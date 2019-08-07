Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $56ТАСС 14:42
В последний раз цена нефти марки Brent находилась ниже $56 за баррель 4 января 2019 года.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 17:32, Вашингтон
Кино
Мединский прогулялся с Тарантино по Кремлю
Обновлено вчера в 15:00
Политика
Зеленский призвал Турцию изменить ситуацию в регионе Черного моря
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина и Турция смогут изменить в свою пользу ситуацию в черноморском регионе.
Обновлено в 15:40
Происшествия
Автобус упал с обрыва под Новороссийском, есть жертвы
Рейсовый автобус упал с обрыва под Новороссийском.
Обновлено в 16:36
Здоровье
Самую любимую диету знаменитостей признали опасной для здоровья
Оказывается, она отнюдь не так безопасна для здоровья, как принято считать. Кето-диета – новый тренд в мире звездного питания.
Обновлено в 08:00
Общество
Умерла топ-менеджер ЦУМа Алла Вербер
Фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни, сообщили РИА Новости в окружении Вербер.
Обновлено вчера в 10:46
Спорт
Устюгов: Российские болельщики странно устроены
По словам Устюгова, российские болельщики странно устроены.
Обновлено в 10:29
Происшествия
Операция по задержанию Атамбаева началась в Киргизии
В Киргизии началась операция по задержанию бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева.
Обновлено в 10:26
Футбол
«Кристал Пэлас» настаивает на трансфере Чалова
Агент Шандор Варга прокомментировал интерес "Кристал Пэлас" к нападающему московского ЦСКА Федору Чалову, передает "Чемпионат.com".
Обновлено в 16:12
Армия и оружие
На Западе оценили возможности «Охотника»
Хотя российское министерство обороны заявляет, что основными задачами БПЛА С-70 «Охотник» будет разведка и радиоэлектронная борьба, размер летательного аппарата позволяет разместить в нем ударные средства, отмечает The Drive.
Обновлено в 14:56
Происшествия
В массовой драке в Петербурге один человек получил ножевое ранение
Драка с применением холодного оружия произошла возле моста Александра Невского в Санкт-Петербурге вечером 7 августа, в результате один человек попал в больницу с ножевым ранением.
Обновлено в 16:01
Баскетбол
Дэмиан Лиллард анонсировал выход третьего альбома: «Мой самый лучший»
Звездный разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард анонсировал выход третьего рэп-альбома.
Обновлено в 14:34
Политика
Зеленский заявил Путину, что Донбасс не нуждается в особом статусе
Президент Украины Владимир Зеленский сказал российскому коллеге Владимиру Путину о том, что права жителей Донбасса, как и всех украинцев, защищает действующая Конституция, а потому в основной закон нет необходимости вносить какие-либо изменения.
Обновлено в 07:27
Энергетика
Власти Украины велели «Нафтогазу» снизить цену на газ для населения
Кабмин Украины потребовал от «Нафтогаза» снизить цену на газ для населения страны, сообщает украинское правительство.
Обновлено в 16:59
Происшествия
Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга
Обновлено в 08:21
Шоу-бизнес
Глюкоза рассказала об отношениях с мужем
Певица Глюкоза опровергает слухи о разводе с бизнесменом Александром Чистяковым и в этот раз она решила расставить все точки над i. Об этом пишет Дни.ру.
Обновлено в 12:19
Футбол
Кононов: чемпион мира Шюррле мгновенно влился в ФК «Спартак»
Чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии Андре Шюррле быстро влился в коллектив футбольного клуба "Спартак".
Обновлено в 12:03
Политика
Артемий Лебедев заявил, что покинул Россию
Обновлено вчера в 14:30
Общество
Фигурант дела об участии в акции в Москве с ребёнком рассказал о ситуации
Дмитрий Проказов, которого вместе с женой прокуратура призвала лишить родительских прав за то, что они, по версии ведомства, взяли ребёнка на несогласованный митинг 27 июля в Москве, рассказал RT о ситуации, в которой оказался.
Обновлено в 15:54
Политика
Для российских школьников написали Конституцию в стихах
Отмечается, что такая Конституция будет изучаться детьми от 8 до 14 лет на факультативных занятиях.
Обновлено в 03:21
Политика
Скотланд-Ярд рассказал о роли Кремля в деле об отравлении Скрипалей
По данным Скотланд-Ярда, в деле существуют лишь теории - никаких доказательств, позволяющих выдвинуть обвинение против российских властей, выявлено не было.
Обновлено в 10:00
Политика
Пакистан решил снизить уровень дипотношений с Индией
Власти Пакистана приняли решение снизить уровень дипломатических отношений с Индией.
Обновлено в 12:17
Футбол
Тренер «Краснодара» не считает катастрофическим домашнее поражение от «Порту»
Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев прокомментировал поражение команды от португальского «Порту» (0:1) в первом матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов.
Обновлено в 16:00
Футбол
Главный тренер «Порту»: «Выражаю „Краснодару“ большое уважение»
Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау прокомментировал победу своей команды над «Краснодаром» в матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Краснодаром» (0:1). Сегодня была сложная игра.
Обновлено в 17:22
Спорт
Южная Корея подаст жалобу на тренера сборной РФ по волейболу за расизм
После победы россиян в решающем матче специалист якобы изобразил узкий разрез глаз Федерация волейбола Южной Кореи (KVA) намерена подать официальную жалобу в Международную федерацию (FIVB) на помощника главного тренера женской сборной РФ Серджио Бузато.
Обновлено в 09:12
Происшествия
Избитой девочке из Ингушетии ампутировали часть руки
Обновлено в 12:43
Шоу-бизнес
Стали известны дата и место похорон Вилли Токарева
Обновлено в 14:28
Армия и оружие
Украина готовится начать боевые действия под Мариуполем
Украинская армия готовится к активным боевым действиям против республики на Мариупольском направлении.
Обновлено в 08:03