Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $57ТАСС вчера в 09:26
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 3,78% - до $56,71 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 16:50 мск.
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Экономика
Минсельхоз прокомментировал подорожание хлеба
Минсельхоз России прокомментировал сообщение Росстата о резком подорожании черного хлеба, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя министерства.
Обновлено в 07:44
Политика
Начался новый штурм резиденции Атамбаева
В селе Кой-Таш в Киргизии силовики начали новый штурм резиденции экс-президента страны Алмазбека Атамбаева.
Обновлено в 07:42
Космос
Мощный взрыв от столкновения Юпитера с метеором попал на видео
Обновлено в 07:35
Политика
Зеленский заявил о звонке Путину из-за ситуации в Донбассе
Обновлено вчера в 04:38
Авто
Mercedes-Benz выплатит владельцам старых дизельных машин по 3000 евро
Выплачивать денежные компенсации автопроизводитель вынужден из-за того, что ряд немецких муниципалитетов начал запрещать эксплуатацию дизельных транспортных средств, чьи показатели вредных выбросов не соответствуют актуальным эко-нормам.
Обновлено в 05:15
Финансы
В Дании начали выдавать ипотеку под 0%
Например, в начале августа 2019 года банк Realkredit Danmark выдавал жилищные кредиты по ставке 0,5% годовых сроком на 30 лет.
Обновлено в 05:18
Экономика
«Мечел» подписал долгосрочный контракт с китайской Jiangsu Sha Steel Group
"Мечел" подписал крупный контракт на поставку коксующегося угля Jiangsu Sha Steel Group, крупнейшему частному сталелитейныму холдингу КНР, сообщает компания.
Обновлено в 08:07
Транспорт
Водителей без ОСАГО начали вычислять по дорожным камерам
В Москве запустили в тестовом режиме систему автоматической проверки ОСАГО с помощью дорожных камер.
Обновлено вчера в 02:24
Транспорт
Беглов поручил достроить поликлинику и путепровод
По информации портала, еще в 2017 году в городе Красное Село должны были ввести в эксплуатацию поликлинику на 600 посещений в смену, однако по вине подрядчиков здание так и не было сдано.
Обновлено в 07:19
Политика
СМИ рассказали о поддерживаемом США конкуренте «Северному потоку – 2»
США нашли новую альтернативе "Северному потоку – 2" для Европы, сообщило немецкое издание Junge Welt.
Обновлено в 08:25
Происшествия
СК заморозил счета ФБК, фигурирующие в деле об отмывании средств
Оперативно-розыскные мероприятия проводятся в рамках возбужденного на днях уголовного дела по фактам финансовых операций со средствами, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем.
Обновлено в 07:54
Происшествия
В ДТП под Новороссийском погибли трое и пострадали 44 человека
В ДТП под Новороссийском погибли трое и пострадали 44 человека В Краснодарском крае продолжается ликвидация последствий автокатастрофы, которая произошла минувшей ночью на автодороге Новороссийск—Керчь.
Обновлено в 08:17
Общество
К берегам России впервые приплыл сельдяной король
Жители Приморья нашли на побережье редкую рыбу — сельдяного короля. По словам ученых, это первая в России встреча с таким видом.
Обновлено в 06:30
Общество
На Аляске обнаружили бутылку с посланием времен СССР
На Аляски обнаружили бутылку с посланием, датированное 20 июня 1969 года. Фотография находки опубликована в фейсбуке.
Обновлено в 01:54
Авто
Российский рынок новых автобусов в 1 полугодии упал на 3%
За 6 месяцев 2019 года объем российского рынка новых автобусов (без учета LCV) составил 6129 единиц, что на 2,6% меньше, чем в январе – июне 2018 года (6290 шт.).
Обновлено в 04:03
Политика
Эрдоган заявил о непризнании присоединения Крыма
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Турция не признавала «незаконной аннексии Крыма» и не сделает этого.
Обновлено вчера в 18:40
Гаджеты
Смартфон Honor 10 получит EMUI 10
Компания Huawei представит фирменный интерфейс EMUI 10 уже 9 августа на Developers Conference 2019, однако сетевые источники уже обнародовали перечень смартфонов Honor, которые получат прошивку.
Обновлено вчера в 12:40
Кино
Квентин Тарантино рассказал в Москве, каким будет его последний фильм
Следующий фильм Квентина Тарантино может стать последним, заявил режиссер 7 августа на пресс-конференции в Москве, транслировавшейся на Newstube.ru.
Обновлено вчера в 09:34
Шоу-бизнес
43-летняя Милла Йовович ждет третьего ребенка
43-летняя актриса украинского происхождения Милла Йовович ждет третьего ребенка.
Обновлено в 01:53
Общество
Росстат: четверть детей в России оказались за чертой бедности
По данным Росстата за 2017 год, в России двадцать шесть процентов детей в возрасте до восемнадцати лет живут в семьях, где уровень доходов ниже прожиточного минимума.
Обновлено вчера в 08:44
Общество
В МИД Финляндии восхитились поведением россиян в очередях за визами
Директор департамента консульских услуг МИД Финляндии Паси Туоминен выразил восхищение поведением российских граждан в очередях в визовом центре в Санкт-Петербурге после объявления финской стороной о новых требованиях к документам.
Обновлено в 07:55
Футбол
«Спартак» на выезде сыграет с «Туном» в Лиге Европы
Московский «Спартак» сыграет со швейцарским «Туном» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено в 06:07
Политика
В Uniper оценили возможные санкции США против «Северного потока — 2»
Международный энергетический концерн Uniper, один из партнеров "Газпрома" по газопроводу "Северный поток — 2", наблюдает за ситуацией с возможными санкциями США против проекта, но не видит веских причин для беспокойства, заявил в ходе телефонной конференции главный исполнительный директор Uniper SE Андреас Ширенбек.
Обновлено в 05:50
Армия и оружие
Появилось видео первого полета российского беспилотника «Охотник»
Министерство обороны РФ опубликовало на YouTube видео испытательного полета нового тяжелого ударного беспилотника "Охотник".
Обновлено вчера в 12:00
Футбол
Заболотный ушёл из «Зенита» и подписал контракт с «Сочи»
Ранее сообщалось, что «Зенит» хочет расстаться с Заболотным и убедить его перейти в «Сочи».
Обновлено в 08:17