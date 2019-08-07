Энергетика
Цена на нефть Brent в ходе торгов упала ниже $57RT на русском 09:55
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре снизились на 3,61% — до $56,81 за баррель.
Читать в источнике
Оценить24
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 20:18, Вашингтон
Армия и оружие
В США испытали мощнейший гиперзвуковой двигатель для истребителя
Военные США заявили об успешных испытаниях самого мощного гиперзвукового воздушно-реактивного двигателя, об этом сообщают американские СМИ.
Обновлено в 06:18
Политика
Немецкий сыщик пригрозил назвать виновников крушения рейса MH17
Немецкий детектив Йозеф Реш, который проводил частное расследование крушения малайзийского Boeing MH17 под Донецком, рассказал в интервью РИА Новости о готовности обнародовать свои выводы и назвать конкретные имена виновных, а также продемонстрировать «картинку» с американских спутников.
Обновлено в 01:59
Происшествия
В Новороссийске завершили спасательные работы на месте ДТП с автобусом
К двум часам ночи МЧС завершило спасательные работы на месте падения в обрыв пассажирского автобуса и иномарки.
Обновлено в 19:49
Политика
Эрдоган: Турция не признает возвращение Крыма в состав России
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз заявил, что его страна не признает возвращение Крыма в состав Российской Федерации.
Обновлено в 16:11
Шоу-бизнес
Беременная Анастасия Решетова поделилась постельной фотосессией
Анастасия часто выходит на связь в Instagram, рассказывая о том, как меняется её тело и состояние души во время ожидания чуда.
Обновлено в 05:06
Экономика
Россия за пять лет снизила импорт продовольствия на 31,2%
За пять лет Россия на 31,2% сократила импорт продовольствия, об этом сообщает издание «РИА Новости».
Обновлено 05 августа в 18:54
Общество
В Росгидромете назвали причину аномальной погоды в России
Главный научный сотрудник Росгидромета Николай Сидоренков объяснил аномально холодное лето в Центральной России «небесной механикой» — движением Земли, Луны и Солнца.
Обновлено в 09:54
Кино
Тарантино рассказал об отношении к жестокости в кино
В качестве доказательства своего мнения Тарантино привел пример японских фильмов 70-х годов.
Обновлено в 18:45
Здоровье
Вместо тампона с губкой для посуды неделю проходила москвичка
Чтобы решить проблему, она решила использовать вместо тампона губку для мытья посуды.
Обновлено в 07:46
Наука
Останки гигантского попугая обнаружили в Новой Зеландии
В Новой Зеландии во время палеонтологических работ были найдены останки огромного попугая. Об этом сообщает издание Biology Letters.
Обновлено вчера в 19:54
Происшествия
Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга
Обновлено в 08:21
Наука
Химики впервые получили двумерное золото
Учёные создали лист золота толщиной в два атома, или 0,47 нанометра.
Обновлено в 07:08
Политика
Японского посла вызвали в МИД России из-за Южных Курил
Посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки был вызван в МИД РФ в связи с протестами Токио по поводу визита на Курильские острова премьер-министра Дмитрия Медведева.
Обновлено вчера в 13:51
Политика
Артемий Лебедев объяснил свои слова об отъезде из России
Обновлено в 20:09
Общество
В Крыму за 1,2 млрд рублей продали бывшую госдачу Брежнева
Бывшую государственную дачу «Глициния» под Ялтой, где отдыхал генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев, продали за 1,2 млрд рублей.
Обновлено в 07:12
Политика
Скотланд-Ярд изучил связь между Путиным и отравлением Скрипалей
Скотланд-Ярд изучил, мог ли президент России Владимир Путин играть какую-либо роль в попытке отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.
Обновлено в 07:34
Кино
Disney перезапустит комедии «Один дома» и «Ночь в музее»
Обновлено в 03:29
Транспорт
«Аэрофлот» запустит рейсы на Сахалин в октябре
Авиакомпания «Аэрофлот» запустит с 27 октября ежедневный рейс из Москвы в Южно-Сахалинск.
Обновлено в 07:46
Гаджеты
Samsung презентовал новый флагман
Обновлено в 18:58
Кино
Художник Marvel показал Киану Ривза в образе короля Атлантиды
Голливудский актер Киану Ривз превратился в морского владыку. Художник Marvel показал, как бы выглядел артист в роли короля Атлантиды.
Обновлено в 06:01
Футбол
ЦСКА интересуется Комличенко и Джорджевичем
Обновлено в 18:00
Футбол
«Арсенал» согласовал трансфер Тирни
"Канониры" согласовали переход левого защитника "Селтика" Кирана Тирни.
Обновлено в 17:17
Транспорт
В Москве начали проверять наличие полисов ОСАГО при помощи камер
В Москве начали тестировать систему автоматической проверки наличия у водителей полиса ОСАГО.
Обновлено в 01:15
Политика
Глава МИД Британии обсудил с Трампом заключение торгового соглашения
Рааб отметил, что Трамп очень тепло отзывается о Великобритании и испытывает большой энтузиазм по поводу возможности подписания нового соглашения между Вашингтоном и Лондоном после брексита.
Обновлено в 11:45
Общество
Не приходя в здание: россиянам разрешат иногда работать из дома
Компании иногда разрешают им работать из дома, но законодательство в этом случае не защищает ни одну из сторон.
Обновлено в 17:01