Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $56ТАСС вчера в 14:42
В последний раз цена нефти марки Brent находилась ниже $56 за баррель 4 января 2019 года.
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Политика
Сальвини призвал премьера Италии провести внеочередные выборы
Вице-премьер Италии и глава МВД Маттео Сальвини указал итальянскому премьеру Джузеппе Конте, что необходимо объявить внеочередные парламентские выборы в стране в связи с отсутствием парламентского большинства.
Обновлено в 14:37
Культура
Студия «Квартал 95» нашла комика на роль Зеленского
Обновлено в 10:14
Политика
Зеленский отказался подписывать совместное заявление с Варфоломеем
Президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать совместное заявление со Вселенским патриархом Варфоломеем по итогам встречи в Стамбуле.
Обновлено в 14:42
Политика
Медведев прокомментировал события в Киргизии
Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал политические события, разворачивающиеся на территории Киргизии.
Обновлено в 13:46
Энергетика
Reuters узнал о задержке строительства Nord Strеam 2 ценой €660 млн
Задержка согласования маршрута газопровода «Северный поток-2», который в Балтийском море строит дочернее предприятие «Газпрома», компания Nord Stream 2 AG, может привести к тому, что на завершение проекта потребуется еще восемь месяцев и €660 млн.
Обновлено в 10:50
Футбол
Дубль Бакаева помог «Спартаку» обыграть «Тун» в Лиге Европы
В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы московский "Спартак" на выезде обыграл швейцарский "Тун" – 3:2. Ответная игра противостояния состоится в следующий четверг, 15 августа.
Обновлено в 14:53
Шоу-бизнес
Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз
Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.
Обновлено в 06:54
Культура
В Русском музее открылась выставка работ Константина Сомова
Обновлено в 10:00
Общество
В России впервые заметили сельдяного короля
В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.
Обновлено в 06:30
Финансы
В Дании начали выдавать ипотеку под 0%
Например, в начале августа 2019 года банк Realkredit Danmark выдавал жилищные кредиты по ставке 0,5% годовых сроком на 30 лет.
Обновлено в 05:18
Кино
Квентин Тарантино рассказал в Москве, каким будет его последний фильм
Следующий фильм Квентина Тарантино может стать последним, заявил режиссер 7 августа на пресс-конференции в Москве, транслировавшейся на Newstube.ru.
Обновлено вчера в 09:34
Политика
В Совфеде обвинили США в попытках вмешаться в выборы в Мосгордуму
Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что власти США и их сторонники пытаются оказать влияние на выборы в Мосгордуму.
Обновлено в 09:49
Футбол
Агент Чалова объяснил, почему форвард остался в ЦСКА
Обновлено в 11:25
Общество
МЧС распространило штормовое предупреждение в Москве
Обновлено в 13:53
Политика
В Сербии предложили передать Косово России
Глава партии «Здоровая Сербия» Милан Стаматович выступил с предложением передать Косово в пользование России.
Обновлено в 10:07
Общество
Стала известна зарплата российских космонавтов
"Роскосмос" огласил данные по зарплатам российских космонавтов.
Обновлено в 10:05
Здоровье
7 продуктов, которые гарантированно разрушат зубы волгоградцам
Какие продукты являются врагами белоснежной улыбки, читайте в материале «Волгоградской правды.ру».
Обновлено в 13:01
Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак улетел с новой возлюбленной в Испанию
Мурат Налчаджиоглу наслаждается отдыхом за границей. Компанию бизнесмену составляет новая избранница.
Обновлено в 11:30
Общество
Гидрометцентр рассказал о погоде во второй половине августа
Вторая половина месяца на Европейской части России окажется теплее первой. Об этом рассказали в пресс-службе Гидрометцентра.
Обновлено в 02:18
Экономика
Банки РФ обменяются номерами телефонов клиентов
ЦБ РФ в четверг, 8 августа, порекомендовал расширить перечень сведений, которыми банки обмениваются в рамках борьбы с переводами денег без согласия клиента, включив сведения о номере карты получателя средств и мобильный телефон.
Обновлено в 08:40
Происшествия
Суд освободил гадалку полковника Захарченко
Мосгорсуд освободил гадалку Нону Михай по делу о хищениях в Нота-банке, пересчитав ее срок содержания в СИЗО и под домашним арестом.
Обновлено в 10:15
Здоровье
Жителей Волгоградской области вакцинируют от сибирской язвы
Региональный Роспотребнадзор распорядился организовать в районах области вакцинацию населения против сибирской язвы.
Обновлено в 03:16
Армия и оружие
В США оценили российский ударный стелс-беспилотник «Охотник»
Недавно свой первый длительный полёт совершил российский ударный беспилотник «Охотник».
Обновлено в 14:39
Футбол
ПСВ обыграл «Хеугесунн», «Мариуполь» сыграл вничью с АЗ
Единственный мяч с пенальти забил Стевен Бергвайн. "Мариуполь" в Одессе, где команда проводит матчи еврокубков, сыграл вничью с АЗ (0:0).
Обновлено в 14:51