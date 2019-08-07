Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $56ТАСС вчера в 14:42
В последний раз цена нефти марки Brent находилась ниже $56 за баррель 4 января 2019 года.
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Происшествия
К сотрудникам фонда Навального пришли с обысками
К трем юристам Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального пришли с обысками, сообщил Telegram-канал «Апология протеста».
Обновлено в 01:54
Технологии
В России создается тяжелый аварийно-спасательный экраноплан
Разработка тяжелого аварийно-спасательного экраноплана ведется в России.
Обновлено в 00:45
Политика
Эрдоган заявил о непризнании присоединения Крыма
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Турция не признавала «незаконной аннексии Крыма» и не сделает этого.
Обновлено вчера в 18:40
Общество
Раздел о музеях открылся на портале mos.ru
ТАСС/, Новый раздел, посвященный московским музеям, галереям и усадьбам, открылся на портале mos.ru.
Обновлено в 00:40
Теннис
Кузнецова пробилась в третий круг турнира в Торонто
Россиянка Светлана Кузнецова пробилась в третий круг теннисного турнира в Торонто, призовой фонд которого превышает 2,5 миллиона долларов.
Обновлено в 00:32
Музыка
Фадеев расторг контакт с певицей Наргиз
Обновлено в 03:41
Политика
Кремль раскрыл детали разговора Путина и Зеленского
По инициативе Киева состоялся телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщает официальный сайт Кремля.
Обновлено вчера в 05:52
Футбол
«Кристал Пэлас» настаивает на трансфере Чалова
Агент Шандор Варга прокомментировал интерес "Кристал Пэлас" к нападающему московского ЦСКА Федору Чалову, передает "Чемпионат.com".
Обновлено вчера в 16:12
Политика
Япония не приняла протест России по вопросу южных Курил
Вчера Моргулов вручил послу Японии в РФ ноту протеста в связи с нарушениями, допущенными японскими участниками безвизовых обменов на южных Курилах.
Обновлено вчера в 02:24
Общество
На Аляске нашли бутылку с посланием времен СССР
Обновлено в 00:01
Общество
Миллионер объявил награду за соблазнение своей невесты
Обновлено в 00:02
Политика
Бундестаг: объединение Германии не произошло бы без русских
3 октября 1990 года состоялось объединение Германии: ГДР и Западный Берлин вошли в состав ФРГ.
Обновлено в 03:40
Общество
Медведев поручил продумать усиление противопожарных мер в школах Хабаровского края
Минпросвещения и МЧС проработают вопрос о необходимости введения дополнительных мер противопожарной безопасности в образовательных организациях Хабаровского края.
Обновлено в 01:53
Кино
Квентин Тарантино прогулялся по Кремлю
Американский кинорежиссер Квентин Тарантино 6 августа прибыл в Москву. Тарантино встретился с министром культуры РФ Владимиром Мединским.
Обновлено 06 августа в 14:57
Наука
ГМ-лимфоциты победили ВИЧ в культуре клеток и селезенке мышей
Полученные ГМ-лимфоциты уничтожали зараженные разными штаммами ВИЧ-1 клетки в культуре и в селезенке мышей.
Обновлено вчера в 14:01
Политика
В Дагестане ответили на обвинения Кадырова в адрес имама Шамиля
Муфтият Республики Дагестан отреагировал на заявление чеченского лидера Рамзана Кадырова о роли имама Шамиля в войне с Россией в 19-ом веке на Кавказе.
Обновлено в 03:30
Интернет
ФАС возбудила дело против Apple по заявлению «Лаборатории Касперского»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против Apple.
Обновлено в 02:32
Политика
МИД РФ прокомментировал события в Киргизии
Захарова подчеркнула, что МИД не располагает информацией, обращался ли Атамбаев к России с возможностью приезда в страну.
Обновлено в 03:15
Здоровье
3D оборудование установили в Ивано-Матренинской детской больнице
Благотворительный фонд имени Юрия Тена вручил современное эндоскопическое оборудование центру хирургии новорожденных Ивано-Матрёнинской детской клинической больнице.
Обновлено в 03:01
Армия и оружие
Вашингтон: Иран заманивает суда в свои воды при помощи глушителей GPS
Иран заманивает в свои воды суда коммерческих судоходных компаний в Персидском заливе с помощью глушения связи и помех GPS.
Обновлено в 02:46
Политика
Артемий Лебедев прокомментировал заявление о бегстве из России
Обновлено вчера в 19:01
Общество
В визовом центре Финляндии в Петербурге образуются огромные очереди
С начала недели петербуржцы выстраиваются в большие очереди в визовом центре Финляндии на улице Марата.
Обновлено вчера в 05:42
Футбол
Полиция расследует расистский пост фаната «Эвертона» в адрес Салаха
Как сообщает Liverpool Echo, пользователь «Твиттера», представившийся поклонником «ирисок», опубликовал несколько записей с оскорблениями расистского характера в адрес египетского нападающего Мохамеда Салаха, защищающего цвета принципиального соперника клуба – «Ливерпуля».
Обновлено в 03:03
Происшествия
В Москвы пресекли работу «циничных лжеюристов», обманувших 300 человек
Столичная полиция пресекла работу группы лжеюристов, которые с особым цинизмом и ущербом на 150 миллионов рублей обманули примерно 300 человек, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 03:34
Общество
Любимую дачу Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей
Государственную дачу генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей.
Обновлено вчера в 09:40
Футбол
«Барселона» обыграла «Наполи» в товарищеском матче
Завершился товарищеский матч на стадионе «Хард Рок» в Майами с участием «Барселоны» и «Наполи».
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
Объявленный в розыск активист Фомин добровольно сдался полиции
Обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве Сергей Фомин, объявленный в розыск, самостоятельно пришел в полицию, сообщила «Медиазона».
Обновлено в 01:21
Политика
Президент Киргизии обвинил Атамбаева в грубом нарушении конституции
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что экс-глава государства Алмазбек Атамбаев грубо нарушил конституцию, оказав жесткое вооруженное сопротивление при попытке задержания.
Обновлено в 01:50