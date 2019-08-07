Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $58Газета.Ru 08:58
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent снизилась на 1,9%, до $57,82 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 17:48, Вашингтон
Происшествия
Автобус упал с обрыва под Новороссийском, есть жертвы
Обновлено в 16:36
Футбол
Краснодар — Порту 0:1
Обновлено в 14:54
Политика
Зеленский заявил, что Крым вернется в состав Украины
Подконтрольный России Крым под возвратится под юрисдикцию Украины. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский.
Обновлено в 11:05
Хоккей
«Ак Барс» разгромно проиграл «Барысу»
«Ак Барс» уступил «Барысу» из Нур-Султана в первом матче на Кубок Президента Казахстана.
Обновлено в 13:50
Происшествия
Появилось видео штурма резиденции экс-президента Киргизии Атамбаева
Появилась видеозапись с места столкновений между сторонниками экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева и спецназом правоохранительных органов Киргизии, который пытается задержать Атамбаева.
Обновлено в 10:53
Футбол
«Кристал Пэлас» настаивает на трансфере Чалова
Агент Шандор Варга прокомментировал интерес "Кристал Пэлас" к нападающему московского ЦСКА Федору Чалову, передает "Чемпионат.com".
Обновлено в 16:12
Происшествия
СКР передал дело о массовых беспорядках в центральный аппарат
Председатель Следственного комитета (СКР) Александр Бастрыкин поручил передать уголовные дела о массовых беспорядках 27 июля и об отмывании денег Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в главное управление ведомства.
Обновлено в 13:31
Баскетбол
Дэмиан Лиллард анонсировал выход третьего альбома: «Мой самый лучший»
Звездный разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард анонсировал выход третьего рэп-альбома.
Обновлено в 14:34
Происшествия
В массовой драке в Петербурге один человек получил ножевое ранение
Драка с применением холодного оружия произошла возле моста Александра Невского в Санкт-Петербурге вечером 7 августа, в результате один человек попал в больницу с ножевым ранением.
Обновлено в 16:01
Общество
Любимую дачу Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей
Государственную дачу генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей.
Обновлено в 09:40
Общество
В Москве ожидается погодный коллапс
Обновлено в 12:14
Кино
Квентин Тарантино прогулялся по Кремлю
Американский кинорежиссер Квентин Тарантино 6 августа прибыл в Москву. Тарантино встретился с министром культуры РФ Владимиром Мединским.
Обновлено вчера в 14:57
Энергетика
Правительство Украины обязало «Нафтогаз» снизить цену на газ
Согласно поручению премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, «Нафтогаз Украины» обязан в августе снизить цену газа для населения еще на 265 гривен за 1 тыс. куб. м, — говорится в сообщении правительства.
Обновлено в 16:43
Шоу-бизнес
Ксения Собчак показала, как двухлетний сын парится в бане
Ксению Собчак никак не смутил тот факт, что они находятся на жарком курорте. Звезда показала, как попарилась в бане вместе с сыном.
Обновлено в 06:00
Здоровье
Малахов опроверг заявление ведущего «Би-би-си» о толстых людях
Автор книг о здоровом образе жизни, травник Геннадий Малахов в беседе с iReactor опроверг мнение ведущего «Би-би-си» Майкла Бюерка, который заявил, что Национальной службе здравоохранения не стоит тратить деньги на лечение полных людей.
Обновлено в 14:45
Общество
Парк Горького 10 и 11 августа проведет фестиваль Meat&Beat
10 и 11 августа в Парке Горького в Москве пройдет музыкально-гастрономический фестиваль Meat&Beat с участием звезд.
Обновлено в 08:16
Происшествия
СК проверит информацию СМИ о возможных пытках в «Крестах»
Следственные органы проводят доследственную проверку после появившейся в СМИ информации о возможных пытках в СИЗО-1 Санкт-Петербурга, также известного как "Кресты-2", сообщает в среду пресс-служба петербургского СУСК.
Обновлено в 10:55
Футбол
Тиль и Ларссон присоединятся к «Спартаку» в четверг в Швейцарии
Голландский полузащитник Гус Тиль и шведский форвард Джордан Ларссон присоединятся к "Спартаку" в четверг в Швейцарии, заявил главный тренер московского футбольного клуба Олег Кононов.
Обновлено в 13:54
Политика
Пакистан решил снизить уровень дипотношений с Индией
Власти Пакистана приняли решение снизить уровень дипломатических отношений с Индией.
Обновлено в 12:17
Политика
Кличко намерен баллотироваться на второй срок в мэры Киева
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что он намерен снова баллотироваться на эту должность, если его уволят по решению правительства.
Обновлено в 15:30
Происшествия
Иммиграционные службы США задержали практически 700 человек
Иммиграционные службы США задержали 7 августа 680 человек в штате Миссисипи по обвинению в нарушении миграционного законодательства.
Обновлено в 16:48
Шоу-бизнес
Борис Корчевников попал в автомобильную аварию
Обновлено в 12:25
Политика
Еврокомиссия ждёт от США разъяснений о санкциях против Nord Stream 2
Законопроект о санкциях против «Северного потока — 2», внесенный в Сенат США, находится в поле зрения Еврокомиссии.
Обновлено в 07:45
Интернет
Twitter признал использование данных пользователей без разрешения
Руководство Twitter признало, что могло использовать данные некоторых пользователей без их разрешения.
Обновлено в 01:51
Экономика
Минздрав объяснил срыв госзакупок жизненно важных лекарств
Минздрав объяснил, что срыв госзакупок жизненно важных лекарств происходит из-за того, что заказчики неверно толкуют законы в сфере госзакупок.
Обновлено в 11:50
Авто
В России отзывают пикапы Fiat Fullback
Компания Fiat из-за проблем с боковыми подножками отзывает в России 147 автомобилей Fiat Fullback.
Обновлено в 07:45
Наука
Останки гигантского попугая обнаружили в Новой Зеландии
В Новой Зеландии во время палеонтологических работ были найдены останки огромного попугая. Об этом сообщает издание Biology Letters.
Обновлено вчера в 19:54
Шоу-бизнес
Глюкоза рассказала об отношениях с мужем
Певица Глюкоза опровергает слухи о разводе с бизнесменом Александром Чистяковым и в этот раз она решила расставить все точки над i. Об этом пишет Дни.ру.
Обновлено в 12:19
Футбол
«Слован» победил «Дандолк» в рамках квалификации ЛЕ
«Слован» нанес поражение «Дандолку» в первом матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы.
Обновлено в 16:13