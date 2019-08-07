Энергетика

Цена на нефть Brent в ходе торгов упала ниже $57RT на русском 09:55

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре снизились на 3,61% — до $56,81 за баррель.
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