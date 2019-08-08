Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $56ТАСС вчера в 14:42

В последний раз цена нефти марки Brent находилась ниже $56 за баррель 4 января 2019 года.
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Подробнее о событии

Аналитики назвали справедливую цену на нефть. В 2 раза ниже существующей

РБК11:43

Что происходит с ценами на нефть

News.ru08:47

Цена барреля нефти Brent опустилась ниже 56 долларов

Банки.рувчера в 14:38

Цены на нефть растут

RT на русском01:07

Стоимость нефти марки Brent поднялась до $57,89 за баррель

Московский Комсомолец01:30

Цены на нефть растут после резкого падения

Газета.Ru04:33

Нефть подешевела после заявления Трампа о торговле с Китаем

Newvz.ru06 августа в 22:29
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 15:07, Вашингтон
Происшествия

Сторонники Атамбаева собрались на центральной площади Бишкека

Обновлено в 12:28
Политика

Сальвини призвал премьера Италии провести внеочередные выборы

Вице-премьер Италии и глава МВД Маттео Сальвини указал итальянскому премьеру Джузеппе Конте, что необходимо объявить внеочередные парламентские выборы в стране в связи с отсутствием парламентского большинства.
Обновлено в 14:37
Культура

Студия «Квартал 95» нашла комика на роль Зеленского

Обновлено в 10:14
Политика

Зеленский отказался подписывать совместное заявление с Варфоломеем

Президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать совместное заявление со Вселенским патриархом Варфоломеем по итогам встречи в Стамбуле.
Обновлено в 14:42
Политика

Медведев прокомментировал события в Киргизии

Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал политические события, разворачивающиеся на территории Киргизии.
Обновлено в 13:46
Энергетика

Reuters узнал о задержке строительства Nord Strеam 2 ценой €660 млн

Задержка согласования маршрута газопровода «Северный поток-2», который в Балтийском море строит дочернее предприятие «Газпрома», компания Nord Stream 2 AG, может привести к тому, что на завершение проекта потребуется еще восемь месяцев и €660 млн.
Обновлено в 10:50
Футбол

Дубль Бакаева помог «Спартаку» обыграть «Тун» в Лиге Европы

В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы московский "Спартак" на выезде обыграл швейцарский "Тун" – 3:2. Ответная игра противостояния состоится в следующий четверг, 15 августа.
Обновлено в 14:53
Происшествия

После взрыва в Северодвинске кратковременно повысился радиационный фон

Обновлено в 07:37
Шоу-бизнес

Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз

Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.
Обновлено в 06:54
Культура

В Русском музее открылась выставка работ Константина Сомова

Обновлено в 10:00
Общество

В России впервые заметили сельдяного короля

В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.
Обновлено в 06:30
Армия и оружие

Истребители США перехватили два российских бомбардировщика Ту-95

Обновлено в 12:40
Финансы

В Дании начали выдавать ипотеку под 0%

Например, в начале августа 2019 года банк Realkredit Danmark выдавал жилищные кредиты по ставке 0,5% годовых сроком на 30 лет.
Обновлено в 05:18
Кино

Квентин Тарантино рассказал в Москве, каким будет его последний фильм

Следующий фильм Квентина Тарантино может стать последним, заявил режиссер 7 августа на пресс-конференции в Москве, транслировавшейся на Newstube.ru.
Обновлено вчера в 09:34
Политика

В Совфеде обвинили США в попытках вмешаться в выборы в Мосгордуму

Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что власти США и их сторонники пытаются оказать влияние на выборы в Мосгордуму.
Обновлено в 09:49
Футбол

Агент Чалова объяснил, почему форвард остался в ЦСКА

Обновлено в 11:25
Общество

МЧС распространило штормовое предупреждение в Москве

Обновлено в 13:53
Политика

Дагестанцы вышли на улицу после слов Кадырова об имаме Шамиле

Обновлено в 12:32
Политика

В Сербии предложили передать Косово России

Глава партии «Здоровая Сербия» Милан Стаматович выступил с предложением передать Косово в пользование России.
Обновлено в 10:07
Общество

Стала известна зарплата российских космонавтов

"Роскосмос" огласил данные по зарплатам российских космонавтов.
Обновлено в 10:05
Здоровье

7 продуктов, которые гарантированно разрушат зубы волгоградцам

Какие продукты являются врагами белоснежной улыбки, читайте в материале «Волгоградской правды.ру».
Обновлено в 13:01
Шоу-бизнес

Бывший муж Ани Лорак улетел с новой возлюбленной в Испанию

Мурат Налчаджиоглу наслаждается отдыхом за границей. Компанию бизнесмену составляет новая избранница.
Обновлено в 11:30
Общество

Гидрометцентр рассказал о погоде во второй половине августа

Вторая половина месяца на Европейской части России окажется теплее первой. Об этом рассказали в пресс-службе Гидрометцентра.
Обновлено в 02:18
Наука

Российские ученые назвали самую «вкусную» группу крови для комаров

Обновлено в 10:15
Экономика

Банки РФ обменяются номерами телефонов клиентов

ЦБ РФ в четверг, 8 августа, порекомендовал расширить перечень сведений, которыми банки обмениваются в рамках борьбы с переводами денег без согласия клиента, включив сведения о номере карты получателя средств и мобильный телефон.
Обновлено в 08:40
Армия и оружие

СЦКК ДНР: ВСУ за сутки семь раз нарушили режим прекращения огня

Обновлено в 02:50
Происшествия

Суд освободил гадалку полковника Захарченко

Мосгорсуд освободил гадалку Нону Михай по делу о хищениях в Нота-банке, пересчитав ее срок содержания в СИЗО и под домашним арестом.
Обновлено в 10:15
Здоровье

Жителей Волгоградской области вакцинируют от сибирской язвы

Региональный Роспотребнадзор распорядился организовать в районах области вакцинацию населения против сибирской язвы.
Обновлено в 03:16
Армия и оружие

В США оценили российский ударный стелс-беспилотник «Охотник»

Недавно свой первый длительный полёт совершил российский ударный беспилотник «Охотник».
Обновлено в 14:39
Футбол

ПСВ обыграл «Хеугесунн», «Мариуполь» сыграл вничью с АЗ

Единственный мяч с пенальти забил Стевен Бергвайн. "Мариуполь" в Одессе, где команда проводит матчи еврокубков, сыграл вничью с АЗ (0:0).
Обновлено в 14:51
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