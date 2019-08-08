Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $56ТАСС вчера в 14:42

В последний раз цена нефти марки Brent находилась ниже $56 за баррель 4 января 2019 года.
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Подробнее о событии

Аналитики назвали справедливую цену на нефть. В 2 раза ниже существующей

РБК11:43

Что происходит с ценами на нефть

News.ru08:47

Цена барреля нефти Brent опустилась ниже 56 долларов

Банки.рувчера в 14:38

Цены на нефть растут

RT на русском01:07

Стоимость нефти марки Brent поднялась до $57,89 за баррель

Московский Комсомолец01:30

Цены на нефть растут после резкого падения

Газета.Ru04:33

Нефть марки Brent опустилась ниже 58 долларов за баррель впервые с января

РИА Новостивчера в 09:48
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 17:56, Вашингтон
Футбол

Дубль Бакаева помог «Спартаку» обыграть «Тун» в Лиге Европы

В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы московский "Спартак" на выезде обыграл швейцарский "Тун" – 3:2.
Обновлено в 14:53
Общество

Алибасов подал в суд на производителя «Крота»

Российский продюсер Бари Алибасов подал в суд на производителя средства для чистки труб «Крот» — компанию «АМС Медиа», а также на торговую сеть «Ашан».
Обновлено в 06:34
Происшествия

Пенсионерка сутки отпугивала медведя рычанием в трясине

В Хабаровском крае пенсионерка застряла в болоте и на протяжении полутора суток отпугивала медведя рычанием.
Обновлено в 09:27
Общество

Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве

Вечером 8 августа вещание федеральных телеканалов в Москве прерывалось на несколько минут из-за предупреждения МЧС об опасном усилении ветра, сообщают корреспонденты «Ведомостей».
Обновлено в 14:33
Общество

Житель Аляски обнаружил бутылку с посланием от советских моряков

Обновлено в 12:19
Общество

Стала известна зарплата российских космонавтов

"Роскосмос" огласил данные по зарплатам российских космонавтов.
Обновлено в 10:05
Политика

В России оценили слова Эрдогана о Крыме

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спекулирует темой крымско-татарского народа в беседах с лидером Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы выглядеть хорошо в глазах руководства Евросоюза, заявили российские власти.
Обновлено в 13:49
Шоу-бизнес

Экс-солистка «Миража» Наталия Гулькина написала автобиографию

Бывшая солистка группы "Мираж" Наталия Гулькина выпустила автобиографическую книгу.
Обновлено в 16:09
Происшествия

Минобороны сообщило о жертвах взрыва на полигоне под Архангельском

Обновлено в 06:22
Технологии

Хакеры научились проникать в переписки в WhatsApp

Эксперты нашли лазейки, из-за которых хакеры могут изменять сообщения для создания и распространения ложной информации.
Обновлено в 10:26
Политика

Зеленский снова позвонил Путину по вопросу Донбасса

Владимир Зеленский позвонил Владимиру Путину, чтобы попросить сделать так, чтобы украинские военные не гибли на Донбассе.
Обновлено вчера в 06:52
Шоу-бизнес

Аллу Вербер похоронят в Торонто

Именно в Торонто Алла Вербер открыла свой первый модный бутик "Katia of Italy", который назвала в честь своей любимой дочери Екатерины.
Обновлено вчера в 13:25
Наука

Останки гигантского попугая обнаружили в Новой Зеландии

В Новой Зеландии во время палеонтологических работ были найдены останки огромного попугая. Об этом сообщает издание Biology Letters.
Обновлено 06 августа в 19:54
Политика

Дмитрий Медведев прибыл в Кыргызстан

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл в Кыргызстан, где проведет встречу с главами кабминов ЕАЭС, сообщает RT.
Обновлено в 13:03
Политика

В Совфеде решили прописать в законе разрешенные для митингов места

Сенаторы Людмила Бокова и Андрей Климов выступили с предложением законодательно оформить список разрешенных для проведения митингов и политических акций мест, сообщили в Совете Федерации.
Обновлено в 11:11
Кино

Квентин Тарантино представляет в Москве фильм «Однажды в Голливуде»

Режиссёр рассказал, что новая картина не последняя. Завершить свою карьеру Тарантино намерен, сняв десять фильмов.
Обновлено вчера в 08:38
Экономика

Блогеры повлияли на выбор почти половины покупателей люкса в России

К покупателям "люкса" аналитики относили тех людей, которые за предыдущие 12 месяцев (исследование проводилось с середины декабря 2018-го по 19 января 2019-го) потратили в среднем на персональные предметы роскоши € 39 тыс. Размер "чека" таких покупателей вырос за прошедший год — в 2017-м он составлял € 37 тыс. "Вес" блогеров в России оказался выше среднемирового уровня на 41%.
Обновлено в 17:00
Армия и оружие

Власти США и Турции создадут зону безопасности в Сирии

США и Турция приняли решение создать на севере Сирии в районе реки Ефрат зону безопасности.
Обновлено в 17:17
Политика

Трамп раскритиковал Макрона за переговоры с Ираном

По словам Трампа, у Ирана «серьёзные финансовые проблемы», поэтому Тегеран «отчаянно хочет переговоров с США».
Обновлено в 14:59
Авто

ГАЗ сконструировал конкурента пикапу Ford F-150

Уникальную модель ГАЗ 2308 «Атаман» выпустили в 1996 году. Новинка получила огромную вместительную кабину.
Обновлено в 12:45
Общество

В Петербурге из-за непогоды подтопило торговые центры

Некоторые парковки и цокольные этажи торговых центров в Санкт-Петербурге подтопило из-за сильного дождя.
Обновлено в 16:09
Происшествия

Неизвестный с ножом напал на двух женщин в центре Питтсбурга

Неизвестный с ножом совершил нападение в центре американского Питтсбурга, он ранил двух женщин, одна из них скончалась в больнице, сообщает местный портал TribLive.
Обновлено в 17:24
Общество

В России впервые заметили сельдяного короля

В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.
Обновлено в 06:30
Шоу-бизнес

Фадеев расторг контракт с Наргиз

Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
Обновлено в 03:41
Футбол

«Уотфорд» объявил о рекордном трансфере в истории клуба

Клуб английской Премьер-лиги «Уотфорд» объявил о рекордном трансфере в своей истории.
Обновлено в 10:35
Наука

Ученые уличили слонов и кабанов в нападениях на домашний скот

Как отмечают исследователи, слоны убивают домашних животных по случайности, а вот всеядные кабаны вполне могут охотиться на ягнят, телят и коз осознанно.
Обновлено в 03:46
Политика

Спикер парламента Польши подаёт в отставку из-за скандала с самолётом

Спикер польского сейма Марек Кухчиньский заявил, что подаёт в отставку из-за скандала с использованием правительственного самолёта.
Обновлено в 12:19
Политика

США продолжают искать альтернативу «Северному потоку-2»

Вашингтон активно ищет альтернативу энергетическому проекту "Северный поток-2".
Обновлено в 12:30
Происшествия

В Киргизии экс-президент Атамбаев задержан спецназом

Бойцы спецназа задержали экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева и увезли его в неизвестном направлении.
Обновлено вчера в 11:33
Технологии

СМИ: Научный центр при Управделами президента продает сервисы с информацией о любом жителе России

По информации собеседников «Медузы», продаваемые ГлавНИВЦ системы могут использовать «слитые» базы, но в ГлавНИВЦ заявили, что не используют незаконно полученные персональные данные, в управделами президента наличие у ГлавНИВЦ доступа к ним также отрицают.
Обновлено в 15:47
Как работают Яндекс.Новости?
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