Энергетика
Цена на нефть Brent в ходе торгов обвалилась ниже $57БИЗНЕС Online вчера в 12:02
Стоимость октябрьского фьючерса на североморскую нефть марки Brent по состоянию на 16:54 мск снизилась на 3,61% — до $ 56,81 за баррель. Нефть дешевеет после заявлений президента США Дональда Трампа о введении дополнительных пошлин на китайские товары.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 13:43, Вашингтон
Армия и оружие
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Общество
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Политика
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Обновлено вчера в 12:11
Общество
Гидрометцентр рассказал о погоде во второй половине августа
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Армия и оружие
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Происшествия
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Шоу-бизнес
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Обновлено в 08:38
Происшествия
Три человека погибли при столкновении бетоновоза и легковушки
Бетоновоз и легкой автомобиль столкнулись в Саратове, три человека погибли.
Обновлено в 12:37
Шоу-бизнес
Тину Канделаки заподозрили в измене мужу
Обновлено в 12:00
Происшествия
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Ранее сообщалось, что Фомину хотят предъявить обвинение в организации массовых беспорядков в столице 27 июля.
Обновлено в 08:28
Экономика
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Минсельхоз России прокомментировал сообщение Росстата о резком подорожании черного хлеба, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя министерства.
Обновлено в 07:44
Экономика
ЦБ опубликовал график заседаний совета директоров регулятора по вопросам ДКП на 2020 год
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Экономика
Bell Integrator помог банку «Возрождение» наладить взаимодействие с электронными торговыми площадками
Bell Integrator завершила проект интеграции автоматизированной банковской системы (АБС) банка «Возрождение» с электронными торговыми площадками (ЭТП).
Обновлено в 09:47
Происшествия
Минобороны сообщило о взрыве на полигоне под Архангельском
Два человека погибли при взрыве на военном полигоне в Архангельской области, сообщили в Министерстве обороны.
Обновлено в 06:35
Происшествия
На западе Турции произошло землетрясение. Пострадали более 20 человек
В Турции после подземных толчков медицинская помощь потребовалась более чем двум десяткам человек, заявил 8 августа журналистам руководитель турецкого агентства по чрезвычайным ситуациям Мехмет Гюллюоглу.
Обновлено в 10:30
Политика
МИД РФ признал агитацией информацию Госдепа США о митинге в Москве
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Финансы
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Шоу-бизнес
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Обновлено в 06:54
Футбол
Игрок «Манчестер Сити» Лерой Сане выбыл из-за травмы на полгода
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Происшествия
СК задержал водителя автобуса, попавшего в ДТП под Новороссийском
Следователи задержали водителя экскурсионного автобуса, попавшего в аварию под Новороссийском, сообщает главк СК по Краснодарскому краю.
Обновлено в 09:56
Технологии
«Медуза»: центр при управделами президента продает сервисы по деанонимизации россиян
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