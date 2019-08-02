с чего всё началось

Цена на нефть марки Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне опустилась до 60,60 долларов за баррель, об этом свидетельствуют данные биржи.

Технологии Карты «МИР» оснастят отечественным чипом для бесконтактной оплаты Первый отечественный чип, позволяющий совершать бесконтактные платежи, разработали для внедрения в карты платежной системы «МИР».

Общество Почти 70% россиян согласились с необходимостью жестких мер на акциях Респондентов информировали, что акция 27 июля не была согласована с московскими властями, а затем им задавали вопрос о том, согласны ли они с мнением, что «в подобных ситуациях власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры».

Шоу-бизнес В Сети появились слухи о свадьбе Собчак и Богомолова В Сети появилась информация, что телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов решили узаконить свои отношения.

Технологии 100 млн человек будут использовать криптовалюты. Глава Coinbase обещает Криптовалютная биржа Coinbase создает открытую финансовую систему, чтобы привлечь к использованию цифровых денег 100 млн человек или больше, заявил глава компании Брайан Армстронг.

Общество В Гидрометцентре спрогнозировали аномальные холода в августе Как сообщил завотделом долгосрочных прогнозов погоды Владимир Тищенко, в начале августа средняя температура будет гораздо ниже обычных значений в данное время.

Политика МИД опубликовал сообщение о прекращении действия ДРСМД МИД России официально объявил о прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) со 2 августа 2019 года по инициативе США.

Путешествия Названо самое чистое место для купания в Крыму Директор Морского гидрофизического института РАН Сергей Коновалов рассказал, что самая чистая вода в Крыму находится у мыса Тарханкут.

Политика В администрации США сообщили о введении новых санкций против России Ранее издание Politico сообщало, что американский лидер Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций в отношении России в связи с делом Скрипалей.

Гаджеты Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука Со смартфонами ситуация сложнее: даже если запретить ненужным приложениям доступ к камере или микрофону, гаджеты шпионят за владельцами — собирают метаданные, чтобы в дальнейшем использовать их для адресной рекламы каких-либо товаров или услуг.

Шоу-бизнес Дарья Мороз порадовала подписчиков откровенным фото Поклонники актрисы Дарьи Мороз уже давно отметили, что развод, кажется, пошел их любимице на пользу.

Общество Росгидромет связал пожары и наводнения в Сибири с изменениями климата Глобальное изменение климата на планете стало одной из главных причин масштабного наводнения в Иркутской области и лесных пожаров в Сибири, заявил глава Росгидромета Максим Яковенко журналистам в пятницу.

Происшествия В Хорватии шесть человек погибли в результате стрельбы Шесть человек найдены застреленными в четверг вечером в столице Хорватии Загребе, сообщила местная полиция.

Технологии Delivery Club обвинили в нарушении патентных прав Мужчина обвиняет компанию по доставке еды в использовании его технологии.

Политика Зеленский подтвердил написание Богданом заявления об отставке Украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил, что Андрей Богдан написал заявление об отставке с поста главы офиса президента Украины.

Происшествия Раненного в Анкаре белорусского дипломата выписали из больницы Белорусского дипломата Александра Поганшева, получившего ранения при стрельбе в Анкаре, выписали из больницы.

Общество День десантника отметят в Вооруженных силах России Праздничные концерты и показательные выступления пройдут в России в честь Дня Воздушно-десантных войск (ВДВ).

Политика Россия рассказала о развертывании ракет после развала договора с США В ведомстве указали, что после развала Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) Москва ввела односторонний мораторий на размещение подобного вооружения, если оно у нее появится.

Происшествия Генпрокуратура начала проверку НПФ «Будущее» Сотрудники Генпрокуратуры проверяют негосударственный пенсионный фонд «Будущее».

Транспорт Плата за обслуживание камер на дорогах перестанет зависеть от штрафов Плата за обслуживание систем фиксации нарушений правил дорожного движения больше не будет привязана к числу выписанных штрафов.