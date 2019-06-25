Финансы
Золото подорожало до шестилетнего максимумаМетагазета вчера в 11:32
На торгах в Лондоне (Великобритания) золото подорожало до максимума за период, начиная с мая 2013 года. Стоимость драгоценного металла с немедленной поставкой сегодня повысилась на 1,4% — до $1439,21 за унцию.
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Шоу-бизнес
Скончалась актриса Алла Покровская
Обновлено вчера в 07:24
Транспорт
Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера
«Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. рублей или даже лишить прав», — передаёт издание.
Обновлено вчера в 18:14
Здоровье
Тюменские хирурги удалили 15-килограммовую опухоль мужчине
Обновлено в 01:35
Энергетика
Цена на нефть марки Brent поднялась до $65,51 за баррель
Обновлено 24 июня в 01:41
Политика
В России снова могут запретить грузинское вино
Предыдущий конфликт между Москвой и Тбилиси уже приводил к запрету импорта из Грузии вина, который продлился с 2006 года по 2013-й.
Обновлено вчера в 19:39
Общество
Дрон-наноразведчик показали на «Армии-2019»
Технополис «Эра» представил на форуме «Армия-2019» две модификации дрона-наноразведчика.
Обновлено в 01:59
Экономика
Стоимость биткоина впервые с января 2018 г превысила отметку в $12 тыс
Стоимость биткоина впервые с 28 января 2018 года преодолела отметку в $12 тыс.
Обновлено в 00:47
Армия и оружие
В России появится аналог американской летающей батареи АС-130
В России работают над созданием аналога американского самолета непосредственной поддержки сухопутных войск на поле боя АС-130.
Обновлено в 01:57
Общество
В Росмолодежи рассказали о возможном снижении возраста совершеннолетия
Глава Росмолодежи Александр Бугаев рассказал о предпосылках к снижению возраста совершеннолетия с 18 лет до более молодого возраста.
Обновлено в 00:31
Происшествия
Ребенок в Красноярском крае два дня провел в квартире с мертвым отцом
Двухлетний мальчик двое суток провел один в квартире с умершим отцом в городе Назарово Красноярского края.
Обновлено в 01:36
Экономика
Эксперты назвали регионы, где жители переплатили за услуги ЖКХ
В целом сумму долгов по ЖКХ эксперты считают средней за последние шесть лет: больше всего жители страны недоплачивали в 2016 году - свыше 147 миллиардов рублей, а меньше всего - в 2017 году (108,6 миллиарда).
Обновлено вчера в 20:15
Здоровье
Столичные хирурги удалили пациенту тромб и спасли его от смерти из-за некроза кишки
Отмечается, что 33-летнего пациента с острыми болями в животе доставила в больницу им. Н.Баумана бригада скорой помощи.
Обновлено в 02:00
Экономика
Бибикова рассказала о новом порядке индексации пенсий
С января 2019 года в России введён новый порядок индексации пенсий.
Обновлено вчера в 08:36
Транспорт
Москва обновляет автобусный парк новыми моделями
До конца года планируется обновить автобусный парк еще на 700 машин.
Обновлено в 01:08
Политика
Шеф протокола Трампа отстранен от работы перед G20
Шеф протокола лидера Соединенных Штатов Дональда Трампа Шон Лоулер освобожден с должности перед саммитом "большой двадцатки" в Осаке.
Обновлено вчера в 21:20
Шоу-бизнес
Саша Савельева получила звание «Мама года»
Обновлено вчера в 15:58
Происшествия
В Новосибирске неизвестный застрелил мужчину на улице
Полиция и следователи в Новосибирске разыскивают неизвестного, застрелившего мужчину на улице Гоголя, сообщает СУСК по области.
Обновлено вчера в 23:07
Шоу-бизнес
Ксения Собчак подверглась критике со стороны подписчиков
Обновлено в 01:31
Происшествия
Экс-строитель космодрома Восточный получил условный срок за растрату
Обновлено вчера в 22:08
Футбол
Бакаев: уверен, что матчи в Австрии станут полезными для «Спартака»
Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев поделился ожиданиями от Кубка Париматч Премьер, матчи которого будут сыграны в Австрии с 26 июня по 4 июля.
Обновлено в 00:07
Армия и оружие
Войска ЦВО приведены в полную боевую готовность по поручению Путина
Обновлено 24 июня в 05:30
Происшествия
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,3
На Камчатке во вторник, 25 июня, произошло землетрясение магнитудой 6,3. Об этом сообщается на сайте Геологической службы США (USGS).
Обновлено вчера в 06:07
Технологии
На ЕГЭ разрешат пользоваться интернетом
На ЕГЭ и ОГЭ по гуманитарным предметам хотят разрешить поиск информации в интернете.
Обновлено вчера в 19:14
Футбол
«Милан» заинтересован в переходе Фекира
Форвард «Лиона» Набиль Фекир вошел в сферу интересов «Милана».
Обновлено вчера в 23:57
Политика
Вдова Доренко ответила на нападки Соловьева в адрес ее мужа
Обновлено вчера в 16:31
Политика
Суд в Киеве отменил присвоение двум проспектам имен Бандеры и Шухевича
Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского горсовета о присвоении двум проспектам имен Степана Бандеры и Романа Шухевича, пишет УНИАН со ссылкой на адвоката Дмитрия Биловчука.
Обновлено вчера в 17:39
Происшествия
На Выборгском шоссе загорелся автосалон Ford
Информации о пострадавших пока не поступало. Ночью 26 июня в автосалоне Ford на Выборгском шоссе произошло возгорание.
Обновлено вчера в 22:53
Происшествия
К пыткам испытывают противоречивые чувства
Еще 39% россиян считают, что бороться с пытками не стоит, так как это может негативным образом повлиять на раскрываемость преступлений.
Обновлено в 01:38
Политика
США выделят Украине деньги на постройку складов для боеприпасов
За минувшие 14 лет американцы выделили Украине 40 миллионов долларов, чтобы Киев уничтожил оружие и боеприпасы, оставшиеся со времен Советского Союза.
Обновлено вчера в 20:41