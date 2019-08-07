Энергетика
Нефть марки Brent снизилась до $57 за баррельКоммерсантъ вчера в 09:59
Стоимость октябрьского фьючерса на североморскую нефть марки Brent по состоянию на 17:00 мск снизилась на 3,1% — до $57,15 за баррель, согласно данным Интерконтинентальной биржи (ICE). Стоимость октябрьских фьючерсов американской нефти WTI к тому же времени опустилась на 3,6% — до $51,7.
Читать в источнике
Оценить37
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 07:35, Ашберн
Происшествия
Минобороны сообщило о взрыве на полигоне под Архангельском
ЧП произошло на территории военного объекта в Архангельской области На полигоне Минобороны России в Архангельской области при испытании произошел взрыв.
Обновлено в 07:24
Армия и оружие
С-70 «Охотник» назвали клоном F-117 и RQ-170
Обновлено в 06:58
Политика
Эрдоган снова заявил о непризнании присоединения Крыма
Турция никогда не признавала и не признает присоединение Крыма к России и поддерживает территориальную целостность Украины, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Обновлено вчера в 14:49
Политика
МИД заявил о задолженности Киева перед СНГ
Отмечается также, что решения о том, каким будет порядок погашения задолженности Украины перед СНГ, пока нет.
Обновлено 06 августа в 20:11
Армия и оружие
Британский корабль сопроводил российский патрульный корвет в Ла-Манше
Обновлено вчера в 22:16
Общество
Каждый четвертый ребенок в России живет за чертой бедности
Согласно документу, 26% детей в возрасте до 18 лет живут в семьях с уровнем доходов ниже прожиточного минимума по данным за 2017 год.
Обновлено вчера в 11:45
Политика
Кремль раскрыл детали разговора Путина и Зеленского
По инициативе Киева состоялся телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщает официальный сайт Кремля.
Обновлено вчера в 05:52
Армия и оружие
СЦКК ДНР: ВСУ за сутки семь раз нарушили режим прекращения огня
За минувшие сутки украинские формирования семь раз нарушили перемирие, выпустив по территории ДНР 34 единицы боеприпасов, сообщили 8 августа в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
Обновлено в 02:50
Происшествия
ФСИН признала причастность своих сотрудников к пыткам в СИЗО «Кресты»
Заместитель главы ФСИН Валерий Максименко заявил, что сотрудники следственного изолятора (СИЗО) «Кресты-2» не предотвратили избиение заключенного, а также допустили появление в учреждении запрещенных предметов, например, телефона.
Обновлено в 05:47
Шоу-бизнес
Ирина Шейк отдыхает на Ибице вместе с мамой и дочерью
Российская модель Ирина Шейк наслаждается жарким летним солнцем на берегу Средиземного моря вместе с мамой Ольгой и дочерью Леей.
Обновлено в 06:17
Политика
Пакистан приостановил железнодорожное сообщение с Индией
Пакистан приостановил железнодорожное сообщение с Индией на фоне обострения отношений между двумя государствами, вызванного решением Нью-Дели упразднить штат Джамму и Кашмир.
Обновлено в 06:15
Происшествия
У сотрудников ФБК прошли обыски
Утром 8 августа следователи пришли с обысками к сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 03:08
Транспорт
Беглов поручил достроить поликлинику и путепровод
По информации портала, еще в 2017 году в городе Красное Село должны были ввести в эксплуатацию поликлинику на 600 посещений в смену, однако по вине подрядчиков здание так и не было сдано.
Обновлено в 07:19
Происшествия
Пожилая россиянка сутки отпугивала медведя рычанием
Обновлено в 05:33
Гаджеты
В США сшили футболки из коровьего молока
Из каждых получаемых в мире шести литров коровьего молока примерно один литр никак не используется и просто выливается.
Обновлено в 05:12
Шоу-бизнес
Ирина Старшенбаум «зажигает» на дискотеках, но счастливой не выглядит
Слухи о возможном разрыве между Ириной Старшенбаум и одним из самых завидных женихов России – Александром Петровым – начали курсировать в прессе и Интернет-изданиях еще с начала лета, и вскоре после того, как Петров завел роман с молодой актрисой Стасей Милославской, получили подтверждение.
Обновлено в 06:05
Экономика
Росстат сообщил о росте цен на хлеб
По данным Росстата, сильнее всего выросла стоимость черного хлеба (из ржаной и ржано-пшеничной муки), средняя цена на него в июне составила 50,54 рубля за килограмм.
Обновлено в 05:10
Общество
МИД Финляндии восхищен спокойствием россиян в очередях за визами
Восхищение атмосферой спокойствия и порядком в очередях в визовом центре в Петербурге выразил глава департамента консульских услуг МИД Финляндии Паси Туоминен после того, как было объявлено о новых требованиях к документам на получение Шенгена, передает РИА Новости.
Обновлено в 04:51
Политика
Зеленский намерен провести на Украине земельную реформу
Президент Украины Владимир Зеленский планирует провести в стране земельную реформу, которая позволит к 2020 году открыть рынок земли.
Обновлено в 04:44
Общество
К берегам России впервые приплыл сельдяной король
Жители Приморья нашли на побережье редкую рыбу — сельдяного короля. По словам ученых, это первая в России встреча с таким видом.
Обновлено в 06:30
Происшествия
В ГИБДД назвали наиболее опасные дороги
Понарьин уточнил, что на федеральных трассах происходит 40% всех аварий, при которых погибают участники дорожного движения, 30% таких ДТП происходит на дорогах регионального значения, муниципальных.
Обновлено в 07:01
Наука
Социальная активность поможет избежать ранней деменции
Ученые установили, что среди 60-летних людей, которые ежедневно общаются с родственниками и друзьями, деменция развивается на 20 % реже, чем среди тех, кто ведет замкнутый образ жизни.
Обновлено вчера в 11:15
Политика
В Дагестане ответили на претензии Кадырова в адрес имама Шамиля
Муфтият Дагестана прокомментировал заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о роли имама Шамиля в войне с Россией в XIX веке на Кавказе.
Обновлено вчера в 21:09
Экономика
Новый грузовой поезд свяжет Москву и китайский город Чжэнчжоу
Между китайским городом Чжэнчжоу (провинция Хэнань) и Москвой запущен новый грузовой железнодорожный маршрут.
Обновлено в 05:26
Политика
BAZA заподозрила «Роснефть» в слежке за своими журналистами
Редакция издания BAZA выступила с заявлением о слежке и прослушивании, по их данным, это может делать служба безопасности "Роснефти".
Обновлено в 05:16
Происшествия
СКР задержал обвиняемого в массовых беспорядках Фомина
Следователи задержали обвиняемого по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве Сергея Фомина, который ранее находился в розыске, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 04:08