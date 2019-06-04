Финансы
Цена на золото продолжает повышаться на торговых рискахРосбалт 03:16
Золото в ходе сегодняшних торгов дорожает, причем рост стоимости фиксируется уже пятую торговую сессию подряд на фоне усиления спроса на этот драгметалл благодаря торговых рискам. К 8:40 мск цена августовского фьючерса на золото поднялась на 0,14% до $1329,75 за тройскую унцию, сообщает ПРАЙМ.
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Происшествия
В Пензенской области в ДТП с «Газелью» погиб человек
Один человек погиб и 10 пострадали при столкновении грузопассажирской "Газели" и автомобиля Hyundai на 754-м километре федеральной автодороги М-5 "Урал", сообщили РИА Новости в ГИБДД РФ.
Обновлено в 03:51
Происшествия
Число жертв тулунского маньяка возросло до 24
Задержанный после 18 лет поисков серийный насильник из Иркутской области сознался еще в 13 преступлениях, общее число пострадавших достигло 24 человек, среди которых несколько несовершеннолетних девочек, отметили в региональном управлении СКР.
Обновлено в 05:26
Происшествия
На Украине суд арестовал двух полицейских, ранивших ребенка
"Голосеевский районный суд Киева арестовал на 60 суток полицейских, которые застрелили 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком", - сообщил корреспондент телеканала из зала суда.
Обновлено в 04:53
Происшествия
Совладелец S7 Филев поставил вопрос о безопасности SSJ-100
Выступая на заседании подкомиссии по авиационной и космической деятельности РСПП во вторник, Филев, который возглавляет подкомиссию, обратился к замглавы Минтранса РФ Александру Юрчику с вопросом о расследовании авиаинцидента с SSJ-100 авиакомпании "Якутия" в октябре прошлого года: тот выкатился за пределы ВПП в Якутске, при этом была разрушена стойка шасси.
Обновлено в 06:03
Политика
Рада отказалась рассматривать проект Зеленского об импичменте
Верховная рада Украины не включила в повестку дня предложенный президентом Владимиром Зеленским законопроект об импичменте главы государства, передаёт «Укринформ».
Обновлено в 06:41
Технологии
YouTube и Twitch ввели ограничения для несовершеннолетних стримеров
После скандала YouTube ужесточила правила для пользователей и ввела новые меры предосторожности.
Обновлено в 01:59
Происшествия
Вылетевший из Москвы в Берлин Boeing экстренно вернулся во Внуково
Экипаж лайнера Boeing 737-500, вылетевшего в Берлин в 11:16 мск из Внуково, принял решение вернуться обратно после полутора часов полета из-за срабатывания датчика турбонаддува, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 06:28
Финансы
Курс доллара резко отреагировал на капитуляцию ФРС
Курс долларарезко отреагировал в понедельник на заявление президента Федеральной резервной системы Сент-Луиса Джеймса Булларда, что снижение процентной ставки может быть оправдано в ближайшее время, учитывая растущий экономический риск, вызванный напряженностью в мировой торговле, а также слабой инфляцией в США, сообщает Reuters.
Обновлено в 02:55
Шоу-бизнес
Вышедшая замуж за короля Малайзии «Мисс Москва» родила сына
Супруга бывшего короля Малайзии и обладательница титула «Мисс Москва – 2015» Оксана Воеводина родила мальчика.
Обновлено вчера в 14:39
Авто
Kia назовет новый кроссовер Seltos
Компания Kia объявила название нового компактного кроссовера, премьера которого состоится летом 2019 года.
Обновлено в 04:05
Общество
Умерла супруга президента Израиля
Нехама Ривлин, супруга президента Израиля Реувена Ривлина, умерла в возрасте 73 лет, сообщает Haaretz.
Обновлено в 04:02
Общество
ФСБ потребовала ключи шифрования переписки пользователей у «Яндекса»
Почему ФСБ потребовала от "Яндекса" ключи "Яндекс.Почта" и "Яндекс.Диск" находятся в реестре организаторов распространения информации (ОРИ), то есть интернет-площадок, на которых пользователи могут обмениваться сообщениями.
Обновлено в 00:00
Общество
Верховный суд признал законным запрет полицейским на отдых за границей
Верховный суд (ВС) признал законным запрет МВД на выезд за границу сотрудникам, не имеющим допуска к государственной тайне.
Обновлено в 06:39
Энергетика
Сечин сообщил об ущербе имиджу России от российской загрязненной нефти
Глава "Роснефти" Игорь Сечин заявил, что загрязнение нефти, поступающей по по трубопроводу "Дружба" в Белоруссию и страны Европы, нанесло ущерб поставщикам российского сырья и имиджу страны.
Обновлено в 06:37
Кино
Тор из «Мстителей» временно уходит из кино
Австралийский актёр, сыгравший Тора в "Мстителях", Крис Хемсворт временно уходит из кино. Об этом во вторник сообщает Mirror.
Обновлено в 06:00
Армия и оружие
ВСУ обстреляли мечеть в Донецке
Обновлено в 02:33
Хоккей
Тарасенко забросил 11-ю шайбу в текущем розыгрыше Кубка Стэнли
Российский нападающий "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко отметился очередной заброшенной шайбой в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли.
Обновлено вчера в 23:08
Авто
Suzuki назвала стоимость специальной серии кроссовера SX4 для России
Новый кроссовер Suzuki SX4 специальной серии Tabi powered by Pioneer, продажи которого начнутся уже в июне, оценили в 1 615 990 рублей.
Обновлено в 06:05
Происшествия
На шахте «Распадская» в Кузбассе обрушилась порода, погиб человек
При обрушении породы на шахте "Распадская" в Кемеровской области погиб человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 04:00
Шоу-бизнес
Собчак возразила Галкину, назвавшему Малахова главным телесплетником
Телеведущая Ксения Собчак вступилась за коллегу Андрея Малахова, который ранее подвергся резкой критике со стороны юмориста Максима Галкина.
Обновлено вчера в 13:01
Авто
Опубликованы рендеры легендарного УАЗ-469
Независимый промышленный дизайнер представил рендерные изображения культового внедорожника УАЗ-469.
Обновлено вчера в 11:41
Экономика
Счетная палата выявила нарушения в работе ФАС
Счетная палата (СП) по итогам проверки выявила ряд нарушений при исполнении Федеральной антимонопольной службой (ФАС) РФ бюджета за 2018 год, в том числе при создании системы сбора данных о ценах и их сравнения в сфере государственного оборонного заказа и в гражданской сфере (ИАС ГОЗ), сообщается на сайте пресс-службы ведомства.
Обновлено в 05:10
Религия
Мусульмане отмечают Ураза-байрам
Мусульмане 4 июня отмечают один из главных праздников Ураза-байрам, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:44
Наука
Учёные: белое и красное мясо повышают уровень холестерина одинаково
Американские учёные из Научно-исследовательского института при Оклендской детской больнице Калифорнийского университета в Сан-Франциско выяснили, что потребление большого количества красного и белого мяса приводит к повышению уровня холестерина.
Обновлено в 06:26
Гаджеты
IPhone 5S, iPhone 6 и iPhone 6 Plus останутся без iOS 13
Плохие новости для владельцев iPhone 5S, iPhone 6 или iPhone 6 Plus, надеявшихся получить iOS 13 — Apple не будет поддерживать последнюю версию ОС на этих устройствах.
Обновлено в 00:26
Общество
Роскачество выявило кишечную палочку в чайных пакетиках
В ходе проверки листовых и пакетированных сортов черного чая "Роскачество" обнаружило кишечную палочку, говорится в сообщении ТАСС.
Обновлено в 02:19