Финансы

Цена на золото впервые за шесть лет превысила $1500 за унциюГазета.Ru 13:18

Цена за унцию золота (28,35 г) превысила стоимость в $1500 в ходе торгов бирже в Comex в Нью-Йорке.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Золото превысило $1500 за унцию впервые за шесть лет

Ведомости16:09

Золото и нефть разошлись в цене

Коммерсантъ16:26

Стоимость золота впервые за шесть лет преодолела $1500 за унцию

Росбалт07:25

Цена на золото впервые за шесть лет превысила $1500 за унцию

Газета.Ru13:18

Цены на золото выросли до шестилетнего максимума из-за торговой войны

РБК07:52

Золото взлетело в цене

Lenta.ru12:50

Цена золота превысила $1,5 тыс. впервые с апреля 2013 года

ТАСС07:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 17:38, Вашингтон
Происшествия

Автобус упал с обрыва под Новороссийском, есть жертвы

Обновлено в 16:36
Кино

Мединский прогулялся с Тарантино по Кремлю

Обновлено вчера в 15:00
Футбол

«Манчестер Сити» объявил о трансфере футболиста «Ювентуса» Канселу

Обновлено в 16:40
Музыка

Вилли Токарев посвятил последнюю песню Чечне и Кадырову

Обновлено в 10:21
Происшествия

При штурме резиденции Атамбаева погиб один спецназовец

Вечером 7 августа в резиденцию бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в пригороде Бишкека ворвался спецназ.
Обновлено в 14:53
Шоу-бизнес

Стало известно, где похоронят Вилли Токарева

Обновлено в 04:36
Политика

Глава ЛНР пригласил Зеленского на переговоры в Луганск

Глава провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник пригласил президента Украины Владимира Зеленского в Луганск для проведения прямых переговоров о способах достижения мира в Донбассе.
Обновлено в 10:01
Политика

Зеленский призвал возобновить встречу в «нормандском формате»

Президент Украины Владимир Зеленский после гибели четырех украинских силовиков в Донбассе призвал лидеров стран-участниц "нормандского формата" (РФ, Франция, ФРГ, Украина) собраться как можно скорее для возобновления переговоров.
Обновлено вчера в 11:07
Экономика

Bloomberg: дочерние компании могут продать еще 3,7% акций «Газпрома»

Дочерние компании «Газпрома» могут продать оставшиеся у них квазиказначейские акции «Газпрома» на сумму $3 млрд этой осенью, пишет Bloomberg со ссылкой на два источника, которые знакомы с планами компании.
Обновлено в 06:26
Общество

В Москве ожидается погодный коллапс

Обновлено в 12:14
Армия и оружие

Украина готовится начать боевые действия под Мариуполем

Украинская армия готовится к активным боевым действиям против республики на Мариупольском направлении.
Обновлено в 08:03
Шоу-бизнес

Глюкоза рассказала об отношениях с мужем

Певица Глюкоза опровергает слухи о разводе с бизнесменом Александром Чистяковым и в этот раз она решила расставить все точки над i. Об этом пишет Дни.ру.
Обновлено в 12:19
Общество

В Росгидромете назвали причину аномальной погоды в России

Главный научный сотрудник Росгидромета Николай Сидоренков объяснил аномально холодное лето в Центральной России «небесной механикой» — движением Земли, Луны и Солнца.
Обновлено в 09:54
Политика

WSJ назвала кандидатов на пост посла США в России

Нынешний посол США в Москве Джон Хантсман покидает свой пост 3 октября, потенциальным кандидатам на эту должность являются Стивен Бигун - главный американский переговорщик с Северной Кореей, имеющий опыт работы в России и занимавший должность вице-президента Ford Motor Co, пишет издание The Wall Street Journal.
Обновлено в 16:36
Политика

Зеленский призвал Турцию изменить ситуацию в регионе Черного моря

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина и Турция смогут изменить в свою пользу ситуацию в черноморском регионе.
Обновлено в 15:40
Происшествия

British Airways отменила почти 100 рейсов из-за сбоя

Обновлено в 07:02
Футбол

«Кристал Пэлас» настаивает на трансфере Чалова

Агент Шандор Варга прокомментировал интерес "Кристал Пэлас" к нападающему московского ЦСКА Федору Чалову, передает "Чемпионат.com".
Обновлено в 16:12
Общество

Любимую дачу Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей

Государственную дачу генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей.
Обновлено в 09:40
Спорт

Устюгов: Российские болельщики странно устроены

По словам Устюгова, российские болельщики странно устроены.
Обновлено в 10:29
Футбол

«Краснодар» уступил «Порту» в дебютном матче в ЛЧ

Обновлено в 15:53
Здоровье

Минздрав озвучил список профессий, которые ведут к развитию рака

Лидирующими по числу онкозаболеваний стали электрогазосварщики и электросварщики ручной сварки.
Обновлено в 10:15
Шоу-бизнес

Пугачева написала о смерти в Instagram

Поводом стала кончина Аллы Вербер, которая занимала должность топ-менеджера ЦУМа Примадонна разместила на странице фотографию зажженной свечи и подписала ее фразой «Прощай, Алла».
Обновлено в 14:01
Наука

Употребление кофе не сказалось на крепости сна

Употребление кофе и чая перед сном никак не сказалось на крепости сна.
Обновлено в 16:58
Футбол

«Эвертон» арендовал Сидибе у «Монако»

Обновлено в 16:25
Спорт

На тренера сборной России подадут жалобу за расистский жест

Федерация волейбола Южной Кореи подаст жалобу на помощника главного тренера женской сборной России итальянца Серджио Бузато за расистский жест.
Обновлено в 07:49
Армия и оружие

Минобороны Турции провело переговоры с США о зоне безопасности в Сирии

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что переговоры с США по созданию зоны безопасности на севере Сирии прошли позитивно.
Обновлено в 05:24
Политика

ЦИК окончательно отказал Гудкову и Соболь в регистрации

Обновлено в 08:34
Культура

Девять НКО в области культуры получат 540 тысяч на свои проекты

Обновлено в 10:39
Авто

Новая Hyundai Sonata в РФ получит единственный мотор

Корейский автопроизводитель прошел всю необходимую сертификацию для нового поколения Sonata.
Обновлено в 01:55
Экономика

Чехия отказала России в выдаче экс-председателя банка «Интеркоммерц»

Министр юстиции Чехии Мария Бенешова отказала российской стороне в выдаче бывшего председателя правления банка «Интеркоммерц» Александра Бугаевского, обвиняемого в России в крупных финансовых махинациях.
Обновлено в 11:14
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное