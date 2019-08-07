Финансы
Цена на золото впервые за шесть лет превысила $1500 за унциюГазета.Ru 13:18
Цена за унцию золота (28,35 г) превысила стоимость в $1500 в ходе торгов бирже в Comex в Нью-Йорке.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 14:27, Вашингтон
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Силовики штурмуют резиденцию экс-президента Киргизии Атамбаева
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Алла Пугачева попрощалась с Аллой Вербер
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Россиян обяжут доказать происхождение свыше $100 тыс. на границах ЕАЭС
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Клуб Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) «Салют Белгород» проведет матч в исправительной колонии №4 в Белгородской области против команды Александра Кокорина и Павла Мамаева.
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Бездействие губернатора Сипягина обернулось прокурорской проверкой
В рамках проверки надзорным органом будет дана оценка действиям администрации Владимирской области и руководства Вязниковской районной больницы, сообщили в региональном ведомстве.
Обновлено в 11:37
Футбол
Луческу может возглавить киевское «Динамо»
Экс-главный тренер Шахтера и Зенита Мирча Луческу получил предложение от киевского Динамо, утверждает Gazeta Sporturilor.
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Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга
Член банды "Тверские волки" Александр Агеев, которого привозили на следственный эксперимент в дом убитого шансонье Михаила Круга, раскрыл детали преступления.
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Шоу-бизнес
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Поклонники Ларисы Вербицкой восхищены ее стройностью и гибкостью. Лариса Вербицкая всерьез увлечена йогой.
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Ранее слухи о беременности Разумовской уже появлялись: в последнее время актриса стала часто носить одежду свободного кроя и сократила рабочую активность.
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Росгидромет назвал причину аномальной погоды этим летом
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