиваль Meat&Beat В парке Горького в выходные, 10 и 11 августа, пройдет музыкально-гастрономический фестиваль Meat&Beat, говорится в среду, 7 августа, на сайте парка.

Политика В Госдуме расследуют вмешательство во внутренние дела России Первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев заявил, что Госдума собирается провести расследование о вмешательстве иностранных государств во внутренние дела России.

Политика Зеленский обсудил с Макроном встречу в «нормандском формате» Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном призвал срочно провести встречу лидеров стран "нормандской четверки".

Кино Квентин Тарантино прогулялся по Кремлю Американский кинорежиссер Квентин Тарантино 6 августа прибыл в Москву. Тарантино встретился с министром культуры РФ Владимиром Мединским.

Происшествия Автобус с туристами загорелся в Греции Туристический автобус загорелся в тоннеле у города Козани на севере Греции. По информации местного издания kozanilife.gr, пострадавших нет.

Политика В МИД Грузии отреагировали на встречу глав России и Абхазии В министерстве иностранных дел Грузии восприняли встречу глав России и Абхазии Владимира Путина и Рауля Хаджимбы как действия, направленные против «грузинской государственности, суверенитета и территориальной целостности».

Музыка Токарев посвятил свою последнюю песню Рамзану Кадырову Чеченский министр по национальной политике, печати и информации Джамбулат Умаров пояснил, что популярный певец Вилли Токарев успел сочинить свою последнюю композицию, посвященную главе Чечни Рамзану Кадырову.

Шоу-бизнес Светлана Лобода опубликовала свадебное фото Скорее всего, фотография, на которой запечатлена сестра Лободы со своим избранником, попала в руки Светланы только недавно.

Общество Не приходя в здание: россиянам разрешат иногда работать из дома Компании иногда разрешают им работать из дома, но законодательство в этом случае не защищает ни одну из сторон.

Экономика В России продажи автомобилей в кредит продолжают расти Несмотря на продолжающееся падение российского авторынка, «кредитные» продажи новых автомобилей продолжают расти.