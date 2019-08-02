Энергетика
Цена нефти Brent опустилась до $60РЕН ТВ вчера в 14:37
Цена на нефть марки Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне опустилась до 60,60 долларов за баррель, об этом свидетельствуют данные биржи.
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с чего всё началось
Как свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже, фьючерсы на североморскую нефть марки Brent со сроками поставок в октябре подешевели с 61,05 до 60,49 доллара в промежутке между 20:39 и 21:03 часами, однако затем цены скорректировались до отметки в 61,10 доллара за баррель.Ридусвчера в 16:08
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