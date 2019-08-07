Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $58Газета.Ru 08:58

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent снизилась на 1,9%, до $57,82 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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