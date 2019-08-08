Энергетика
Цена на нефть марки Brent в ходе торгов опустилась ниже $59МонаВиста вчера в 09:30
На бирже ICE в Лондоне цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2019 года снизилась на 1,9%, до $57,82 за баррель.
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Футбол
«Манчестер Сити» подтвердил серьезную травму Сане
Хавбек Манчестер Сити Лерой Сане повредил переднюю крестообразную связку правого колена. На следующей неделе он перенесет операцию.
Обновлено в 14:02
Наука
В Китае нашли окаменелости древнейшего леса
На востоке Китая, недалеко от города Синьхан, археологи обнаружили древнейший ископаемый лес Девонского периода, сообщает The Independent.
Обновлено в 13:18
Шоу-бизнес
Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз
Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.
Обновлено в 06:54
Политика
В России оценили слова Эрдогана о Крыме
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спекулирует темой крымско-татарского народа в беседах с лидером Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы выглядеть хорошо в глазах руководства Евросоюза, заявили российские власти.
Обновлено в 13:49
Финансы
Чистая прибыль ВТБ снизилась на 23%
За аналогичный период прошлого года прибыль составила ₽99,8 млрд. По итогам второго квартала чистая прибыль снизилась на 31%.
Обновлено в 05:41
Транспорт
Володин проверил готовность аэропорта Гагарин
Готовность воздушной гавани к приему пассажиров проверил спикер Госдумы Вячеслав Володин, который находится с рабочей поездкой в своем избирательном округе.
Обновлено в 06:56
Общество
Гидрометцентр рассказал о погоде во второй половине августа
Вторая половина месяца на Европейской части России окажется теплее первой. Об этом рассказали в пресс-службе Гидрометцентра.
Обновлено в 02:18
Общество
Названа зарплата российских космонавтов
В "Роскосмосе" не стали называть конкретных цифр, но заявили, что российские космонавты получают зарплату, сопоставимую с окладом астронавтов из NASA и других космических агентств.
Обновлено в 12:10
Кино
Актеры Нагиев и Назаров снимутся в продолжении сериала «Кухня» на СТС
Новости о съемках продолжения сериала «Кухня» появились в прошлом месяце.
Обновлено в 09:17
Авто
На продажу выставлен седан Toyota Crown из 90-х в идеальном состоянии
В США продаётся редкий для этой страны седан Toyota Crown 1991 года в отличном состоянии. За него просят 7 тыс. 995 долларов.
Обновлено в 03:56
Футбол
Заболотный перешёл из «Зенита» в «Сочи»
Обновлено в 08:59
Политика
США нашли новую альтернативу «Северному потоку — 2»
Власти США решили в среднесрочной перспективе создать альтернативу российскому газопроводу «Северный поток — 2» и уже нашли подходящую кандидатуру — трубопровод EastMed (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt).
Обновлено в 10:14
Армия и оружие
Боевики обстреляли российскую авиабазу Хмеймим
Боевики выпустили четыре снаряда из РСЗО в сторону российской авиабазы Хмеймим в Сирии, сообщило Минобороны.
Обновлено в 11:39
Общество
В Подмосковье женщина родила двойню третий раз подряд
В Химкинском роддоме женщина родила третью двойню. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Обновлено в 08:34
Политика
В Совфеде обвинили США в попытках вмешаться в выборы в Мосгордуму
Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что власти США и их сторонники пытаются оказать влияние на выборы в Мосгордуму.
Обновлено в 09:49
Футбол
Тун — Спартак 2:3
Встреча прошла в Швейцарии и завершилась со счетом 3:2. Счет на 22-й минуте матча открыл нападающий красно-белых Эсекиэль Понсе.
Обновлено в 14:51
Кино
Квентин Тарантино рассказал в Москве, каким будет его последний фильм
Следующий фильм Квентина Тарантино может стать последним, заявил режиссер 7 августа на пресс-конференции в Москве, транслировавшейся на Newstube.ru.
Обновлено вчера в 09:34
Теннис
Медведев пробился в четвертьфинал турнира в Монреале
Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Монреале.
Обновлено в 14:29
Общество
МЧС предупреждает о ливне и сильном ветре в Москве
Ливень и шквалистый ветер ожидаются в четверг вечером в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.
Обновлено в 09:39
Футбол
УЕФА дисквалифицировал украинского вратаря на десять матчей за расизм
Контрольно-этическая и дисциплинарная инстанция УЕФА дисквалифицировала украинского вратаря латвийского "Вентспилса" Константина Махновского на 10 матчей в турнирах под эгидой организации, сообщается на официальном сайте УЕФА.
Обновлено в 12:03
Политика
Медведев прибыл в Киргизию на встречу с главами кабминов ЕАЭС
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл в Киргизию, где примет в пятницу участие в заседании Евразийского межправительственного совета, которое пройдет в киргизском городе Чолпон-Ата.
Обновлено в 12:55
Политика
В МИД России оценили отмену переговоров властей Венесуэлы и оппозиции
В Министерстве иностранных дел России выразили глубокое сожаление в связи с отменой запланированного ранее раунда переговоров на Барбадосе между властями Венесуэлы и оппозицией.
Обновлено в 13:42
Экономика
Цены на черный хлеб резко выросли в России — Росстат
По данным издания, цены на хлеб в 2019 году росли быстрее инфляции. Основной причиной подорожания называется рост цен на муку.
Обновлено в 03:49
Общество
В России впервые заметили сельдяного короля
Жители Приморья нашли на побережье редкую рыбу — сельдяного короля. По словам ученых, это первая в России встреча с таким видом.
Обновлено в 06:30
Шоу-бизнес
Максим Виторган впервые опубликовал совместное фото с Нино Нинидзе
Российский актер Максим Виторган решил рассекретить свой роман с Нино Нинидзе.
Обновлено вчера в 22:27
Футбол
УЕФА назвал претендентов на награды лучшим игрокам Лиги чемпионов
Официальный сайт УЕФА опубликовал список претендентов на индивидуальные награды по итогам Лиги чемпионов сезона-2018/19.
Обновлено в 09:36
Происшествия
Прокуратура начала проверку после смертельного ДТП под Новороссийском
Прокуратура Краснодарского края организовала проверку после ДТП под Новороссийском, где с обрыва сорвались автобус и легковой автомобиль.
Обновлено в 01:47