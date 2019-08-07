Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $56ТАСС 14:42

В последний раз цена нефти марки Brent находилась ниже $56 за баррель 4 января 2019 года.
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Цена на нефть марки Brent упала ниже $58 за баррель

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Финмаркет11:42

Цена нефти марки Brent рухнула ниже 56 долларов впервые с 4 января

Московский Комсомолец14:39
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 17:11, Вашингтон
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Президент Украины Владимир Зеленский позвонил президенту России Владимиру Путину.
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В Новой Зеландии во время палеонтологических работ были найдены останки огромного попугая. Об этом сообщает издание Biology Letters.
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Хотя российское министерство обороны заявляет, что основными задачами БПЛА С-70 «Охотник» будет разведка и радиоэлектронная борьба, размер летательного аппарата позволяет разместить в нем ударные средства, отмечает The Drive.
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Астрофизическая космическая обсерватория "Спектр-РГ", запущенная в июле, второй раз скорректировала орбиту на пути к рабочей точке, сообщил во вторник Роскосмос.
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