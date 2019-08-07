с чего всё началось

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 3,78% - до $56,71 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 16:50 мск.

Политика Зеленский заявил о долгом разговоре с Путиным про ситуацию в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о телефонном разговоре со своим российским коллегой Владимиром Путиным по поводу гибели 6 августа четырех украинских военных в Донбассе.

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Происшествия Офис USA Today эвакуировали после сообщения о вооружённом человеке Офис издания USA Today эвакуировали после поступившего ошибочного сообщения о вооружённом человеке.

Политика Скотланд-Ярд изучил связь между Путиным и отравлением Скрипалей Скотланд-Ярд изучил, мог ли президент России Владимир Путин играть какую-либо роль в попытке отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

Шоу-бизнес Умерла топ-менеджер ЦУМа Алла Вербер Фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни, сообщили РИА Новости в окружении Вербер.

Экономика Минниханов открыл в Ростовской области новый завод Президент РТ находится с рабочей поездкой в Азове В рамках делового визита в Ростовскую область Президент РТ Рустам Минниханов принял участие в торжественной церемонии открытия завода компании «Ай-Пласт» в Азове.

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