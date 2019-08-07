Финансы

Цена на золото достигла шестилетнего максимумаVSE42 Новости 10:58

Стоимость декабрьских фьючерсов на золото привесила 1,5 тысяч долларов за унцию впервые с 2013 года.
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Цена на золото впервые за шесть лет превысила $1500 за унцию

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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 22:08, Вашингтон
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