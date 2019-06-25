Цена на золото подскочила до максимума за шесть летLife.ru 08:30

Цена на золото с немедленной поставкой на момент закрытия торгов на Лондонской бирже драгметаллов 24 июня подскочила на 1,4%, — до 1439,21 доллара за унцию. Так дорого золото в последний раз стоило в мае 2013 года.

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