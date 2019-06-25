Экономика
Золото подорожало до максимума за шесть летИнтерфакс 04:39
Стоимость драгметалла с немедленной поставкой в ходе торгов в Лондоне в понедельник повысилась на 1,4% - до $1439,21 за унцию. Это является максимальным уровнем с мая 2013 года. Президент США Дональд Трамп заявил, что вводит санкции против руководителя Исламской республики Иран аятоллы Али Хаменеи.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 10:56, Вашингтон
Происшествия
В Москве задержали травившего прохожих газировкой грабителя
В Москве задержан мужчина, которого подозревают в серии отравлений горожан с целью грабежа.
Обновлено в 04:17
Политика
Соцопрос: половина жителей Украины выступают за автономию Донбасса
Опрос показал, что не готовы поддержать автономию 30,7% респондентов, при этом точно не поддержали бы — 17,5%, скорее не поддержали бы — 13,2%.
Обновлено в 07:45
Общество
Медведев расширил список профессий селян, предполагающих надбавку к пенсии
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении списка профессий рабочих села, представители которых смогут получать надбавку к пенсии.
Обновлено в 10:24
Происшествия
В Башкирии нашли автомобиль сбежавшей Луизы Хайруллиной
Обновлено в 09:29
Происшествия
В окружении полковника-миллиардера из ФСБ нашлись новые богачи
Бывший начальник банковского отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ России полковник Кирилл Черкалин, обвиняемый в получении взяток в особо крупном размере, незадолго до своего ареста часто общался со следователем полиции одного из округов Москвы, у которой обнаружили дорогую недвижимость в Италии.
Обновлено в 09:42
Политика
Зеленский прокомментировал решение ПАСЕ по России
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал в своем Facebook текущую ситуацию с возвращением российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы.
Обновлено в 05:44
Политика
Зеленский перевел чиновников своей администрации в новый офис
Президент Украины Владимир Зеленский перевел чиновников своей администрации в новосозданный офис главы государства, соответствующие указы опубликованы на сайте президента.
Обновлено в 10:26
Общество
Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублей
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.
Обновлено в 08:59
Армия и оружие
В Совфеде ответили на ультиматум генсека НАТО по ДРСМД
НАТО придется ответить конкретными решениями и мерами, если Россия не вернется к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) до 2 августа, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
Обновлено в 06:43
Политика
В Грузии предложили организовать для россиян шаттлы из Баку и Еревана
Глава организации Шалва Алавердашвили рассказал о необходимости запуска бесплатных автобусных маршрутов из аэропортов Баку, Еревана и турецкого Трабзона.
Обновлено в 01:21
Происшествия
Кличко с семьей спасли с горящей яхты в Средиземном море
Обновлено в 04:27
Шоу-бизнес
Бывшая жена Казаченко сходила на свидание с пасынком Джигарханяна
Бывшая жена Вадима Казаченко Ольга рассказала, как познакомилась с пасынком Армена Джигарханяна Степаном.
Обновлено в 09:39
Политика
Бурджанадзе назвала виновных в порче отношений России и Грузии
Обновлено вчера в 23:12
Шоу-бизнес
Наташа Королева в купальнике «нажрала складочку»
«Нажрала складочку бессовестная девочка!», - говорит певица.
Обновлено в 05:30
Происшествия
В Тольятти убит известный дзюдоист
Обновлено в 03:56
Экономика
Тариф системы «Платон» повысится с 1 июля на 14 копеек
Размер плановой индексации тарифа в государственной системе «Платон» с 1 июля 2019 года составит 14 коп.
Обновлено в 03:26
Политика
Американские СМИ оценили ответ Москвы на русофобский демарш Грузии
Американский портал Eurasianet проанализировал экономические меры, принятые Москвой в отношении Тбилиси.
Обновлено в 05:39
Экономика
На Украине введут в оборот банкноту номиналом 1000 гривен
Нацбанк Украины (НБУ) с 25 октября 2019 года вводит в оборот банкноту номиналом 1000 гривен. Об этом сообщается на сайте Нацбанка.
Обновлено в 06:00
Шоу-бизнес
Сын Дмитрия Харатьяна растет копией отца
Сын известного отечественного актера Дмитрия Харатьяна стал очень похож на отца, что поклонники заметили после недавней публикации в Instagram Марины Майко.
Обновлено в 02:03
Культура
Скончался автомобильный дизайнер Александр Захаров
Сегодня на 70-м году жизни скончался известный художник, дизайнер и иллюстратор Александр Захаров.
Обновлено в 10:16
Шоу-бизнес
Организатор концерта Аллы Пугачевой в Минске раскрыл детали ее райдера
Организаторы концерта Аллы Пугачевой в Минске поделились подробностями райдера известной артистки.
Обновлено в 10:38
Театры
Культурные нормативы появятся в российских школах с 1 сентября
Учебная программа в российских школах с 1 сентября 2019 года будет дополнена культурными нормативами.
Обновлено в 10:08
Авто
Внедорожники УАЗ взобрались на Эльбрус
В прошлый четверг, 20 июня, три внедорожника – УАЗ «Хантер» Экспедиционный, УАЗ «Патриот» Экспедиционный и стандартный УАЗ «Патриот» – добрались до станции «Мир» (3500 м над уровнем моря) самой высокой горной вершины России и Европы.
Обновлено в 03:03
Общество
Выпускница из Екатеринбурга сдала ЕГЭ на 400 баллов
В Екатеринбурге выпускница 9-й гимназии Анастасия Пределина набрала максимальное количество баллов по четырем предметам на Едином госэкзамене (ЕГЭ).
Обновлено вчера в 12:17
Наука
Обнаружен огромный запас пресной воды под Атлантическим океаном
Обновлено вчера в 22:17
Политика
Тимошенко заявила о конце «нормандского формата»
Европейские страны, поддержавшие идею возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы, своим решением показали, что «нормандский формат» прекращает своё существование.
Обновлено в 08:20
Происшествия
Поджигателя церкви в Карелии отправили на принудительное лечение
Обновлено вчера в 13:50