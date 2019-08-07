Финансы
Цена на золото впервые за шесть лет превысила $1500 за унциюГазета.Ru 13:18
Цена за унцию золота (28,35 г) превысила стоимость в $1500 в ходе торгов бирже в Comex в Нью-Йорке.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 17:38, Вашингтон
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Стало известно, где похоронят Вилли Токарева
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Глава ЛНР пригласил Зеленского на переговоры в Луганск
Глава провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник пригласил президента Украины Владимира Зеленского в Луганск для проведения прямых переговоров о способах достижения мира в Донбассе.
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Зеленский призвал возобновить встречу в «нормандском формате»
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Экономика
Bloomberg: дочерние компании могут продать еще 3,7% акций «Газпрома»
Дочерние компании «Газпрома» могут продать оставшиеся у них квазиказначейские акции «Газпрома» на сумму $3 млрд этой осенью, пишет Bloomberg со ссылкой на два источника, которые знакомы с планами компании.
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Украина готовится начать боевые действия под Мариуполем
Украинская армия готовится к активным боевым действиям против республики на Мариупольском направлении.
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Глюкоза рассказала об отношениях с мужем
Певица Глюкоза опровергает слухи о разводе с бизнесменом Александром Чистяковым и в этот раз она решила расставить все точки над i. Об этом пишет Дни.ру.
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В Росгидромете назвали причину аномальной погоды в России
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Политика
WSJ назвала кандидатов на пост посла США в России
Нынешний посол США в Москве Джон Хантсман покидает свой пост 3 октября, потенциальным кандидатам на эту должность являются Стивен Бигун - главный американский переговорщик с Северной Кореей, имеющий опыт работы в России и занимавший должность вице-президента Ford Motor Co, пишет издание The Wall Street Journal.
Обновлено в 16:36
Политика
Зеленский призвал Турцию изменить ситуацию в регионе Черного моря
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина и Турция смогут изменить в свою пользу ситуацию в черноморском регионе.
Обновлено в 15:40
Происшествия
British Airways отменила почти 100 рейсов из-за сбоя
Обновлено в 07:02
Футбол
«Кристал Пэлас» настаивает на трансфере Чалова
Агент Шандор Варга прокомментировал интерес "Кристал Пэлас" к нападающему московского ЦСКА Федору Чалову, передает "Чемпионат.com".
Обновлено в 16:12
Общество
Любимую дачу Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей
Государственную дачу генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей.
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Устюгов: Российские болельщики странно устроены
По словам Устюгова, российские болельщики странно устроены.
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«Краснодар» уступил «Порту» в дебютном матче в ЛЧ
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Минздрав озвучил список профессий, которые ведут к развитию рака
Лидирующими по числу онкозаболеваний стали электрогазосварщики и электросварщики ручной сварки.
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Поводом стала кончина Аллы Вербер, которая занимала должность топ-менеджера ЦУМа Примадонна разместила на странице фотографию зажженной свечи и подписала ее фразой «Прощай, Алла».
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Употребление кофе не сказалось на крепости сна
Употребление кофе и чая перед сном никак не сказалось на крепости сна.
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Спорт
На тренера сборной России подадут жалобу за расистский жест
Федерация волейбола Южной Кореи подаст жалобу на помощника главного тренера женской сборной России итальянца Серджио Бузато за расистский жест.
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Армия и оружие
Минобороны Турции провело переговоры с США о зоне безопасности в Сирии
Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что переговоры с США по созданию зоны безопасности на севере Сирии прошли позитивно.
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ЦИК окончательно отказал Гудкову и Соболь в регистрации
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Корейский автопроизводитель прошел всю необходимую сертификацию для нового поколения Sonata.
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Чехия отказала России в выдаче экс-председателя банка «Интеркоммерц»
Министр юстиции Чехии Мария Бенешова отказала российской стороне в выдаче бывшего председателя правления банка «Интеркоммерц» Александра Бугаевского, обвиняемого в России в крупных финансовых махинациях.
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