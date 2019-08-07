Энергетика
Цена на нефть марки Brent в ходе торгов опустилась ниже $59МонаВиста 09:30
На бирже ICE в Лондоне цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2019 года снизилась на 1,9%, до $57,82 за баррель.
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с чего всё началось
Стоимость октябрьского фьючерса на североморскую нефть марки Brent по состоянию на 17:00 мск снизилась на 3,1% — до $57,15 за баррель, согласно данным Интерконтинентальной биржи (ICE).Коммерсантъ09:59
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