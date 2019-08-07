Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $56ТАСС 14:42

В последний раз цена нефти марки Brent находилась ниже $56 за баррель 4 января 2019 года.
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Цена на нефть марки Brent упала ниже $58 за баррель

Красная весна10:51

Цена нефти Brent опустилась ниже $56

ТАСС14:42

Нефть марки Brent опустилась ниже 58 долларов за баррель впервые с января

РИА Новости09:48

Цена нефти Brent — ниже $56 впервые с января 2019 года

Росбалт14:41

Цена нефти марки Brent рухнула ниже 56 долларов впервые с 4 января

Московский Комсомолец14:39

Цена нефти Brent падала ниже $56 за баррель

Газета.Ru16:01

Аналитики назвали нефть главным фактором риска для рубля

РБК10:33
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 17:32, Вашингтон
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Умерла топ-менеджер ЦУМа Алла Вербер

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Президент Украины Владимир Зеленский сказал российскому коллеге Владимиру Путину о том, что права жителей Донбасса, как и всех украинцев, защищает действующая Конституция, а потому в основной закон нет необходимости вносить какие-либо изменения.
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Дмитрий Проказов, которого вместе с женой прокуратура призвала лишить родительских прав за то, что они, по версии ведомства, взяли ребёнка на несогласованный митинг 27 июля в Москве, рассказал RT о ситуации, в которой оказался.
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Отмечается, что такая Конституция будет изучаться детьми от 8 до 14 лет на факультативных занятиях.
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Скотланд-Ярд рассказал о роли Кремля в деле об отравлении Скрипалей

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Власти Пакистана приняли решение снизить уровень дипломатических отношений с Индией.
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Главный тренер «Порту»: «Выражаю „Краснодару“ большое уважение»

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау прокомментировал победу своей команды над «Краснодаром» в матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Краснодаром» (0:1). Сегодня была сложная игра.
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После победы россиян в решающем матче специалист якобы изобразил узкий разрез глаз Федерация волейбола Южной Кореи (KVA) намерена подать официальную жалобу в Международную федерацию (FIVB) на помощника главного тренера женской сборной РФ Серджио Бузато.
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Украинская армия готовится к активным боевым действиям против республики на Мариупольском направлении.
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