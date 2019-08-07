Финансы
Цена на золото достигла шестилетнего максимумаVSE42 Новости 10:58
Стоимость декабрьских фьючерсов на золото привесила 1,5 тысяч долларов за унцию впервые с 2013 года.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 16:17, Вашингтон
Происшествия
Офис USA Today эвакуировали после сообщения о вооружённом человеке
Офис издания USA Today эвакуировали после поступившего ошибочного сообщения о вооружённом человеке.
Обновлено в 13:38
Политика
Пакистан решил снизить уровень дипотношений с Индией
Власти Пакистана приняли решение снизить уровень дипломатических отношений с Индией.
Обновлено в 12:17
Общество
В Москве ожидается погодный коллапс
Обновлено в 12:14
Экономика
Минздрав объяснил срыв госзакупок жизненно важных лекарств
Минздрав объяснил, что срыв госзакупок жизненно важных лекарств происходит из-за того, что заказчики неверно толкуют законы в сфере госзакупок.
Обновлено в 11:50
Происшествия
Избитой в Ингушетии девочке ампутируют руку
Консилиум врачей принял решение ампутировать руку семилетней девочке, которая была госпитализирована с различными травмами.
Обновлено вчера в 01:17
Политика
Рук не хватит: Эрдоган не оценил байки Зеленского о браслетах с именами моряков
Зеленский отметил, что не станет снимать браслеты, пока не «вернёт моряков домой».
Обновлено в 15:47
Происшествия
В массовой драке в Петербурге один человек получил ножевое ранение
Драка с применением холодного оружия произошла возле моста Александра Невского в Санкт-Петербурге вечером 7 августа, в результате один человек попал в больницу с ножевым ранением.
Обновлено в 16:01
Шоу-бизнес
Умерла топ-менеджер ЦУМа Алла Вербер
Фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни, сообщили РИА Новости в окружении Вербер.
Обновлено вчера в 10:46
Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено в 05:20
Политика
ЦИК отказал в регистрации Гудкову и Соболь
ЦИК РФ официально отказал лидеру Партии перемен Дмитрию Гудкову и юристу ФБК Любови Соболь в регистрации кандидатами в Мосгордуму.
Обновлено в 08:13
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $57
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 3,78% - до $56,71 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 16:50 мск.
Обновлено в 09:26
Хоккей
«Сочи» одолел «Авангард» и стал победителем Sochi Hockey Open
«Сочи» одержал победу над омским «Авангардом» и выиграл домашний предсезонный турнир Sochi Hockey Open. Встреча завершилась со счётом 3:1.
Обновлено в 15:39
Происшествия
Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга
Член банды "Тверские волки" Александр Агеев, которого привозили на следственный эксперимент в дом убитого шансонье Михаила Круга, раскрыл детали преступления.
Обновлено в 08:21
Происшествия
В Нью-Йорке звуки мотоциклов вызвали панику среди пешеходов
Тысячи людей в панике бросились врассыпную с площади Таймс-сквер в Нью-Йорке, перепутав издаваемые проезжающими мотоциклами громкие звуки выхлопа со стрельбой, сообщает телеканал Fox News.
Обновлено в 09:42
Армия и оружие
Эдуард Басурин: Украина хочет начать боевые действия на Донбассе
Ранее в управлении Народной милиции ДНР заявили, что армия Украины готовится к активным боевым действиям против Донбасса.
Обновлено в 14:32
Политика
Зеленский договорился с Путиным по встрече «нормандской четверки»
Утверждается, что стороны договорились о возможной встрече лидеров стран Нормандского формата.
Обновлено в 06:56
Армия и оружие
Минобороны Турции провело переговоры с США о зоне безопасности в Сирии
Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что переговоры с США по созданию зоны безопасности на севере Сирии прошли позитивно.
Обновлено в 05:24
Политика
Зеленский заявил, что Крым вернется в состав Украины
Подконтрольный России Крым под возвратится под юрисдикцию Украины. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский.
Обновлено в 11:05
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров организовал детям незабываемые каникулы в Баку
Известный артист Филипп Киркоров отправился на гастроли, которые проходят в Баку, вместе со своими детьми.
Обновлено в 12:31
Общество
Парк Горького 10 и 11 августа проведет фестиваль Meat&Beat
10 и 11 августа в Парке Горького в Москве пройдет музыкально-гастрономический фестиваль Meat&Beat с участием звезд.
Обновлено в 08:16
Футбол
«Краснодар» проиграл «Порту» в своем дебютном матче в Лиге чемпионов
Российский футбольный клуб "Краснодар" проиграл португальскому "Порту" со счетом 0:1 в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Обновлено в 14:55
Шоу-бизнес
Ксения Собчак показала, как парится в бане с 2-летним сыном
Ксения Собчак показала, как парится в бане с 2-летним сыном Так, сегодня Ксения обнародовала на своей странице в социальной сети умилительное видео, на котором вместе с Платоном парится в бане.
Обновлено в 10:32
Общество
В Росгидромете назвали причину аномальной погоды в России
Главный научный сотрудник Росгидромета Николай Сидоренков объяснил аномально холодное лето в Центральной России «небесной механикой» — движением Земли, Луны и Солнца.
Обновлено в 09:54
Футбол
«Милан» откроет академию в Воронеже
Обновлено в 12:50
Политика
Скотланд-Ярд изучил связь между Путиным и отравлением Скрипалей
Скотланд-Ярд изучил, мог ли президент России Владимир Путин играть какую-либо роль в попытке отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.
Обновлено в 07:34
Здоровье
Названы противопоказания для употребления зелёного лука
Врачи рассказали, почему не стоит употреблять зелёный лук некоторым людям, которые имеют определённые заболевания.
Обновлено в 05:47
Происшествия
В Подмосковье загорелся склад рядом с Дзержинской ТЭЦ
В Подмосковье загорелся склад рядом с Дзержинской ТЭЦ сообщает телеграм-канал Mash. Отмечается, что с территории валит густой черный дым.
Обновлено в 06:53
Здоровье
Роспотребнадзор: на «горячую линию» обратились свыше 6 тысяч туристов
Итоги работы Всероссийской горячей линии по туристическим услугам и инфекционным угрозам за рубежом подвел Роспотребнадзор: согласно информацию ведомства, на линию поступило 6’050 звонков от туристов.
Обновлено в 04:28
Футбол
«Ювентус» и «Манчестер Сити» договорились об обмене игроками
Защитник туринского "Ювентуса" Жоау Канселу продолжит карьеру в "Манчестер Сити" в обмен на игрока обороны английской команды Данило, сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Обновлено 05 августа в 15:43