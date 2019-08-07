с чего всё началось

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 3,78% - до $56,71 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 16:50 мск.

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Политика Немецкий детектив может передать России материалы о крушении МН17 Частный детектив из Германии Йозеф Реш может предложить России, Малайзии и другим странам свою информацию о причинах крушения малайзийского «Боинга» на Украине в 2014 году.

Общество На курортах Кавминвод есть проблема с канализацией — глава Ставрополья Процесс крупного строительства в городах Кавказских Минеральных Вод осложнятся проблемой старой городской системы канализации.

Футбол Кокорин и Мамаев сыграют против профессионалов Клуб Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) «Салют Белгород» проведет матч в исправительной колонии №4 в Белгородской области против команды Александра Кокорина и Павла Мамаева.

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Здоровье Вместо тампона с губкой для посуды неделю проходила москвичка Чтобы решить проблему, она решила использовать вместо тампона губку для мытья посуды.

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Происшествия Потушен пожар на складе возле ТЭЦ в Подмосковье В пресс-службе МЧС "Интерфаксу" сообщили, что пожарные остановили распространение огня в битумном хранилище.

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Экономика ЦБ РФ реабилитировал более 150 банкиров из черного списка ЦБ создал комиссию по рассмотрению жалоб об исключении из черного списка после вступления в силу закона о деловой репутации акционеров и топ-менеджеров финансовых организаций.

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Политика Госдума может обсудить иностранное вмешательство в выборы в России Депутаты Госдумы могут созвать внеочередное заседание совета нижней палаты парламента для обсуждения иностранного вмешательства во внутренние дела России.