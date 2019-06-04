Цена на золото продолжает повышаться на торговых рискахРосбалт 03:16

Золото в ходе сегодняшних торгов дорожает, причем рост стоимости фиксируется уже пятую торговую сессию подряд на фоне усиления спроса на этот драгметалл благодаря торговых рискам. К 8:40 мск цена августовского фьючерса на золото поднялась на 0,14% до $1329,75 за тройскую унцию, сообщает ПРАЙМ.

Цена на золото продолжает повышаться на торговых рисках

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