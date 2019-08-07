Цена за унцию золота (28,35 г) превысила стоимость в $1500 в ходе торгов бирже в Comex в Нью-Йорке.

Цена на золото впервые за шесть лет превысила $1500 за унцию

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