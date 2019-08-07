Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $56ТАСС вчера в 14:42

В последний раз цена нефти марки Brent находилась ниже $56 за баррель 4 января 2019 года.
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Нефть подорожала после предыдущего падения цен

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Новое испытание для рубля: нефть может упасть до 50 долларов за баррель

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Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $57 за баррель

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Парламентская газетавчера в 10:12

Нефть подешевела после заявления Трампа о торговле с Китаем

Newvz.ru06 августа в 22:29
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 04:14, Вашингтон
Происшествия

В сети появилось видео с места ДТП с автобусом под Новороссийском

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Происшествия

К сотрудникам фонда Навального пришли с обысками

К трем юристам Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального пришли с обысками, сообщил Telegram-канал «Апология протеста».
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В России создается тяжелый аварийно-спасательный экраноплан

Разработка тяжелого аварийно-спасательного экраноплана ведется в России.
Обновлено в 00:45
Политика

Эрдоган заявил о непризнании присоединения Крыма

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Турция не признавала «незаконной аннексии Крыма» и не сделает этого.
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Общество

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Россиянка Светлана Кузнецова пробилась в третий круг теннисного турнира в Торонто, призовой фонд которого превышает 2,5 миллиона долларов.
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Музыка

Фадеев расторг контакт с певицей Наргиз

Обновлено в 03:41
Политика

Кремль раскрыл детали разговора Путина и Зеленского

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Футбол

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Агент Шандор Варга прокомментировал интерес "Кристал Пэлас" к нападающему московского ЦСКА Федору Чалову, передает "Чемпионат.com".
Обновлено вчера в 16:12
Происшествия

Сторонники Атамбаева использовали детей в качестве живого щита

Обновлено в 03:37
Политика

Япония не приняла протест России по вопросу южных Курил

Вчера Моргулов вручил послу Японии в РФ ноту протеста в связи с нарушениями, допущенными японскими участниками безвизовых обменов на южных Курилах.
Обновлено вчера в 02:24
Общество

На Аляске нашли бутылку с посланием времен СССР

Обновлено в 00:01
Общество

Миллионер объявил награду за соблазнение своей невесты

Обновлено в 00:02
Политика

Бундестаг: объединение Германии не произошло бы без русских

3 октября 1990 года состоялось объединение Германии: ГДР и Западный Берлин вошли в состав ФРГ.
Обновлено в 03:40
Общество

Медведев поручил продумать усиление противопожарных мер в школах Хабаровского края

Минпросвещения и МЧС проработают вопрос о необходимости введения дополнительных мер противопожарной безопасности в образовательных организациях Хабаровского края.
Обновлено в 01:53
Кино

Квентин Тарантино прогулялся по Кремлю

Американский кинорежиссер Квентин Тарантино 6 августа прибыл в Москву. Тарантино встретился с министром культуры РФ Владимиром Мединским.
Обновлено 06 августа в 14:57
Наука

ГМ-лимфоциты победили ВИЧ в культуре клеток и селезенке мышей

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Политика

В Дагестане ответили на обвинения Кадырова в адрес имама Шамиля

Муфтият Республики Дагестан отреагировал на заявление чеченского лидера Рамзана Кадырова о роли имама Шамиля в войне с Россией в 19-ом веке на Кавказе.
Обновлено в 03:30
Интернет

ФАС возбудила дело против Apple по заявлению «Лаборатории Касперского»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против Apple.
Обновлено в 02:32
Политика

МИД РФ прокомментировал события в Киргизии

Захарова подчеркнула, что МИД не располагает информацией, обращался ли Атамбаев к России с возможностью приезда в страну.
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Благотворительный фонд имени Юрия Тена вручил современное эндоскопическое оборудование центру хирургии новорожденных Ивано-Матрёнинской детской клинической больнице.
Обновлено в 03:01
Армия и оружие

Вашингтон: Иран заманивает суда в свои воды при помощи глушителей GPS

Иран заманивает в свои воды суда коммерческих судоходных компаний в Персидском заливе с помощью глушения связи и помех GPS.
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Артемий Лебедев прокомментировал заявление о бегстве из России

Обновлено вчера в 19:01
Общество

В визовом центре Финляндии в Петербурге образуются огромные очереди

С начала недели петербуржцы выстраиваются в большие очереди в визовом центре Финляндии на улице Марата.
Обновлено вчера в 05:42
Футбол

Полиция расследует расистский пост фаната «Эвертона» в адрес Салаха

Как сообщает Liverpool Echo, пользователь «Твиттера», представившийся поклонником «ирисок», опубликовал несколько записей с оскорблениями расистского характера в адрес египетского нападающего Мохамеда Салаха, защищающего цвета принципиального соперника клуба – «Ливерпуля».
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В Москвы пресекли работу «циничных лжеюристов», обманувших 300 человек

Столичная полиция пресекла работу группы лжеюристов, которые с особым цинизмом и ущербом на 150 миллионов рублей обманули примерно 300 человек, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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Государственную дачу генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей.
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«Барселона» обыграла «Наполи» в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч на стадионе «Хард Рок» в Майами с участием «Барселоны» и «Наполи».
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия

Объявленный в розыск активист Фомин добровольно сдался полиции

Обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве Сергей Фомин, объявленный в розыск, самостоятельно пришел в полицию, сообщила «Медиазона».
Обновлено в 01:21
Политика

Президент Киргизии обвинил Атамбаева в грубом нарушении конституции

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что экс-глава государства Алмазбек Атамбаев грубо нарушил конституцию, оказав жесткое вооруженное сопротивление при попытке задержания.
Обновлено в 01:50
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