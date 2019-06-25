Экономика

Цена на золото побила многолетний рекордLenta.ru вчера в 10:02

Стоимость золота на бирже в Лондоне в понедельник, 24 июня, установила максимум за шесть лет.
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Золото поднялось в цене до максимума за 6 лет

Росбалтвчера в 05:41

Эксперты назвали причины роста цен на золото

ТАССвчера в 13:44

Цена на золото побила многолетний рекорд

Lenta.ruвчера в 10:02

Эксперты предрекли рост цены на золото

News.ru00:09

Золото подорожало до максимума за шесть лет

РБКвчера в 06:30

Золото начало резко дорожать

Европейско-Азиатские новости24 июня в 00:02

Золотая осень: подорожание драгметалла предрекает новый кризис

Известия23 июня в 17:02
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 00:23, Вашингтон
Политика

Названы поддержавшие РФ в ПАСЕ страны

По данным телеканала, возвращение России единогласно поддержали парламентарии из 12 стран, в частности, делегации Испании, Франции и Турции.
Обновлено вчера в 21:37
Армия и оружие

В Конгрессе США предложили запретить Трампу воевать с Ираном

Два американских конгрессмена предложили поправку к военному бюджету, запрещающие президенту США Дональду Трампу начинать военную операцию против Ирана, говорится в официальном заявлении одного из инициаторов поправки демократа Ро Ханна.
Обновлено вчера в 22:47
Транспорт

Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера

«Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. руб. или даже лишить прав», — передаёт издание.
Обновлено вчера в 18:14
Авто

Как могла бы выглядеть альтернатива седану Aurus Senat от ЗИС

Российский дизайнер Сергей Баринов опубликовал новый проект, в котором продемонстрировал премиальный седан, который во многом оказался похож на классические автомобили ЗИС, возившие партийную верхушку.
Обновлено вчера в 09:07
Происшествия

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,6

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло во вторник у побережья Камчатки. Об этом сообщила Геологическая служба США.
Обновлено вчера в 05:36
Футбол

«Эвертон» выкупил Андре Гомеша у «Барселоны»

Полузащитник Андре Гомеш подписал постоянный контракт с «Эвертоном».
Обновлено вчера в 15:52
Происшествия

Экспертиза установила состав изъятых у московского отравителя веществ

Среди веществ, изъятых у мужчины, который подозревается в отравлении в Москве людей газировкой с транквилизаторами и последующим ограблением потерпевших, экспертиза выявила феназепам, клозапин и трамадол.
Обновлено вчера в 20:59
Экономика

Эксперты назвали регионы, где жители переплатили за услуги ЖКХ

В целом сумму долгов по ЖКХ эксперты считают средней за последние шесть лет: больше всего жители страны недоплачивали в 2016 году - свыше 147 миллиардов рублей, а меньше всего - в 2017 году (108,6 миллиарда).
Обновлено вчера в 20:15
Футбол

«Зенит» обыграл «Левски» благодаря голу Азмуна

Обновлено вчера в 13:52
Наука

Кофе помогает бороться с диабетом и ожирением

Исследователи из Ноттингемского университета в Великобритании пришли к заключению, что кофе помогает бороться с диабетом и ожирением.
Обновлено 24 июня в 13:47
Общество

Алибасов рассказал о своём состоянии после выписки из больницы

Обновлено вчера в 22:28
Шоу-бизнес

Умер актер и режиссер Валерий Харченко

Обновлено вчера в 21:13
Политика

Австрия одобрила экстрадицию Фирташа в США

Верховный суд Австрии на заседании 25 июня одобрил экстрадицию украинского предпринимателя Дмитрия Фирташа в США, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 07:09
Общество

Минпромторг прокомментировал сообщения о расходах на командировки

Во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на Transparency International Russia написала, что в 2016-2017 годах Минпромторг потратил на проживание своих сотрудников в зарубежных отелях во время командировок более 19 миллионов рублей, при этом глава ведомства Денис Мантуров часто ночевал в номерах, стоимость которых достигает нескольких сотен тысяч рублей за ночь.
Обновлено вчера в 06:18
Происшествия

В Новосибирске на улице застрелили мужчину

В Новосибирске на улице Гоголя неизвестный застрелил человека.
Обновлено вчера в 23:38
Общество

Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 08:59
Происшествия

Найдены следы пропавшей с миллионами рублей кассирши из Башкирии

Полиция обнаружила автомобиль кассирши из башкирского города Салават Луизы Хайруллиной, которая исчезла вместе с семьей после хищения более 20 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 16:26
Политика

В России приготовились запретить грузинское вино

Доля грузинских вин в ассортименте крупных российских торговых сетей — Auchan, X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») и «Ленты» — составляет от пяти до девяти процентов.
Обновлено вчера в 18:33
Происшествия

Мать десятерых детей умерла в нижегородском СИЗО

Обновлено вчера в 12:01
Футбол

Мбаппе хочет сыграть на Олимпиаде-2020

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе сообщил, что он хочет сыграть за сборную Франции на Олимпийских играх 2020 года.
Обновлено вчера в 16:02
Здоровье

ОНФ в Курганской области помог разобраться с вопросом нехватки вакцин от полиомиелита в Куртамышской ЦРБ

Эксперты Общероссийского народного фронта в Курганской области помогли разобраться с вопросом нехватки вакцин от полиомиелита в Куртамышской центральной районной больнице.
Обновлено вчера в 12:13
Общество

В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол авто

В Госдуму РФ от фракции ЛДПР поступил законопроект об отмене штрафов за тонировку стекол автомобилей.
Обновлено 24 июня в 00:22
Общество

Омск попал в десятку самых агрессивных городов

Третье место досталось Челябинску. Омск же попал в десятку самых агрессивных городов, расположившись на девятом месте.
Обновлено вчера в 23:16
Армия и оружие

Дивизионы С-300 и «Панцирь-С» заступили на боевое дежурство в ЦВО

Обновлено вчера в 22:44
Авто

BMW показала концепт-кар Vision M NEXT

Компания BMW представила новый концепт-кар Vision M NEXT — автомобиль дебютировал на мероприятии #NEXTGen в Мюнхене.
Обновлено вчера в 08:59
Финансы

В конгрессе предупредили о росте госдолга США до 144% ВВП к 2049 году

К 2049 году размер госдолга США может достичь «беспрецедентного уровня» и составить 144% от ВВП страны, следует из расчетов управления конгресса по бюджету (CBO), передает CNN.
Обновлено вчера в 23:39
Футбол

Сборные Ганы и Бенина сыграли вничью в матче Кубка африканских наций

В матче 1-го тура группового этапа Кубка африканских наций сборная Ганы встречалась с национальной командой Бенина.
Обновлено вчера в 17:52
Шоу-бизнес

У отца Юлии Началовой обнаружили рак

Отец Юлии Началовой признался, что тогда все было как во сне, потому что они были невменяемы после смерти дочери.
Обновлено вчера в 14:12
Политика

Пушков высмеял реакцию Украины на возвращение России в ПАСЕ

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал реакцию украинского МИДа на решение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) восстановить в правах российскую делегацию.
Обновлено вчера в 20:42
Политика

Суд удовлетворил жалобу Савченко на свой арест

Конституционный суд Украины удовлетворил жалобу народного депутата Надежды Савченко о признании неконституционной статьи, по которой она была арестована.
Обновлено вчера в 12:37
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