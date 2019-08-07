Финансы
Цена на золото впервые за шесть лет превысила $1500 за унциюГазета.Ru 13:18
Цена за унцию золота (28,35 г) превысила стоимость в $1500 в ходе торгов бирже в Comex в Нью-Йорке.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 17:48, Вашингтон
Происшествия
Автобус упал с обрыва под Новороссийском, есть жертвы
Обновлено в 16:36
Шоу-бизнес
Борис Корчевников попал в автомобильную аварию
Обновлено в 12:25
Политика
Скотланд-Ярд рассказал о роли Кремля в деле об отравлении Скрипалей
По данным Скотланд-Ярда, в деле существуют лишь теории - никаких доказательств, позволяющих выдвинуть обвинение против российских властей, выявлено не было.
Обновлено в 10:00
Происшествия
Появилось видео штурма резиденции экс-президента Киргизии Атамбаева
Появилась видеозапись с места столкновений между сторонниками экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева и спецназом правоохранительных органов Киргизии, который пытается задержать Атамбаева.
Обновлено в 10:53
Политика
Зеленский заявил Путину, что Донбасс не нуждается в особом статусе
Президент Украины Владимир Зеленский сказал российскому коллеге Владимиру Путину о том, что права жителей Донбасса, как и всех украинцев, защищает действующая Конституция, а потому в основной закон нет необходимости вносить какие-либо изменения.
Обновлено в 07:27
Происшествия
Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга
Обновлено в 08:21
Транспорт
В Москве началась автоматическая проверка ОСАГО в тестовом режиме
В Москве приступили к тестированию системы автоматической проверки наличия полиса ОСАГО с помощью дорожных камер, об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники.
Обновлено в 00:06
Армия и оружие
Су-57 назвали опасным клоном F-22 и F-35
Российский Су-57 является своеобразным клоном F-22 и F-35, однако имеет множество недостатков и отвечает целям проекта.
Обновлено 05 августа в 06:01
Происшествия
На Алтае туристка попала под камнепад и погибла
Во вторник, 6 августа, группа из Екатеринбурга попала под камнепад около озера Даряш-Кел во время спуска с горы.
Обновлено в 07:42
Общество
В Москве ожидается погодный коллапс
Обновлено в 12:14
Космос
НАСА отложило выход американских астронавтов в космос
Выход в открытый космос американских астронавтов Ника Хейга и Эндрю Моргана с борта Международной космической станции (МКС), планировавшийся 19 августа, перенесен на 21 августа, сообщило НАСА.
Обновлено в 10:19
Политика
Эрдоган высказался о позиции Турции относительно Крыма
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Анкара «не признавала и не признает незаконной аннексии Крыма».
Обновлено в 14:45
Шоу-бизнес
Глюкоза рассказала об отношениях с мужем
Певица Глюкоза опровергает слухи о разводе с бизнесменом Александром Чистяковым и в этот раз она решила расставить все точки над i. Об этом пишет Дни.ру.
Обновлено в 12:19
Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено в 05:20
Происшествия
Избитой девочке из Ингушетии ампутировали часть руки
Обновлено в 12:43
Футбол
Тиль и Ларссон присоединятся к «Спартаку» в четверг в Швейцарии
Голландский полузащитник Гус Тиль и шведский форвард Джордан Ларссон присоединятся к "Спартаку" в четверг в Швейцарии, заявил главный тренер московского футбольного клуба Олег Кононов.
Обновлено в 13:54
Технологии
OneWeb отозвала заявку на получение российских частот
Компания OneWeb отозвала заявку на получение российских частот в диапазонах, используемых для спутниковой радиосвязи и спутникового ТВ, сообщила компания и подтвердил RNS представитель Минкомсвязи Евгений Новиков.
Обновлено в 09:24
Происшествия
Один боевик уничтожен в ходе КТО в Ингушетии
Обновлено в 01:45
Гаджеты
Samsung представила два новых смартфона
Смартфоны со стилусами линейки Note Samsung начала производить в 2011 году и с тех пор выпущено девять поколений устройств.
Обновлено в 16:12
Футбол
Кокорин и Мамаев в колонии сыграют в футбол с командой ПФЛ
«ФК «Салют Белгород» сыграет с командой «Золотой лев», за которую выступают заключённые исправительной колонии №4. В ней отбывают наказание известные футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев», — написано в сообщении.
Обновлено в 12:00
Футбол
Дебютный гол Азара принес футболистам «Реала» победу над «Зальцбургом»
Дебютный гол бельгийского полузащитника Эдена Азара за "Реал" принес мадридским футболистам победу над австрийским "Зальцбургом" в товарищеском матче.
Обновлено в 15:16
Общество
Парк Горького 10 и 11 августа проведет фестиваль Meat&Beat
10 и 11 августа в Парке Горького в Москве пройдет музыкально-гастрономический фестиваль Meat&Beat с участием звезд.
Обновлено в 08:16
Шоу-бизнес
Умерла вдова «товарища Сухова» из «Белого солнца пустыни»
Обновлено в 14:16
Энергетика
Эксперт оценил перспективы снижения цен на нефть
Независимый экономический эксперт Дмитрий Адамидов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы снижения цен на нефть.
Обновлено в 16:25
Спорт
Южная Корея подаст жалобу на тренера сборной РФ по волейболу за расизм
После победы россиян в решающем матче специалист якобы изобразил узкий разрез глаз Федерация волейбола Южной Кореи (KVA) намерена подать официальную жалобу в Международную федерацию (FIVB) на помощника главного тренера женской сборной РФ Серджио Бузато.
Обновлено в 09:12
Транспорт
Судебные приставы ловят кубанских должников на дорогах края
Как отмечают в ведомстве, такие рейды направлены на взыскание крупных задолженностей по налогам и штрафам с должников, зарегистрированных на территории Краснодарского края.
Обновлено в 09:08
Шоу-бизнес
Ксения Собчак показала, как двухлетний сын парится в бане
Ксению Собчак никак не смутил тот факт, что они находятся на жарком курорте. Звезда показала, как попарилась в бане вместе с сыном.
Обновлено в 06:00