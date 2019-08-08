Энергетика

Цена на нефть марки Brent в ходе торгов опустилась ниже $59МонаВиста вчера в 09:30

На бирже ICE в Лондоне цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2019 года снизилась на 1,9%, до $57,82 за баррель.
Читать в источнике
Комментировать10

Подробнее о событии

Цены на нефть растут

RT на русском01:07

Что происходит с ценами на нефть

News.ru08:47

Нефти предрекли обвал до 50 долларов за баррель

РИА Новости01:00

Аналитики назвали справедливую цену на нефть. В 2 раза ниже существующей

РБК11:43

Стоимость нефти марки Brent поднялась до $57,89 за баррель

Московский Комсомолец01:30

Цена барреля нефти Brent опустилась ниже 56 долларов

Банки.рувчера в 14:38

Нефть подешевела после заявления Трампа о торговле с Китаем

Newvz.ru06 августа в 22:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 14:55, Вашингтон
Футбол

«Манчестер Сити» подтвердил серьезную травму Сане

Хавбек Манчестер Сити Лерой Сане повредил переднюю крестообразную связку правого колена. На следующей неделе он перенесет операцию.
Обновлено в 14:02
Наука

В Китае нашли окаменелости древнейшего леса

На востоке Китая, недалеко от города Синьхан, археологи обнаружили древнейший ископаемый лес Девонского периода, сообщает The Independent.
Обновлено в 13:18
Шоу-бизнес

Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз

Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.
Обновлено в 06:54
Политика

В России оценили слова Эрдогана о Крыме

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спекулирует темой крымско-татарского народа в беседах с лидером Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы выглядеть хорошо в глазах руководства Евросоюза, заявили российские власти.
Обновлено в 13:49
Финансы

Чистая прибыль ВТБ снизилась на 23%

За аналогичный период прошлого года прибыль составила ₽99,8 млрд. По итогам второго квартала чистая прибыль снизилась на 31%.
Обновлено в 05:41
Происшествия

МВД Киргизии начало розыск организаторов беспорядков в Бишкеке

Обновлено в 14:22
Происшествия

Участок Белого моря закрыли до взрыва на военном полигоне

Обновлено в 12:43
Транспорт

Володин проверил готовность аэропорта Гагарин

Готовность воздушной гавани к приему пассажиров проверил спикер Госдумы Вячеслав Володин, который находится с рабочей поездкой в своем избирательном округе.
Обновлено в 06:56
Общество

Гидрометцентр рассказал о погоде во второй половине августа

Вторая половина месяца на Европейской части России окажется теплее первой. Об этом рассказали в пресс-службе Гидрометцентра.
Обновлено в 02:18
Общество

Названа зарплата российских космонавтов

В "Роскосмосе" не стали называть конкретных цифр, но заявили, что российские космонавты получают зарплату, сопоставимую с окладом астронавтов из NASA и других космических агентств.
Обновлено в 12:10
Кино

Актеры Нагиев и Назаров снимутся в продолжении сериала «Кухня» на СТС

Новости о съемках продолжения сериала «Кухня» появились в прошлом месяце.
Обновлено в 09:17
Авто

На продажу выставлен седан Toyota Crown из 90-х в идеальном состоянии

В США продаётся редкий для этой страны седан Toyota Crown 1991 года в отличном состоянии. За него просят 7 тыс. 995 долларов.
Обновлено в 03:56
Футбол

Заболотный перешёл из «Зенита» в «Сочи»

Обновлено в 08:59
Политика

США нашли новую альтернативу «Северному потоку — 2»

Власти США решили в среднесрочной перспективе создать альтернативу российскому газопроводу «Северный поток — 2» и уже нашли подходящую кандидатуру — трубопровод EastMed (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt).
Обновлено в 10:14
Армия и оружие

Боевики обстреляли российскую авиабазу Хмеймим

Боевики выпустили четыре снаряда из РСЗО в сторону российской авиабазы Хмеймим в Сирии, сообщило Минобороны.
Обновлено в 11:39
Общество

В Подмосковье женщина родила двойню третий раз подряд

В Химкинском роддоме женщина родила третью двойню. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Обновлено в 08:34
Политика

В Совфеде обвинили США в попытках вмешаться в выборы в Мосгордуму

Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что власти США и их сторонники пытаются оказать влияние на выборы в Мосгордуму.
Обновлено в 09:49
Политика

Фигурант «дела 27 июля» обвинил Навального в вовлечении в беспорядки

Обновлено в 12:42
Футбол

Тун — Спартак 2:3

Встреча прошла в Швейцарии и завершилась со счетом 3:2. Счет на 22-й минуте матча открыл нападающий красно-белых Эсекиэль Понсе.
Обновлено в 14:51
Кино

Квентин Тарантино рассказал в Москве, каким будет его последний фильм

Следующий фильм Квентина Тарантино может стать последним, заявил режиссер 7 августа на пресс-конференции в Москве, транслировавшейся на Newstube.ru.
Обновлено вчера в 09:34
Теннис

Медведев пробился в четвертьфинал турнира в Монреале

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Монреале.
Обновлено в 14:29
Общество

МЧС предупреждает о ливне и сильном ветре в Москве

Ливень и шквалистый ветер ожидаются в четверг вечером в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.
Обновлено в 09:39
Футбол

УЕФА дисквалифицировал украинского вратаря на десять матчей за расизм

Контрольно-этическая и дисциплинарная инстанция УЕФА дисквалифицировала украинского вратаря латвийского "Вентспилса" Константина Махновского на 10 матчей в турнирах под эгидой организации, сообщается на официальном сайте УЕФА.
Обновлено в 12:03
Политика

Медведев прибыл в Киргизию на встречу с главами кабминов ЕАЭС

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл в Киргизию, где примет в пятницу участие в заседании Евразийского межправительственного совета, которое пройдет в киргизском городе Чолпон-Ата.
Обновлено в 12:55
Политика

В МИД России оценили отмену переговоров властей Венесуэлы и оппозиции

В Министерстве иностранных дел России выразили глубокое сожаление в связи с отменой запланированного ранее раунда переговоров на Барбадосе между властями Венесуэлы и оппозицией.
Обновлено в 13:42
Экономика

Цены на черный хлеб резко выросли в России — Росстат

По данным издания, цены на хлеб в 2019 году росли быстрее инфляции. Основной причиной подорожания называется рост цен на муку.
Обновлено в 03:49
Общество

В России впервые заметили сельдяного короля

Жители Приморья нашли на побережье редкую рыбу — сельдяного короля. По словам ученых, это первая в России встреча с таким видом.
Обновлено в 06:30
Шоу-бизнес

Максим Виторган впервые опубликовал совместное фото с Нино Нинидзе

Российский актер Максим Виторган решил рассекретить свой роман с Нино Нинидзе.
Обновлено вчера в 22:27
Футбол

УЕФА назвал претендентов на награды лучшим игрокам Лиги чемпионов

Официальный сайт УЕФА опубликовал список претендентов на индивидуальные награды по итогам Лиги чемпионов сезона-2018/19.
Обновлено в 09:36
Происшествия

Прокуратура начала проверку после смертельного ДТП под Новороссийском

Прокуратура Краснодарского края организовала проверку после ДТП под Новороссийском, где с обрыва сорвались автобус и легковой автомобиль.
Обновлено в 01:47
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное