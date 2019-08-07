Стоимость декабрьских фьючерсов на золото привесила 1,5 тысяч долларов за унцию впервые с 2013 года.

Армия и оружие Германия приостанавливает эксплуатацию боевых вертолётов Tiger Вооружённые силы ФРГ обнаружили дефект крепёжных болтов в боевых вертолётах Tiger.

Кино Новым президентом Американской киноакадемии избран Дэвид Рубин Новым президентом Американской академии кинематографических искусств и наук стал кастинг-директор и продюсер Дэвид Рубин.

Армия и оружие Турция и США договорились о зоне безопасности на севере Сирии Турция и США достигли соглашения по вопросу организации зоны безопасности в северных районах Сирии, сообщает 7 августа агентство Anadolu Ajansı со ссылкой на турецкое военное ведомство.

Происшествия В Киргизии взяли штурмом резиденцию экс-президента Атамбаева В киргизском селе Кой-Таш спецназ взял штурмом резиденцию экс-президента Кыргызтана Алмазбека Атамбаева.

Общество Кому повезет больше всех в августе, по мнению астрологов Наибольшая же удача ждет Дев в делах любви. А кроме того, наконец-то будет достигнута полная гармония с собой и окружающим миром.

Общество Власти сообщили о штатной работе транспорта в Приморье после шторма Тропический шторм "Франциско", смещаясь вдоль южного побережья Приморья, ночью четверга принёс в регион до 60% месячной нормы осадков.

Футбол Кононов считает «Спартак» и «Тун» равными командами Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов поделился ожиданиями от первого матча третьего квалификационного раунда футбольной Лиги Европы со швейцарским «Туном».

Политика Зеленский заявил, что Крым вернется в состав Украины Подконтрольный России Крым под возвратится под юрисдикцию Украины. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

Космос Петербургские астрономы уточнили траекторию миллионов звезд Астрономам из Санкт-Петербургского государственного университета европейскими коллегами была передана информация, полученная от космического телескопа Gaia (Global Astrometric Interferometer for Astrophysics).

Экономика Минздрав объяснил срыв госзакупок жизненно важных лекарств Минздрав объяснил, что срыв госзакупок жизненно важных лекарств происходит из-за того, что заказчики неверно толкуют законы в сфере госзакупок.

Футбол «Галатасарай» завоевал Суперкубок Турции Галатасарай обыграл Акхисарспор в матче за Суперкубок Турции 1:0. Единственный мяч на 39-й минуте забил Юнес Беланда.

Здоровье Малахов опроверг заявление ведущего «Би-би-си» о толстых людях Автор книг о здоровом образе жизни, травник Геннадий Малахов в беседе с iReactor опроверг мнение ведущего «Би-би-си» Майкла Бюерка, который заявил, что Национальной службе здравоохранения не стоит тратить деньги на лечение полных людей.

Культура Церемония вручения премии Emmy пройдет без ведущего В последний раз Emmy вручали без ведущего в 2003 году Глава телеканала Fox Entertainment Чарли Колиер сообщил, что американская телевизионная премия Emmy Awards пройдет в сентябре без ведущего, пишет Variety.

Политика Школьникам предложат Конституцию в стихах В новом учебном году школьники могут начать изучать Конституцию РФ по специальному пособию в стихах и картинках.

Армия и оружие Пентагон заявил о возрождении ИГ в Ираке и Сирии Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» (ИГ) начала укреплять подпольную сеть в Сирии и Ираке, говорится в докладе (.pdf) генерального инспектора Пентагона Гленна Файна по итогам операции «Непоколебимая решимость» за последний квартал.

Технологии «Гагаринский старт» на Байконуре закроют на модернизацию «Гагаринский старт» на космодроме Байконур модернизируют для пусков новых ракет «Союз-2» к 2023 году, сообщили «РИА Новости» в аэрокосмическом комитете Министерства аэрокосмической промышленности Казахстана (Казкосмос).

Здоровье Эксперт ВОЗ рассказал, можно ли получить рак легких от кальяна Одной из основных предотвратимых причин заболевания раком легких у человека является употребление табака.

Происшествия В массовой драке в Петербурге один человек получил ножевое ранение Драка с применением холодного оружия произошла возле моста Александра Невского в Санкт-Петербурге вечером 7 августа, в результате один человек попал в больницу с ножевым ранением.

Политика Власти Венесуэлы прервали переговоры с оппозицией Как сообщалось, как минимум два раунда непрямых переговоров между властями Венесуэлы и представителями оппозиции прошли в мае текущего года в Осло при посредничестве правительства Норвегии, новый этап диалога начался в начале июля на Барбадосе.

Кино Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.

Происшествия В Магадане застрелили медведя, зашедшего в центр города Юный медведь зашел в Магадан, добежал до центра города и был застрелен у одной из школ, сообщили РИА Новости представители охотуправления правительства региона и управления МВД.