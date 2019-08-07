Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $57ТАСС вчера в 09:26

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 3,78% - до $56,71 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 16:50 мск.
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Нефть падает – инвесторы боятся

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За день стоимость нефти марки Brent снизилась на 5%

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Нефть подорожала после предыдущего падения цен

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Стоимость нефти Brent упала ниже $57 за баррель

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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 08:46, Вашингтон
Происшествия

После взрыва в Северодвинске кратковременно повысился радиационный фон

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Экономика

Минсельхоз прокомментировал подорожание хлеба

Минсельхоз России прокомментировал сообщение Росстата о резком подорожании черного хлеба, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя министерства.
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Политика

Начался новый штурм резиденции Атамбаева

В селе Кой-Таш в Киргизии силовики начали новый штурм резиденции экс-президента страны Алмазбека Атамбаева.
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Космос

Мощный взрыв от столкновения Юпитера с метеором попал на видео

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Зеленский заявил о звонке Путину из-за ситуации в Донбассе

Обновлено вчера в 04:38
Авто

Mercedes-Benz выплатит владельцам старых дизельных машин по 3000 евро

Выплачивать денежные компенсации автопроизводитель вынужден из-за того, что ряд немецких муниципалитетов начал запрещать эксплуатацию дизельных транспортных средств, чьи показатели вредных выбросов не соответствуют актуальным эко-нормам.
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Финансы

В Дании начали выдавать ипотеку под 0%

Например, в начале августа 2019 года банк Realkredit Danmark выдавал жилищные кредиты по ставке 0,5% годовых сроком на 30 лет.
Обновлено в 05:18
Экономика

«Мечел» подписал долгосрочный контракт с китайской Jiangsu Sha Steel Group

"Мечел" подписал крупный контракт на поставку коксующегося угля Jiangsu Sha Steel Group, крупнейшему частному сталелитейныму холдингу КНР, сообщает компания.
Обновлено в 08:07
Транспорт

Водителей без ОСАГО начали вычислять по дорожным камерам

В Москве запустили в тестовом режиме систему автоматической проверки ОСАГО с помощью дорожных камер.
Обновлено вчера в 02:24
Транспорт

Беглов поручил достроить поликлинику и путепровод

По информации портала, еще в 2017 году в городе Красное Село должны были ввести в эксплуатацию поликлинику на 600 посещений в смену, однако по вине подрядчиков здание так и не было сдано.
Обновлено в 07:19
Политика

СМИ рассказали о поддерживаемом США конкуренте «Северному потоку – 2»

США нашли новую альтернативе "Северному потоку – 2" для Европы, сообщило немецкое издание Junge Welt.
Обновлено в 08:25
Происшествия

СК заморозил счета ФБК, фигурирующие в деле об отмывании средств

Оперативно-розыскные мероприятия проводятся в рамках возбужденного на днях уголовного дела по фактам финансовых операций со средствами, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем.
Обновлено в 07:54
Происшествия

В ДТП под Новороссийском погибли трое и пострадали 44 человека

В ДТП под Новороссийском погибли трое и пострадали 44 человека В Краснодарском крае продолжается ликвидация последствий автокатастрофы, которая произошла минувшей ночью на автодороге Новороссийск—Керчь.
Обновлено в 08:17
Общество

К берегам России впервые приплыл сельдяной король

Жители Приморья нашли на побережье редкую рыбу — сельдяного короля. По словам ученых, это первая в России встреча с таким видом.
Обновлено в 06:30
Общество

На Аляске обнаружили бутылку с посланием времен СССР

На Аляски обнаружили бутылку с посланием, датированное 20 июня 1969 года. Фотография находки опубликована в фейсбуке.
Обновлено в 01:54
Авто

Российский рынок новых автобусов в 1 полугодии упал на 3%

За 6 месяцев 2019 года объем российского рынка новых автобусов (без учета LCV) составил 6129 единиц, что на 2,6% меньше, чем в январе – июне 2018 года (6290 шт.).
Обновлено в 04:03
Политика

Эрдоган заявил о непризнании присоединения Крыма

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Турция не признавала «незаконной аннексии Крыма» и не сделает этого.
Обновлено вчера в 18:40
Общество

Гроза с градом и порывистым ветром ожидаются в Московском регионе

Обновлено в 08:24
Гаджеты

Смартфон Honor 10 получит EMUI 10

Компания Huawei представит фирменный интерфейс EMUI 10 уже 9 августа на Developers Conference 2019, однако сетевые источники уже обнародовали перечень смартфонов Honor, которые получат прошивку.
Обновлено вчера в 12:40
Наука

Украинские ученые продемонстрировали водку из чернобыльской воды

Обновлено в 07:47
Кино

Маколей Калкин показал, как будет выглядеть ремейк комедии «Один дома»

Обновлено в 06:29
Кино

Квентин Тарантино рассказал в Москве, каким будет его последний фильм

Следующий фильм Квентина Тарантино может стать последним, заявил режиссер 7 августа на пресс-конференции в Москве, транслировавшейся на Newstube.ru.
Обновлено вчера в 09:34
Происшествия

Россияне вернулись в село после взрывов и увидели поле боя

Обновлено в 08:24
Шоу-бизнес

43-летняя Милла Йовович ждет третьего ребенка

43-летняя актриса украинского происхождения Милла Йовович ждет третьего ребенка.
Обновлено в 01:53
Общество

Росстат: четверть детей в России оказались за чертой бедности

По данным Росстата за 2017 год, в России двадцать шесть процентов детей в возрасте до восемнадцати лет живут в семьях, где уровень доходов ниже прожиточного минимума.
Обновлено вчера в 08:44
Общество

В МИД Финляндии восхитились поведением россиян в очередях за визами

Директор департамента консульских услуг МИД Финляндии Паси Туоминен выразил восхищение поведением российских граждан в очередях в визовом центре в Санкт-Петербурге после объявления финской стороной о новых требованиях к документам.
Обновлено в 07:55
Футбол

«Спартак» на выезде сыграет с «Туном» в Лиге Европы

Московский «Спартак» сыграет со швейцарским «Туном» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено в 06:07
Политика

В Uniper оценили возможные санкции США против «Северного потока — 2»

Международный энергетический концерн Uniper, один из партнеров "Газпрома" по газопроводу "Северный поток — 2", наблюдает за ситуацией с возможными санкциями США против проекта, но не видит веских причин для беспокойства, заявил в ходе телефонной конференции главный исполнительный директор Uniper SE Андреас Ширенбек.
Обновлено в 05:50
Армия и оружие

Появилось видео первого полета российского беспилотника «Охотник»

Министерство обороны РФ опубликовало на YouTube видео испытательного полета нового тяжелого ударного беспилотника "Охотник".
Обновлено вчера в 12:00
Футбол

Заболотный ушёл из «Зенита» и подписал контракт с «Сочи»

Ранее сообщалось, что «Зенит» хочет расстаться с Заболотным и убедить его перейти в «Сочи».
Обновлено в 08:17
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