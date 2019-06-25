Цена на золото побила многолетний рекордLenta.ru вчера в 10:02

Стоимость золота на бирже в Лондоне в понедельник, 24 июня, установила максимум за шесть лет.

Политика Названы поддержавшие РФ в ПАСЕ страны По данным телеканала, возвращение России единогласно поддержали парламентарии из 12 стран, в частности, делегации Испании, Франции и Турции.

Армия и оружие В Конгрессе США предложили запретить Трампу воевать с Ираном Два американских конгрессмена предложили поправку к военному бюджету, запрещающие президенту США Дональду Трампу начинать военную операцию против Ирана, говорится в официальном заявлении одного из инициаторов поправки демократа Ро Ханна.

Транспорт Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера «Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. руб. или даже лишить прав», — передаёт издание.

Авто Как могла бы выглядеть альтернатива седану Aurus Senat от ЗИС Российский дизайнер Сергей Баринов опубликовал новый проект, в котором продемонстрировал премиальный седан, который во многом оказался похож на классические автомобили ЗИС, возившие партийную верхушку.

Происшествия У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,6 Землетрясение магнитудой 6,6 произошло во вторник у побережья Камчатки. Об этом сообщила Геологическая служба США.

Происшествия Экспертиза установила состав изъятых у московского отравителя веществ Среди веществ, изъятых у мужчины, который подозревается в отравлении в Москве людей газировкой с транквилизаторами и последующим ограблением потерпевших, экспертиза выявила феназепам, клозапин и трамадол.

Экономика Эксперты назвали регионы, где жители переплатили за услуги ЖКХ В целом сумму долгов по ЖКХ эксперты считают средней за последние шесть лет: больше всего жители страны недоплачивали в 2016 году - свыше 147 миллиардов рублей, а меньше всего - в 2017 году (108,6 миллиарда).

Наука Кофе помогает бороться с диабетом и ожирением Исследователи из Ноттингемского университета в Великобритании пришли к заключению, что кофе помогает бороться с диабетом и ожирением.

Политика Австрия одобрила экстрадицию Фирташа в США Верховный суд Австрии на заседании 25 июня одобрил экстрадицию украинского предпринимателя Дмитрия Фирташа в США, передает ТАСС.

Общество Минпромторг прокомментировал сообщения о расходах на командировки Во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на Transparency International Russia написала, что в 2016-2017 годах Минпромторг потратил на проживание своих сотрудников в зарубежных отелях во время командировок более 19 миллионов рублей, при этом глава ведомства Денис Мантуров часто ночевал в номерах, стоимость которых достигает нескольких сотен тысяч рублей за ночь.

Происшествия В Новосибирске на улице застрелили мужчину В Новосибирске на улице Гоголя неизвестный застрелил человека.

Общество Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублей Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.

Происшествия Найдены следы пропавшей с миллионами рублей кассирши из Башкирии Полиция обнаружила автомобиль кассирши из башкирского города Салават Луизы Хайруллиной, которая исчезла вместе с семьей после хищения более 20 миллионов рублей.

Политика В России приготовились запретить грузинское вино Доля грузинских вин в ассортименте крупных российских торговых сетей — Auchan, X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») и «Ленты» — составляет от пяти до девяти процентов.

Футбол Мбаппе хочет сыграть на Олимпиаде-2020 Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе сообщил, что он хочет сыграть за сборную Франции на Олимпийских играх 2020 года.

Здоровье ОНФ в Курганской области помог разобраться с вопросом нехватки вакцин от полиомиелита в Куртамышской ЦРБ Эксперты Общероссийского народного фронта в Курганской области помогли разобраться с вопросом нехватки вакцин от полиомиелита в Куртамышской центральной районной больнице.

Общество В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол авто В Госдуму РФ от фракции ЛДПР поступил законопроект об отмене штрафов за тонировку стекол автомобилей.

Общество Омск попал в десятку самых агрессивных городов Третье место досталось Челябинску. Омск же попал в десятку самых агрессивных городов, расположившись на девятом месте.

Авто BMW показала концепт-кар Vision M NEXT Компания BMW представила новый концепт-кар Vision M NEXT — автомобиль дебютировал на мероприятии #NEXTGen в Мюнхене.

Финансы В конгрессе предупредили о росте госдолга США до 144% ВВП к 2049 году К 2049 году размер госдолга США может достичь «беспрецедентного уровня» и составить 144% от ВВП страны, следует из расчетов управления конгресса по бюджету (CBO), передает CNN.

Футбол Сборные Ганы и Бенина сыграли вничью в матче Кубка африканских наций В матче 1-го тура группового этапа Кубка африканских наций сборная Ганы встречалась с национальной командой Бенина.

Шоу-бизнес У отца Юлии Началовой обнаружили рак Отец Юлии Началовой признался, что тогда все было как во сне, потому что они были невменяемы после смерти дочери.

Политика Пушков высмеял реакцию Украины на возвращение России в ПАСЕ Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал реакцию украинского МИДа на решение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) восстановить в правах российскую делегацию.