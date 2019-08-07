Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $56ТАСС вчера в 14:42
В последний раз цена нефти марки Brent находилась ниже $56 за баррель 4 января 2019 года.
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Кино
Создатели «Игры престолов» заключили масштабную сделку с Netflix
Обновлено в 02:07
Происшествия
Бывшего президента Киргизии Атамбаева задержали после штурма дома
Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева задержали после штурма его дома отрядом спецназа, передает «РИА Новости» со ссылкой на сторонников политика.
Обновлено вчера в 11:47
Происшествия
В сети появилось видео с места ДТП с автобусом под Новороссийском
В сети появилось видео с места дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса, которое произошло под Новороссийском Краснодарского края.
Обновлено в 00:16
Экономика
В Росстате сообщили о росте цен на хлеб
Отмечается, что больше всего за год подорожал чёрный хлеб (то есть хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки): в июне 2019 года он стоил 50,54 руб./кг — на 9,6% больше, чем в июне прошлого года.
Обновлено в 04:26
Политика
Бундестаг: объединение Германии не произошло бы без русских
3 октября 1990 года состоялось объединение Германии: ГДР и Западный Берлин вошли в состав ФРГ.
Обновлено в 03:40
Футбол
Геркус назвал «совсем низким уровнем» клуб, пытающийся купить Чалова
Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус критически оценил возможный трансфер лучшего бомбардира РПЛ прошлого сезона, форварда ЦСКА и сборной России Федора Чалова в английский «Кристал Пэлас».
Обновлено в 04:06
Экономика
АФК «Система» купила доли в двух фармпредприятиях
АФК "Система" совместно с финансовым партнером завершила сделку по приобретению за 11,8 млрд рублей 46,5% в уставном капитале фармпредприятия "Синтез" и 75,1% в фармпредприятии "Биоком" у инвестиционной компании Marathon Group.
Обновлено в 03:02
Политика
Зеленский заявил о планах легализовать на Украине азартные игры
Президент Украины Владимир Зеленский намерен легализовать азартные игры в стране, об этом он заявил на форуме в турецком Стамбуле.
Обновлено в 04:17
Политика
Эрдоган снова заявил о непризнании присоединения Крыма
Турция никогда не признавала и не признает присоединение Крыма к России и поддерживает территориальную целостность Украины, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Обновлено вчера в 14:49
Происшествия
Полиция пришла с обысками к сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией
По информации канала, полиция пришла с обысками к Александру Помазуеву, Евгению Замятину и Вячеславу Гимади.
Обновлено в 02:16
Общество
ОНФ предложил разрешить россиянам работать удаленно
В Общероссийском народном фронте (ОНФ) предложили разрешить штатным сотрудникам работать иногда из дома.
Обновлено в 02:44
Политика
Япония не приняла протест России по вопросу южных Курил
Вчера Моргулов вручил послу Японии в РФ ноту протеста в связи с нарушениями, допущенными японскими участниками безвизовых обменов на южных Курилах.
Обновлено вчера в 02:24
Политика
В Дагестане ответили на обвинения Кадырова в адрес имама Шамиля
Муфтият Республики Дагестан отреагировал на заявление чеченского лидера Рамзана Кадырова о роли имама Шамиля в войне с Россией в 19-ом веке на Кавказе.
Обновлено в 03:30
Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено вчера в 05:20
Общество
Миллионер объявил награду за соблазнение своей невесты
Обновлено в 00:02
Политика
В Кашмире задержали более 500 человек, сообщили СМИ
Службы безопасности Индии задержали около 560 человек в северном штате Джамму и Кашмир, который по-прежнему охвачен волнениями после недавнего решения правительства отменить особый статус этого региона, сообщает государственная радиокорпорация All India Radio.
Обновлено в 02:58
Авто
ГАЗ создал конкурента пикапу Ford F-150
Специалисты российского предприятия в 1996 году разработали пикап ГАЗ 2308 «Атаман», который, по мнению многих, имел неоднозначный, но внушительный внешний вид.
Обновлено в 01:23
Экономика
«Газпром» может осенью продать свои акции еще на 200 млрд рублей
«Газпром» может уже осенью продать 3,7% квазиказначейских акций, оставшихся у его дочерних компаний, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.
Обновлено вчера в 08:57
Общество
На Аляске нашли бутылку с посланием времен СССР
Обновлено в 00:01
Общество
Мэрия запретила музыкантам выступать на митинге 10 августа в Москве
Мэрия Москвы запретила музыкальные выступления на митинге 10 августа, сообщил один из организаторов акции, журналист Илья Азар в Facebook.
Обновлено вчера в 11:55
Энергетика
Кабмин обязал «Нафтогаз» снизить цену на газ для населения в августе
Поскольку самую низкую цену предлагал «Нафтогаз», в Кабмине отметили, что в августе цена должна быть снижена и составить 4 650 грн (12 тыс. руб.) за тысячу кубов, а не 4905 (12,7 тыс. руб.), как было ранее.
Обновлено в 01:27
Общество
Покупают книги жители России чаще, чем читают
Жители России чаще покупают книги, чем читают. Практикуют чтение книг 53%, покупку осуществляют 88%.
Обновлено в 03:40
Футбол
Новичок «ПСЖ» Эррера пропустит около месяца из-за травмы
Новичок «ПСЖ» Андер Эррера получил травму на тренировке команды в среду, сообщает пресс-служба парижского клуба.
Обновлено вчера в 15:25
Общество
В визовом центре Финляндии в Петербурге образуются огромные очереди
С начала недели петербуржцы выстраиваются в большие очереди в визовом центре Финляндии на улице Марата.
Обновлено вчера в 05:42
Происшествия
Во время ссоры жительница Подмосковья зарезала свою свекровь
Ссора между женщинами вспыхнула во время распития спиртного Москва, 8 августа.
Обновлено в 03:27
Происшествия
Объявленный в розыск участник митинга 27 июля сам пришел в полицию
Сергей Фомин, объявленный в розыск по делу о массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК) на несанкционированной акции в Москве 27 июля, в ночь на четверг самостоятельно пришел к следователю.
Обновлено в 03:08