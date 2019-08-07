Финансы
Цена на золото достигла шестилетнего максимумаVSE42 Новости 10:58
Стоимость декабрьских фьючерсов на золото привесила 1,5 тысяч долларов за унцию впервые с 2013 года.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 22:08, Вашингтон
Армия и оружие
Германия приостанавливает эксплуатацию боевых вертолётов Tiger
Вооружённые силы ФРГ обнаружили дефект крепёжных болтов в боевых вертолётах Tiger.
Обновлено в 12:00
Кино
Новым президентом Американской киноакадемии избран Дэвид Рубин
Новым президентом Американской академии кинематографических искусств и наук стал кастинг-директор и продюсер Дэвид Рубин.
Обновлено в 14:48
Армия и оружие
Турция и США договорились о зоне безопасности на севере Сирии
Турция и США достигли соглашения по вопросу организации зоны безопасности в северных районах Сирии, сообщает 7 августа агентство Anadolu Ajansı со ссылкой на турецкое военное ведомство.
Обновлено в 10:54
Происшествия
В Киргизии взяли штурмом резиденцию экс-президента Атамбаева
В киргизском селе Кой-Таш спецназ взял штурмом резиденцию экс-президента Кыргызтана Алмазбека Атамбаева.
Обновлено в 11:10
Общество
Кому повезет больше всех в августе, по мнению астрологов
Наибольшая же удача ждет Дев в делах любви. А кроме того, наконец-то будет достигнута полная гармония с собой и окружающим миром.
Обновлено 05 августа в 05:14
Общество
Власти сообщили о штатной работе транспорта в Приморье после шторма
Тропический шторм "Франциско", смещаясь вдоль южного побережья Приморья, ночью четверга принёс в регион до 60% месячной нормы осадков.
Обновлено в 20:24
Футбол
Кононов считает «Спартак» и «Тун» равными командами
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов поделился ожиданиями от первого матча третьего квалификационного раунда футбольной Лиги Европы со швейцарским «Туном».
Обновлено в 14:31
Политика
Зеленский заявил, что Крым вернется в состав Украины
Подконтрольный России Крым под возвратится под юрисдикцию Украины. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский.
Обновлено в 11:05
Космос
Петербургские астрономы уточнили траекторию миллионов звезд
Астрономам из Санкт-Петербургского государственного университета европейскими коллегами была передана информация, полученная от космического телескопа Gaia (Global Astrometric Interferometer for Astrophysics).
Обновлено в 14:35
Экономика
Минздрав объяснил срыв госзакупок жизненно важных лекарств
Минздрав объяснил, что срыв госзакупок жизненно важных лекарств происходит из-за того, что заказчики неверно толкуют законы в сфере госзакупок.
Обновлено в 11:50
Футбол
«Галатасарай» завоевал Суперкубок Турции
Галатасарай обыграл Акхисарспор в матче за Суперкубок Турции 1:0. Единственный мяч на 39-й минуте забил Юнес Беланда.
Обновлено в 18:45
Здоровье
Малахов опроверг заявление ведущего «Би-би-си» о толстых людях
Автор книг о здоровом образе жизни, травник Геннадий Малахов в беседе с iReactor опроверг мнение ведущего «Би-би-си» Майкла Бюерка, который заявил, что Национальной службе здравоохранения не стоит тратить деньги на лечение полных людей.
Обновлено в 14:45
Культура
Церемония вручения премии Emmy пройдет без ведущего
В последний раз Emmy вручали без ведущего в 2003 году Глава телеканала Fox Entertainment Чарли Колиер сообщил, что американская телевизионная премия Emmy Awards пройдет в сентябре без ведущего, пишет Variety.
Обновлено в 19:54
Политика
Школьникам предложат Конституцию в стихах
В новом учебном году школьники могут начать изучать Конституцию РФ по специальному пособию в стихах и картинках.
Обновлено в 10:12
Армия и оружие
Пентагон заявил о возрождении ИГ в Ираке и Сирии
Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» (ИГ) начала укреплять подпольную сеть в Сирии и Ираке, говорится в докладе (.pdf) генерального инспектора Пентагона Гленна Файна по итогам операции «Непоколебимая решимость» за последний квартал.
Обновлено вчера в 21:59
Технологии
«Гагаринский старт» на Байконуре закроют на модернизацию
«Гагаринский старт» на космодроме Байконур модернизируют для пусков новых ракет «Союз-2» к 2023 году, сообщили «РИА Новости» в аэрокосмическом комитете Министерства аэрокосмической промышленности Казахстана (Казкосмос).
Обновлено в 21:59
Здоровье
Эксперт ВОЗ рассказал, можно ли получить рак легких от кальяна
Одной из основных предотвратимых причин заболевания раком легких у человека является употребление табака.
Обновлено в 20:35
Политика
Порошенко ночью вернулся на Украину
Обновлено в 01:30
Происшествия
Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга
Обновлено в 08:21
Происшествия
В массовой драке в Петербурге один человек получил ножевое ранение
Драка с применением холодного оружия произошла возле моста Александра Невского в Санкт-Петербурге вечером 7 августа, в результате один человек попал в больницу с ножевым ранением.
Обновлено в 16:01
Политика
Власти Венесуэлы прервали переговоры с оппозицией
Как сообщалось, как минимум два раунда непрямых переговоров между властями Венесуэлы и представителями оппозиции прошли в мае текущего года в Осло при посредничестве правительства Норвегии, новый этап диалога начался в начале июля на Барбадосе.
Обновлено в 21:23
Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено в 05:20
Происшествия
В Магадане застрелили медведя, зашедшего в центр города
Юный медведь зашел в Магадан, добежал до центра города и был застрелен у одной из школ, сообщили РИА Новости представители охотуправления правительства региона и управления МВД.
Обновлено в 21:04
Политика
Зеленский заблудился у президентского дворца в Анкаре
Обновлено в 12:07
Политика
Коломойский заявил, что Украине «до задницы» российский газ
Украинский олигарх Игорь Коломойский в интервью РБК рассказал о том, нужен ли Киеву российский газ.
Обновлено вчера в 06:54
Политика
ЦИК окончательно отказал Гудкову и Соболь в регистрации
Обновлено в 08:34
Политика
Артемий Лебедев заявил, что покинул Россию
Обновлено вчера в 14:30