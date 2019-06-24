Цена на золото подскочила до максимума за шесть летLife.ru вчера в 08:30

Цена на золото с немедленной поставкой на момент закрытия торгов на Лондонской бирже драгметаллов 24 июня подскочила на 1,4%, — до 1439,21 доллара за унцию. Так дорого золото в последний раз стоило в мае 2013 года.

Цена на золото подскочила до максимума за шесть лет

Политика ПАСЕ рекомендовали восстановить полномочия России Мониторинговый комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) рекомендовал подтвердить полномочия российской делегации.

Общество Вода в Байкале оказалась токсичной Концентрации выделяющих токсины бактерий в Байкале достигли предельных значений, теперь эта вода опасна.

Гаджеты Появилось приложение, которое стирает людей с фотографии Создали приложение, которое стирает лишних людей с фотографии: доступно в App Store.

Происшествия В Харькове вернули таблички с названием проспекта маршала Жукова Неизвестные в ночь на среду поменяли таблички с названием проспекта Григоренко на проспект маршала Жукова в Харькове, передает местное издание "UA:Харьков".

Общество Суд в США отказался отклонить иск миллиардера Рыболовлева к Sotheby’s Федеральный суд в Нью-Йорке отказался отклонить иск российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева к аукционному дому Sotheby's на 380 миллионов долларов, говорится в решении судьи Джесси Фурмана.

Общество Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублей Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.

Политика В России снова могут запретить поставки грузинского вина Ранее после протестов в Тбилиси Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям с 8 июля летать в Грузию.

Наука Ученые раскрыли новый механизм старения Ученые Университета Монаша (Австралия) определили факторы, которые влияют на старение иммунной системы.

Происшествия В Саратове предотвратили теракт В Саратове ФСБ предотвратила теракт в людном месте, который готовил член "Исламского государства"*, сообщает Центр общественных связей службы безопасности.

Происшествия Найдены следы пропавшей с миллионами рублей кассирши из Башкирии Полиция обнаружила автомобиль кассирши из башкирского города Салават Луизы Хайруллиной, которая исчезла вместе с семьей после хищения более 20 миллионов рублей.

Политика Глава OMV допустил перенос запуска «Северного потока-2» из-за Дании Австрийская нефтегазовая компания OMV допускает, что газопровод «Северный поток-2» будет запущен позже запланированного срока, если Дания затянет согласование маршрута газопровода в водах страны.

Игры В Steam стартовала летняя распродажа 25 июня в сервисе Steam началась летняя распродажа. Она продлится до 9 июля, 20:00 мск.

Общество Красноярским выпускникам подарили торт «с надгробиями» Идея подарить выпускникам красноярской школы №143 торт с фотографиями детей, похожими на надгробия, принадлежит родителям учащихся, сообщили РИА Новости в учебном заведении.

Экономика Биткоин впервые за полтора года подорожал до 13 тысяч долларов Самая популярная криптовалюта — биткоин — впервые с 20 января прошлого года подорожал до 13 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.

Происшествия Двухлетний россиянин два дня просидел в квартире с телом отца Полицейские и спасатели вызволили из квартиры в городе Назарово Красноярского края двухлетнего мальчика, который два дня находился наедине с мертвым отцом, рассказали РИА Новости в краевом главке МВД.

Политика Виктория Скрипаль подозревает экс-офицера ГРУ в сговоре с Лондоном Родственница Сергея Скрипаля уверена, что бывший офицер ГРУ и его дочь находятся под тщательным контролем и в разных местах.

Музыка Погиб экс-гитарист «Песняров» Аркадий Ивановский Экс-гитарист ВИА "Песняры" Аркадий Ивановский трагически погиб, передает агенство "БелТА". Сообщается, что 24 июня музыкант утонул.

Экономика В Госдуме назвали способ снизить цены на золотые слитки для россиян Государственная дума рассмотрит законопроекты, которыми планируется повысить привлекательность инвестиций в золотые слитки у россиян.

Экономика Экс-главу «Росгеологии» назначили первым вице-президентом Газпромбанка Бывший руководитель «Росгеологии» Роман Панов перешел в Газпромбанк, он будет занимать в кредитной организации должность первого вице-президента.

Авто Представлен новый Ford Puma: теперь это кроссовер Постепенно Puma заменит EcoSport и на других рынках, хотя для России это уже неактуально: у нас Ford прекратил выпуск легковых автомобилей и свернет бизнес после распродажи складских запасов.

Финансы Курс евро снижается на открытии торгов На открытии торгов в среду, 26 июня, рубль снижается к доллару и растёт к евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.