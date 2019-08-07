В последний раз цена нефти марки Brent находилась ниже $56 за баррель 4 января 2019 года.

Политика Зеленский призвал Турцию изменить ситуацию в регионе Черного моря Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина и Турция смогут изменить в свою пользу ситуацию в черноморском регионе.

Здоровье Самую любимую диету знаменитостей признали опасной для здоровья Оказывается, она отнюдь не так безопасна для здоровья, как принято считать. Кето-диета – новый тренд в мире звездного питания.

Общество Умерла топ-менеджер ЦУМа Алла Вербер Фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни, сообщили РИА Новости в окружении Вербер.

Происшествия Операция по задержанию Атамбаева началась в Киргизии В Киргизии началась операция по задержанию бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева.

Футбол «Кристал Пэлас» настаивает на трансфере Чалова Агент Шандор Варга прокомментировал интерес "Кристал Пэлас" к нападающему московского ЦСКА Федору Чалову, передает "Чемпионат.com".

Армия и оружие На Западе оценили возможности «Охотника» Хотя российское министерство обороны заявляет, что основными задачами БПЛА С-70 «Охотник» будет разведка и радиоэлектронная борьба, размер летательного аппарата позволяет разместить в нем ударные средства, отмечает The Drive.

Происшествия В массовой драке в Петербурге один человек получил ножевое ранение Драка с применением холодного оружия произошла возле моста Александра Невского в Санкт-Петербурге вечером 7 августа, в результате один человек попал в больницу с ножевым ранением.

Политика Зеленский заявил Путину, что Донбасс не нуждается в особом статусе Президент Украины Владимир Зеленский сказал российскому коллеге Владимиру Путину о том, что права жителей Донбасса, как и всех украинцев, защищает действующая Конституция, а потому в основной закон нет необходимости вносить какие-либо изменения.

Энергетика Власти Украины велели «Нафтогазу» снизить цену на газ для населения Кабмин Украины потребовал от «Нафтогаза» снизить цену на газ для населения страны, сообщает украинское правительство.

Шоу-бизнес Глюкоза рассказала об отношениях с мужем Певица Глюкоза опровергает слухи о разводе с бизнесменом Александром Чистяковым и в этот раз она решила расставить все точки над i. Об этом пишет Дни.ру.

Футбол Кононов: чемпион мира Шюррле мгновенно влился в ФК «Спартак» Чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии Андре Шюррле быстро влился в коллектив футбольного клуба "Спартак".

Общество Фигурант дела об участии в акции в Москве с ребёнком рассказал о ситуации Дмитрий Проказов, которого вместе с женой прокуратура призвала лишить родительских прав за то, что они, по версии ведомства, взяли ребёнка на несогласованный митинг 27 июля в Москве, рассказал RT о ситуации, в которой оказался.

Политика Для российских школьников написали Конституцию в стихах Отмечается, что такая Конституция будет изучаться детьми от 8 до 14 лет на факультативных занятиях.

Политика Скотланд-Ярд рассказал о роли Кремля в деле об отравлении Скрипалей По данным Скотланд-Ярда, в деле существуют лишь теории - никаких доказательств, позволяющих выдвинуть обвинение против российских властей, выявлено не было.

Политика Пакистан решил снизить уровень дипотношений с Индией Власти Пакистана приняли решение снизить уровень дипломатических отношений с Индией.

Футбол Тренер «Краснодара» не считает катастрофическим домашнее поражение от «Порту» Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев прокомментировал поражение команды от португальского «Порту» (0:1) в первом матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов.

Футбол Главный тренер «Порту»: «Выражаю „Краснодару“ большое уважение» Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау прокомментировал победу своей команды над «Краснодаром» в матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Краснодаром» (0:1). Сегодня была сложная игра.

Спорт Южная Корея подаст жалобу на тренера сборной РФ по волейболу за расизм После победы россиян в решающем матче специалист якобы изобразил узкий разрез глаз Федерация волейбола Южной Кореи (KVA) намерена подать официальную жалобу в Международную федерацию (FIVB) на помощника главного тренера женской сборной РФ Серджио Бузато.