Финансы
Цена на золото подскочила до максимума за шесть летLife.ru вчера в 08:30
Цена на золото с немедленной поставкой на момент закрытия торгов на Лондонской бирже драгметаллов 24 июня подскочила на 1,4%, — до 1439,21 доллара за унцию. Так дорого золото в последний раз стоило в мае 2013 года.
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 03:44, Вашингтон
Политика
ПАСЕ рекомендовали восстановить полномочия России
Мониторинговый комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) рекомендовал подтвердить полномочия российской делегации.
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Общество
Вода в Байкале оказалась токсичной
Концентрации выделяющих токсины бактерий в Байкале достигли предельных значений, теперь эта вода опасна.
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Создали приложение, которое стирает лишних людей с фотографии: доступно в App Store.
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В Харькове вернули таблички с названием проспекта маршала Жукова
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Обновлено в 02:19
Армия и оружие
В ЛНР заявили об отступлении ВСУ с позиций в Донбассе
Обновлено вчера в 17:35
Общество
Суд в США отказался отклонить иск миллиардера Рыболовлева к Sotheby’s
Федеральный суд в Нью-Йорке отказался отклонить иск российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева к аукционному дому Sotheby's на 380 миллионов долларов, говорится в решении судьи Джесси Фурмана.
Обновлено вчера в 17:19
Общество
Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублей
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 08:59
Политика
В России снова могут запретить поставки грузинского вина
Ранее после протестов в Тбилиси Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям с 8 июля летать в Грузию.
Обновлено в 01:45
Наука
Ученые раскрыли новый механизм старения
Ученые Университета Монаша (Австралия) определили факторы, которые влияют на старение иммунной системы.
Обновлено в 01:05
Происшествия
В Саратове предотвратили теракт
В Саратове ФСБ предотвратила теракт в людном месте, который готовил член "Исламского государства"*, сообщает Центр общественных связей службы безопасности.
Обновлено в 03:31
Происшествия
Найдены следы пропавшей с миллионами рублей кассирши из Башкирии
Полиция обнаружила автомобиль кассирши из башкирского города Салават Луизы Хайруллиной, которая исчезла вместе с семьей после хищения более 20 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 16:26
Политика
Глава OMV допустил перенос запуска «Северного потока-2» из-за Дании
Австрийская нефтегазовая компания OMV допускает, что газопровод «Северный поток-2» будет запущен позже запланированного срока, если Дания затянет согласование маршрута газопровода в водах страны.
Обновлено в 03:32
Экономика
Гендиректор «Магнита» Ольга Наумова ушла из компании
Обновлено в 03:10
Игры
В Steam стартовала летняя распродажа
25 июня в сервисе Steam началась летняя распродажа. Она продлится до 9 июля, 20:00 мск.
Обновлено вчера в 14:24
Происшествия
Под Краснодаром произошло массовое отравление водопроводной водой
Обновлено вчера в 15:14
Общество
Красноярским выпускникам подарили торт «с надгробиями»
Идея подарить выпускникам красноярской школы №143 торт с фотографиями детей, похожими на надгробия, принадлежит родителям учащихся, сообщили РИА Новости в учебном заведении.
Обновлено в 03:37
Экономика
Биткоин впервые за полтора года подорожал до 13 тысяч долларов
Самая популярная криптовалюта — биткоин — впервые с 20 января прошлого года подорожал до 13 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 03:28
Кино
Умер актер и режиссер Валерий Харченко
Обновлено вчера в 21:13
Происшествия
Двухлетний россиянин два дня просидел в квартире с телом отца
Полицейские и спасатели вызволили из квартиры в городе Назарово Красноярского края двухлетнего мальчика, который два дня находился наедине с мертвым отцом, рассказали РИА Новости в краевом главке МВД.
Обновлено в 02:36
Политика
Виктория Скрипаль подозревает экс-офицера ГРУ в сговоре с Лондоном
Родственница Сергея Скрипаля уверена, что бывший офицер ГРУ и его дочь находятся под тщательным контролем и в разных местах.
Обновлено в 01:41
Музыка
Погиб экс-гитарист «Песняров» Аркадий Ивановский
Экс-гитарист ВИА "Песняры" Аркадий Ивановский трагически погиб, передает агенство "БелТА". Сообщается, что 24 июня музыкант утонул.
Обновлено в 03:33
Экономика
В Госдуме назвали способ снизить цены на золотые слитки для россиян
Государственная дума рассмотрит законопроекты, которыми планируется повысить привлекательность инвестиций в золотые слитки у россиян.
Обновлено вчера в 13:46
Наука
Ученые: Если мамонты возродятся, их можно было бы расселить в Сибири
Эксперты уверены, что в Сибири может появиться экосистема, снова пригодная для жизни мамонта.
Обновлено в 03:16
Политика
Вдова Доренко ответила на нападки Соловьева в адрес ее мужа
Обновлено вчера в 16:31
Экономика
Экс-главу «Росгеологии» назначили первым вице-президентом Газпромбанка
Бывший руководитель «Росгеологии» Роман Панов перешел в Газпромбанк, он будет занимать в кредитной организации должность первого вице-президента.
Обновлено в 03:18
Авто
Представлен новый Ford Puma: теперь это кроссовер
Постепенно Puma заменит EcoSport и на других рынках, хотя для России это уже неактуально: у нас Ford прекратил выпуск легковых автомобилей и свернет бизнес после распродажи складских запасов.
Обновлено в 03:13
Финансы
Курс евро снижается на открытии торгов
На открытии торгов в среду, 26 июня, рубль снижается к доллару и растёт к евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 03:05
Шоу-бизнес
Петросян высмеял отравление Бари Алибасова
Юморист Евгений Петросян в инстаграме заявил, что отравление продюсера Бари Алибасова напомнило ему старую шутку.
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