Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $56ТАСС 14:42
В последний раз цена нефти марки Brent находилась ниже $56 за баррель 4 января 2019 года.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 17:11, Вашингтон
Экономика
Власти Москвы ввели стимулирующие развитие франчайзинга меры
На заседании Президиума правительства Москвы под председательством мэра Сергея Собянина было принято постановление о мерах по поддержке субъектов малого и среднего бизнеса.
Обновлено в 13:36
Политика
Рук не хватит: Эрдоган не оценил байки Зеленского о браслетах с именами моряков
Зеленский отметил, что не станет снимать браслеты, пока не «вернёт моряков домой».
Обновлено в 15:47
Происшествия
Автобус упал с обрыва под Новороссийском, есть жертвы
Рейсовый автобус упал с обрыва под Новороссийском.
Обновлено в 16:36
Происшествия
Борис Корчевников попал в дорожную аварию
Обновлено в 09:04
Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено в 05:20
Политика
Зеленский заявил, что позвонил Путину по поводу Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский позвонил президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 05:07
Шоу-бизнес
Умерла топ-менеджер ЦУМа Алла Вербер
Фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни, сообщили РИА Новости в окружении Вербер.
Обновлено вчера в 10:46
Футбол
Тиль и Ларссон присоединятся к «Спартаку» в четверг в Швейцарии
Голландский полузащитник Гус Тиль и шведский форвард Джордан Ларссон присоединятся к "Спартаку" в четверг в Швейцарии, заявил главный тренер московского футбольного клуба Олег Кононов.
Обновлено в 13:54
Происшествия
В Греции загорелся туристический автобус
Обновлено в 16:22
Экономика
Bloomberg: дочерние компании могут продать еще 3,7% акций «Газпрома»
Дочерние компании «Газпрома» могут продать оставшиеся у них квазиказначейские акции «Газпрома» на сумму $3 млрд этой осенью, пишет Bloomberg со ссылкой на два источника, которые знакомы с планами компании.
Обновлено в 06:26
Общество
В Росгидромете назвали причину аномальной погоды в России
Главный научный сотрудник Росгидромета Николай Сидоренков объяснил аномально холодное лето в Центральной России «небесной механикой» — движением Земли, Луны и Солнца.
Обновлено в 09:54
Наука
Останки гигантского попугая обнаружили в Новой Зеландии
В Новой Зеландии во время палеонтологических работ были найдены останки огромного попугая. Об этом сообщает издание Biology Letters.
Обновлено вчера в 19:54
Происшествия
Избитой в Ингушетии девочке ампутируют руку
Консилиум врачей принял решение ампутировать руку семилетней девочке, которая была госпитализирована с различными травмами.
Обновлено вчера в 01:17
Общество
Фигурант дела об участии в акции в Москве с ребёнком рассказал о ситуации
Дмитрий Проказов, которого вместе с женой прокуратура призвала лишить родительских прав за то, что они, по версии ведомства, взяли ребёнка на несогласованный митинг 27 июля в Москве, рассказал RT о ситуации, в которой оказался.
Обновлено в 15:54
Наука
Употребление кофе не сказалось на крепости сна
Употребление кофе и чая перед сном никак не сказалось на крепости сна.
Обновлено в 16:58
Общество
Четверть детей в России оказались за чертой бедности
«Все домохозяйства, которые находились на грани бедности, то есть имели денежные доходы, близкие к прожиточному минимуму, при рождении детей падают ниже этой черты», — сказала РБК экономист.
Обновлено в 01:35
Политика
Скотланд-Ярд изучил связь между Путиным и отравлением Скрипалей
Скотланд-Ярд изучил, мог ли президент России Владимир Путин играть какую-либо роль в попытке отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.
Обновлено в 07:34
Происшествия
В Ачинском районе снят режим ЧС
Обновлено в 15:21
Происшествия
СКР передал дело о массовых беспорядках в центральный аппарат
Председатель Следственного комитета (СКР) Александр Бастрыкин поручил передать уголовные дела о массовых беспорядках 27 июля и об отмывании денег Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в главное управление ведомства.
Обновлено в 13:31
Общество
В Москве ожидается погодный коллапс
Обновлено в 12:14
Армия и оружие
На Западе оценили возможности «Охотника»
Хотя российское министерство обороны заявляет, что основными задачами БПЛА С-70 «Охотник» будет разведка и радиоэлектронная борьба, размер летательного аппарата позволяет разместить в нем ударные средства, отмечает The Drive.
Обновлено в 14:56
Общество
Любимую дачу Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей
Государственную дачу генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей.
Обновлено в 09:40
Футбол
«Кристал Пэлас» настаивает на трансфере Чалова
Агент Шандор Варга прокомментировал интерес "Кристал Пэлас" к нападающему московского ЦСКА Федору Чалову, передает "Чемпионат.com".
Обновлено в 16:12
Происшествия
Офис USA Today эвакуировали после сообщения о вооружённом человеке
Офис издания USA Today эвакуировали после поступившего ошибочного сообщения о вооружённом человеке.
Обновлено в 13:38
Футбол
Уэлбек стал футболистом «Уотфорда»
Обновлено в 12:27
Общество
Соболь стала объектом расследования об отравлении детей в Москве
В свою очередь, «Конкорд» провел собственное расследование инцидента и на основании полученных данных сделал предположение, что отравление детей в детсадах могла организовать сама Соболь в качестве элемента своей предвыборной кампании в МГД, отметили в пресс-службе.
Обновлено в 13:34
Космос
«Спектр-РГ» второй раз скорректировал орбиту на пути к рабочей точке
Астрофизическая космическая обсерватория "Спектр-РГ", запущенная в июле, второй раз скорректировала орбиту на пути к рабочей точке, сообщил во вторник Роскосмос.
Обновлено в 02:34