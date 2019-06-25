Экономика
Цена на золото подскочила до максимума за шесть летLife.ru 08:30
Цена на золото с немедленной поставкой на момент закрытия торгов на Лондонской бирже драгметаллов 24 июня подскочила на 1,4%, — до 1439,21 доллара за унцию. Так дорого золото в последний раз стоило в мае 2013 года.
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Политика
Переименование Московского проспекта в проспект Бандеры разделило Киев
Окружной административный суд Киева отменил решение о переименовании Московского проспекта в проспект Степана Бандеры, а также проспект Ватутина в Романа Шухевича.
Обновлено в 16:13
Происшествия
Под Краснодаром произошло массовое отравление водопроводной водой
По предварительной информации, причиной отравления стала некачественная вода, сообщил "Интерфаксу" сотрудник пресс-службы администрации города во вторник.
Обновлено в 15:14
Происшествия
Найдены следы пропавшей с миллионами рублей кассирши из Башкирии
Полиция обнаружила автомобиль кассирши из башкирского города Салават Луизы Хайруллинной, которая исчезла вместе с семьей после хищения более 20 миллионов рублей.
Обновлено в 16:26
Энергетика
Минэнерго и Минфин договорились о механизме компенсации нефтяникам
Минэнерго и Министерство финансов России согласовали источники компенсации нефтяным компаниям за поставки топлива на внутренний рынок в рамках демпфирующего механизма на 2020 год.
Обновлено в 14:11
Происшествия
В Москве задержали травившего прохожих газировкой грабителя
В Москве задержан мужчина, которого подозревают в серии отравлений горожан с целью грабежа.
Обновлено в 04:17
Культура
Посмертный проект Стэна Ли опубликуют в виде книги
Посмертный проект создателя вселенной Marvel Стэна Ли - роман "Уловка света" (A Trick of the Light) будет опубликован в виде книги, сообщает The Guardian.
Обновлено в 13:00
Политика
Соцопрос: половина жителей Украины выступают за автономию Донбасса
Опрос показал, что не готовы поддержать автономию 30,7% респондентов, при этом точно не поддержали бы — 17,5%, скорее не поддержали бы — 13,2%.
Обновлено в 07:45
Политика
Дональд Трамп решил разорвать договор с Японией
Обновлено в 03:20
Политика
Адвокаты бизнесмена Фирташа считают, что суд признает его невиновным
США обвиняют предпринимателя в подкупе официальных лиц Адвокаты украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа отреагировали на решение Верховного суда Австрии, одобрившего ранее экстрадицию их подзащитного в США, сообщает агентство Bloomberg.
Обновлено в 16:18
Политика
Порошенко осудил решение ПАСЕ по России
Мощным вызовом Киеву назвал решение ПАСЕ по возврату российской делегации экс-президент Украины Пётр Порошенко.
Обновлено в 04:03
Происшествия
В Костромской области произошёл пожар в детском лагере
Обновлено в 15:58
Шоу-бизнес
У отца Началовой рак кишечника, сообщили на Первом канале
У отца Юлии Началовой был обнаружен рак кишечника.
Обновлено в 13:36
Экономика
Грузинский лари упал до исторического минимума
Грузинский лари обновил исторический минимум: Национальный банк Грузии во вторник, 25 июня, установил курс на уровне 2,83 лари за доллар США.
Обновлено в 11:54
Происшествия
Медсестра привязала ребенка к кровати в московской больнице
В московской больнице медсестра пыталась привязать ребенка к кровати. Видео, снятое в палате, было размещено в соцсетях.
Обновлено в 08:15
Экономика
Власти Петербурга: специнвестконтракт с Hyundai рассчитан до 2027 года
Специальный инвестиционный контракт (СПИК) Hyundai Motor, подписанный ранее с Минпромторгом РФ и правительством Санкт-Петербурга, рассчитан до 2027 года.
Обновлено в 14:01
Политика
Кикабидзе сделал заявление о противостоянии Грузии и России
Артист Вахтанг Кикабидзе в новом интервью сделал заявление о противостоянии Грузии и России.
Обновлено в 10:35
Политика
Соловьев оскорбил покойного Доренко
Владимир Соловьёв назвал скончавшегося в мае журналиста Сергея Доренко предателем, сообщает Ura.ru.
Обновлено в 02:50
Авто
Раскрыты все характеристики нового кроссовера Kia Seltos
Напомним, в США и Южной Корее продажи KIA Seltos начнутся до конца 2019 года. До России конкурент «Креты» доберется только в 2020 году.
Обновлено вчера в 09:05
Шоу-бизнес
Скончалась актриса Алла Покровская
Актриса театра и кино, вдова Олега Ефремова Алла Покровская умерла в Москве на 82-м году жизни.
Обновлено в 07:24
Здоровье
Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления
Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.
Обновлено вчера в 18:38
Происшествия
В Москве произошел крупный природный пожар
Обновлено в 14:02
Общество
В Петербурге прошел праздник выпускников «Алые паруса»
Кульминацией праздника традиционно стало бриг «Секрет», под алыми парусами вошедший в 22:00 в акваторию Невы в сопровождении салюта, который длился 22 минуты.
Обновлено вчера в 05:00
Политика
Названы поддержавшие возвращение России в ПАСЕ страны
Возвращение России ПАСЕ в ночь на вторник приняла резолюцию, позволяющую россиянам участвовать в июньской сессии.
Обновлено в 14:24
Футбол
Хазри отказался переходить из «Сент-Этьена» в «Краснодар»
Обновлено в 15:58
Авто
Кроссовер Geely Boyue Pro показал, каким станет новый Geely Atlas
Компания Geely официально представит модернизированный кроссовер Boyue Pro 3 июля текущего года.
Обновлено в 02:01
Футбол
Семак: «Пока не думаем об игре с „Локомотивом“»
Думаем о том, чтобы выполнить задачу, которая стоит перед нами на сборах, и том, чтобы как можно меньше футболистов пропускали занятия из-за травм.
Обновлено в 16:00
Хоккей
Сергей Зубов введен в Зал хоккейной славы в Торонто
Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли россиянин Сергей Зубов введен в Зал хоккейной славы в Торонто.
Обновлено в 15:48
Общество
Россиянин Кононенко установил рекорд суммарного пребывания на МКС
Кононенко вместе с канадцем Давидом Сен-Жаком и американкой Энн Макклейн приземлились в Казахстане в спускаемом аппарате корабля "Союз МС-11" после семимесячного пребывания на МКС.
Обновлено в 14:00
Общество
Росреестр изменил информацию об особняке главы московского ФСБ
Росреестр внес поправки через несколько дней после публикации совместного расследования ряда изданий, в которой говорилось об особняках офицеров ФСБ.
Обновлено в 05:00