Финансы
Цена на золото впервые за шесть лет превысила $1500 за унциюГазета.Ru 13:18
Цена за унцию золота (28,35 г) превысила стоимость в $1500 в ходе торгов бирже в Comex в Нью-Йорке.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 19:06, Вашингтон
Политика
Обостряются отношения Индии и Пакистана
Пакистанские власти приняли решение о понижении уровня дипломатических отношений с Индией, сообщает 7 августа.
Обновлено в 14:56
Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено в 05:20
Политика
Зеленский заблудился у президентского дворца в Анкаре
Обновлено в 12:07
Происшествия
Названа причина падения автобуса с обрыва в Новороссийске
Определена причина падения экскурсионного автобуса с обрыва в Новороссийске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГИБДД России.
Обновлено в 17:41
Спорт
Тренер сборной России по волейболу извинился после обвинений в расизме
Старший тренер женской сборной России по волейболу Серджио Бузато извинился за свой жест, показанный после победы над Южной Кореей в отборочном олимпийском турнире в Калининграде, передает портал Sport24.
Обновлено в 11:57
Политика
Атамбаев призвал силовиков не стрелять в свой народ
Атамбаев потребовал от них не стрелять в свой народ.
Обновлено в 17:16
Армия и оружие
ВСУ обстреляли из миномётов село Логвиново в ЛНР
Обновлено в 16:39
Происшествия
Двоих участников митинга в Москве объявили в розыск
Двое участников митингов в Москве объявлены в розыск, еще девятерым предъявлены обвинения по двум статьям Уголовного кодекса.
Обновлено в 14:15
Гаджеты
Полный список смартфонов Honor, которые получат EMUI 10
Дата выхода Официальный дебют прошивки EMUI 10 состоится на конференции для разработчиков Huawei Developers Conference, 9 августа этого года.
Обновлено в 11:52
Футбол
«Эвертон» арендовал футболиста «Монако» Сидибе
Английский футбольный клуб «Эвертон» объявил о переходе на правах аренды защитника «Монако» Джибриля Сидибе.
Обновлено в 17:50
Кино
Disney хочет переснять «Ночь в музее» и «Один дома»
Компания Disney собирается снять ремейки на известные фильмы «Ночь в музее» и «Один дома».
Обновлено в 06:53
Футбол
Тиль и Ларссон присоединятся к «Спартаку» в четверг в Швейцарии
Голландский полузащитник Гус Тиль и шведский форвард Джордан Ларссон присоединятся к "Спартаку" в четверг в Швейцарии, заявил главный тренер московского футбольного клуба Олег Кононов.
Обновлено в 13:54
Шоу-бизнес
Светлана Лобода опубликовала свадебное фото
Скорее всего, фотография, на которой запечатлена сестра Лободы со своим избранником, попала в руки Светланы только недавно.
Обновлено в 09:53
Политика
Скотланд-Ярд рассказал о роли Кремля в деле об отравлении Скрипалей
По данным Скотланд-Ярда, в деле существуют лишь теории - никаких доказательств, позволяющих выдвинуть обвинение против российских властей, выявлено не было.
Обновлено в 10:00
Происшествия
Избитой девочке из Ингушетии ампутировали часть руки
Обновлено в 12:43
Шоу-бизнес
Пугачева написала о смерти в Instagram
Поводом стала кончина Аллы Вербер, которая занимала должность топ-менеджера ЦУМа Примадонна разместила на странице фотографию зажженной свечи и подписала ее фразой «Прощай, Алла».
Обновлено в 14:01
Политика
Зеленский обсудил с Макроном встречу в «нормандском формате»
Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном призвал срочно провести встречу лидеров стран "нормандской четверки".
Обновлено в 10:25
Авто
Toyota намерена захватить рынок электромобилей в Европе
Наряду с другими крупными автоконцернами курс на электрификацию взяла и японская Toyota.
Обновлено в 04:56
Футбол
«Эсперанс» утвержден победителем африканской Лиги чемпионов
Африканская конфедерация футбола утвердила "Эсперанс" из Туниса в качестве победителя африканской Лиги чемпионов в этом сезоне.
Обновлено в 18:20
Общество
Пару, явившуюся на митинг с малышом, могут лишить родительских прав
Обновлено вчера в 07:34
Политика
Зеленский пообещал упростить получение разрешений на поездки в Крым
В ближайшее время Верховная рада закрепит на законодательном уровне упрощение получения разрешений на посещение Крыма гражданами Украины.
Обновлено в 09:09
Политика
Минфин США назвал дату вступления в силу новых санкций против России
Санкции вступят в силу 19 августа 2019 года и будут действовать минимум год.
Обновлено 05 августа в 04:25
Общество
Соболь стала объектом расследования об отравлении детей в Москве
В свою очередь, «Конкорд» провел собственное расследование инцидента и на основании полученных данных сделал предположение, что отравление детей в детсадах могла организовать сама Соболь в качестве элемента своей предвыборной кампании в МГД, отметили в пресс-службе.
Обновлено в 13:34
Происшествия
Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга
Обновлено в 08:21
Хоккей
ХК «Сочи» обыграл «Авангард» и стал победителем предсезонного турнира
Хоккеисты "Сочи" одолели омский "Авангард" и выиграли предсезонный турнир Sochi Hockey Open.
Обновлено в 15:21
Футбол
Краснодар — Порту 0:1
В среду вечером в первом матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов "Краснодар" на своем поле проиграл "Порту" - 0:1. Решающий мяч гости провели за две минуты до конца встречи.
Обновлено в 14:54