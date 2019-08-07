Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $57ТАСС 09:26
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 3,78% - до $56,71 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 16:50 мск.
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Наука
Слонов и кабанов уличили в нападениях на домашний скот
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Общество
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Политика
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Медведь прибежал в центр Магадана
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Общество
Умерла топ-менеджер ЦУМа Алла Вербер
Фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни, сообщили РИА Новости в окружении Вербер.
Обновлено вчера в 10:46
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В парке Горького в выходные, 10 и 11 августа, пройдет музыкально-гастрономический фестиваль Meat&Beat, говорится в среду, 7 августа, на сайте парка.
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Политика
Артемий Лебедев заявил, что покинул Россию
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В Госдуме расследуют вмешательство во внутренние дела России
Первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев заявил, что Госдума собирается провести расследование о вмешательстве иностранных государств во внутренние дела России.
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Политика
Зеленский обсудил с Макроном встречу в «нормандском формате»
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Обновлено в 10:25
Кино
Квентин Тарантино прогулялся по Кремлю
Американский кинорежиссер Квентин Тарантино 6 августа прибыл в Москву. Тарантино встретился с министром культуры РФ Владимиром Мединским.
Обновлено вчера в 14:57
Здоровье
Минздрав озвучил список профессий, которые ведут к развитию рака
Лидирующими по числу онкозаболеваний стали электрогазосварщики и электросварщики ручной сварки.
Обновлено в 10:15
Происшествия
Автобус с туристами загорелся в Греции
Туристический автобус загорелся в тоннеле у города Козани на севере Греции. По информации местного издания kozanilife.gr, пострадавших нет.
Обновлено в 20:08
Политика
В МИД Грузии отреагировали на встречу глав России и Абхазии
В министерстве иностранных дел Грузии восприняли встречу глав России и Абхазии Владимира Путина и Рауля Хаджимбы как действия, направленные против «грузинской государственности, суверенитета и территориальной целостности».
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Обновлено в 08:36
Шоу-бизнес
Светлана Лобода опубликовала свадебное фото
Скорее всего, фотография, на которой запечатлена сестра Лободы со своим избранником, попала в руки Светланы только недавно.
Обновлено в 09:53
Общество
Не приходя в здание: россиянам разрешат иногда работать из дома
Компании иногда разрешают им работать из дома, но законодательство в этом случае не защищает ни одну из сторон.
Обновлено в 17:01
Экономика
В России продажи автомобилей в кредит продолжают расти
Несмотря на продолжающееся падение российского авторынка, «кредитные» продажи новых автомобилей продолжают расти.
Обновлено в 07:14
Политика
Власти Венесуэлы отказались от переговоров с оппозицией
Полгода назад лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя президентом, его поддержали США и ряд стран Европы и Латинской Америки.
Обновлено в 21:24