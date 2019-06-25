Финансы

Золото подорожало до шестилетнего максимумаМетагазета вчера в 11:32

На торгах в Лондоне (Великобритания) золото подорожало до максимума за период, начиная с мая 2013 года. Стоимость драгоценного металла с немедленной поставкой сегодня повысилась на 1,4% — до $1439,21 за унцию.
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