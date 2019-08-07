с чего всё началось

На бирже ICE в Лондоне цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2019 года снизилась на 1,9%, до $57,82 за баррель.

Цена на нефть марки Brent в ходе торгов опустилась ниже $59

Происшествия Офис USA Today эвакуировали после сообщения о вооружённом человеке Офис издания USA Today эвакуировали после поступившего ошибочного сообщения о вооружённом человеке.

Политика Силовики штурмуют резиденцию экс-президента Киргизии Атамбаева В селе Кой-Таш около 200 сторонников бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева оказывают сопротивление силовикам.

Политика Столтенберг: НАТО не давало России никаких обещаний по расширению НАТО не давало России никаких гарантий того, что не будет включать другие страны, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

Армия и оружие Минобороны показало первый полет беспилотника «Охотник» Министерство обороны России опубликовало на своем канале в YouTube в среду, 7 августа, первый полет нового российского тяжелого беспилотника «Охотник».

Армия и оружие Турция и США создадут центр совместных операций в Сирии 4 августа президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган заявил, что страна начнет новую военную операцию на севере Сирии к востоку от реки Евфрат и уже уведомила об этом Россию и США.

Политика Кремль раскрыл детали разговора Путина и Зеленского По инициативе Киева состоялся телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщает официальный сайт Кремля.

Футбол Тиль и Ларссон присоединятся к «Спартаку» в четверг в Швейцарии Голландский полузащитник Гус Тиль и шведский форвард Джордан Ларссон присоединятся к "Спартаку" в четверг в Швейцарии, заявил главный тренер московского футбольного клуба Олег Кононов.

Происшествия Избитой в Ингушетии девочке ампутировали часть правой руки Врачи удалили часть правой руки избитой в Ингушетии 7-летней девочке.

Футбол Кокорин и Мамаев сыграют против профессионалов Клуб Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) «Салют Белгород» проведет матч в исправительной колонии №4 в Белгородской области против команды Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Общество Умерла топ-менеджер ЦУМа Алла Вербер Фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни, сообщили РИА Новости в окружении Вербер.

Политика Памфилова оценила возможность вотума недоверия главе Мосгоризбиркома Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова на встрече с представителями КПРФ допустила возможность рассмотрения вопроса о вотуме недоверия руководителю Мосгоризбиркома Валентину Горбунову, сообщает «РИА Новости».

Здоровье В Латвии назревает кризис из-за нехватки врачей Заседание было созвано председателем комиссией Сейма по социальным и трудовым делам Андрис Скриде (партия «Развитие/За!») из-за проблемы нехватки медиков в больнице, а именно анестезиологов и реаниматологов.

Экономика Орешкин не ожидает ухода иностранных инвесторов из долга России Рынок российского долга имеет потенциал для снижения доходности, это будет удерживать на нем "жадных до прибыли" иностранных инвесторов, считает министр экономического развития Максим Орешкин.

Происшествия СКР передал дело о массовых беспорядках в центральный аппарат Председатель Следственного комитета (СКР) Александр Бастрыкин поручил передать уголовные дела о массовых беспорядках 27 июля и об отмывании денег Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в главное управление ведомства.

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Шоу-бизнес Глюкоза рассказала об отношениях с мужем Певица Глюкоза опровергает слухи о разводе с бизнесменом Александром Чистяковым и в этот раз она решила расставить все точки над i. Об этом пишет Дни.ру.

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Происшествия Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга Член банды "Тверские волки" Александр Агеев, которого привозили на следственный эксперимент в дом убитого шансонье Михаила Круга, раскрыл детали преступления.

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